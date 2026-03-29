అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో 'నో కింగ్స్' నిరసనలు- ట్రంప్ పాలన, ఇరాన్పై యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా రోడ్డెక్కిన ప్రజలు
ట్రంప్ నిరంకుశ విధానాలపై అమెరికన్ల గళం- ఐసీఈ ఏజెంట్ల అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు- అమెరికాలోని ప్రధాన నగరాల్లో నో కింగ్స్ ర్యాలీలు- ఇరాన్పై యుద్ధాన్ని ఆపాలంటూ ఐరోపా దేశాల్లో నిరసనలు
Published : March 29, 2026 at 10:20 AM IST
No Kings Protests In America : అమెరికా, ఐరోపా దేశాల్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు నిరసనలకు దిగారు. నో కింగ్స్ ప్లకార్డులు, నినాదాలతో భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. వలసదారులపై ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిరంకుశ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ, ఇరాన్పై వెంటనే యుద్ధాన్ని ఆపాలంటూ అమెరికన్లు గళమెత్తారు. మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలోని సెయింట్ పాల్ నగరంలో ఉన్న క్యాపిటల్ లాన్ వేదికగా పెద్ద నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో ప్రముఖ అమెరికన్ గాయకుడు, గీత రచయిత, సంగీతకారుడు బ్రూస్ స్ప్రింగ్స్టీన్ ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
అమెరికా కస్టమ్స్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఐసీఈ) ఏజెంట్ల దాడిలో చనిపోయిన అమెరికన్లు రెనీ గుడ్, అలెక్స్ ప్రెట్టీలను స్మరించుకుంటూ తాను రాసిన ‘స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ మిన్నెపోలిస్’ పాటను ఆయన పాడారు. ఈసందర్భంగా బ్రూస్ స్ప్రింగ్స్టీన్ మాట్లాడుతూ, అమెరికాలోని వలసదారుల పరిరక్షణ కోసం ఈ ర్యాలీని నిర్వహించడాన్ని కొనియాడారు. ఐసీఈ ఏజెంట్ల పాశవిక దాడులకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు గళం విప్పడాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. ఐసీఈ ఏజెంట్ల చర్యలను మిన్నెసోటా రాష్ట్రం వ్యతిరేకిస్తుండటం, యావత్ అమెరికాకు కొత్త ఆశలను సృష్టిస్తోందని బ్రూస్ స్ప్రింగ్స్టీన్ వ్యాఖ్యానించారు. మిన్నెసోటా ప్రజల నిబద్ధతను చూస్తుంటే, ఇక ఐసీఈ ఏజెంట్ల అరాచకాలు సాగవని, అమెరికా నగరాలపై ఈవిధమైన దండయాత్రలకు తావు ఉండదనే నమ్మకం కలుగుతోందన్నారు.
నిరసనకు ప్రముఖుల సంఘీభావం
మిన్నెసోటాలోని క్యాపిటల్ లాన్లో జరిగిన ర్యాలీలో ఒక స్క్రీన్పై నటుడు రాబర్ట్ డీనిరో వీడియో సందేశాన్ని ప్లే చేశారు. తనకు ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ట్రంప్ విధానాలను చూసి బాధ కలుగుతుందని, అయితే శనివారం మాత్రం లక్షలాది మంది నిరసనకారులను చూసి సంతోషం కలిగిందన్నారు. ఐసీఈ ఏజెంట్లను పట్టణం నుంచి తరిమేసినందుకు మిన్నెసోటా ప్రజలను ఆయన అభినందించారు. సింగర్ జొవాన్ బాయెజ్, నటుడు జేన్ ఫోండా, వెర్మంట్కు చెందిన అమెరికా సెనెటర్ బెర్నీ సాండర్స్, తదితర ప్రముఖులు ఈ ర్యాలీకి సంఘీభావాన్ని ప్రకటించారు.
న్యూయార్క్ నగరంలోనూ ర్యాలీ
విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ పాలిస్తున్న న్యూయార్క్ నగరంలోనూ ప్రజలు నో కింగ్స్ ర్యాలీని నిర్వహించారు. న్యూయార్క్ నగరంలో నో కింగ్స్ నిరసనల సందర్భంగా న్యూయార్క్ సివిల్ లిటర్టీస్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డోనా లైబర్మన్ విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. నిరసనకారులను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం యత్నిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. తమ నిరసనలను ఏ శక్తీ అడ్డుకోలేదని తేల్చి చెప్పారు.
ఈ రాష్ట్రాల్లోనూ నిరసనలు
- అమెరికాలోని ఇదాహో రాష్ట్రంలో ఉన్న తూర్పు ప్రాంతంలోనూ 2వేల మందికిపైగా ప్రజలు నిరసనకు దిగారు.
- లాస్ ఏంజెల్స్లో నిరసనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ను ప్రయోగించారు. అనంతరం పలువురిని అరెస్టు చేశారు.
- కొలరాడో రాష్ట్రంలోని డెన్వర్ నగరంలో 9 మంది నిరసనకారులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై దాడి చేసేందుకు పలువురు యత్నించారని వారు ఆరోపించారు.
- కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని శాండియాగో నగరంలో 40వేల మందికిపైగా ప్రజలు నిరసనల్లో పాల్గొన్నారు.
- కాన్సస్ రాష్ట్రంలోని టోపెకా నగరంలోనూ నిరసనలు జరిగాయి. గాలితో నింపే కప్ప, ట్రంప్ బాలుడి వేషధారణల్లో ఇద్దరు నిరసనకారులు అలరించారు.
- వ్యోమింగ్, మోంటానా, ఉతా, సౌత్ డకోటా, లూసియానా, పెన్సిల్వేనియా, జార్జియా, అరిజోనాలలోనూ నిరసనలు జరిగాయి.
నిరసనల్లో 90 లక్షల మంది ?
నో కింగ్స్ ర్యాలీలలో అమెరికావ్యాప్తంగా దాదాపు 90 లక్షల మంది పాల్గొన్నారని నిర్వాహక వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై కచ్చితమైన సమాచారమేదీ లేదు. ఈసారి అమెరికాలోని మొత్తం 50 రాష్ట్రాల్లో ట్రంప్ పాలనా విధానాలకు వ్యతిరేకంగా 31,00 కార్యక్రమాలు జరిగాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. 2025 అక్టోబరులో అమెరికాలో నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమాల కంటే ఈ సంఖ్య 500 ఎక్కువన్నారు.
నిరసనకారులకు వామపక్ష నిధులు : వైట్ హౌస్
"నో కింగ్స్ నినాదంతో ర్యాలీలు చేస్తున్న వాళ్లందరికీ వామపక్ష నెట్వర్క్ల నుంచి ఫండింగ్ లభిస్తోంది. వాళ్లకు నిజమైన ప్రజా మద్దతు అనేది లేదు. కొంతమంది న్యూస్ రిపోర్టర్లకు డబ్బులిచ్చి మరీ ఈ కార్యక్రమాలను కవర్ చేయిస్తున్నారు" అని అమెరికా వైట్ హౌస్ అధికార ప్రతినిధి అబీగెయిల్ జాక్సన్ ఓ ప్రకటనలో ఆరోపించారు.
ఇవి అమెరికాను ద్వేషించే వాళ్ల ర్యాలీలు
"అమెరికాను ద్వేషించే వాళ్లంతా నో కింగ్స్ ర్యాలీలలో పాల్గొంటున్నారు. వాళ్లంతా తీవ్రవామపక్ష వాదులు. ఆ నిరసనకారులు అత్యంత హింసాత్మక, వికృత కల్పనలతో మాట్లాడుతారు" అని నేషనల్ రిపబ్లికన్ కాంగ్రెషనల్ కమిటీ అధికార ప్రతినిధి మౌరీన్ ఓ టూలీ ఆరోపించారు.
ట్రంప్ది యుద్ధోన్మాదం : ఇటలీ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్లోనూ నిరసనలు
ఇటలీ రాజధాని రోమ్లో వేలాది మంది నో కింగ్స్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. నిరసనకారులు దేశ ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోనికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దేశ న్యాయవ్యవస్థలో సంపూర్ణ సంస్కరణల కోసం ఇటీవలే మెలోని ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణను వారు తప్పుపట్టారు. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులను ఆపాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు. బ్రిటన్ రాజధాని లండన్లోనూ పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలతో నో కింగ్స్ ర్యాలీలు జరిగాయి. దేశంలో జాతి వివక్షను, అతివాద భావజాలాన్ని ఆపాలంటూ ప్రజలు నినదించారు. ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్ నగరంలోని బ్యాస్టిల్ కోట వద్ద వందలాది మంది నిరసన తెలిపారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుద్ధోన్మాదంతో యావత్ ప్రపంచాన్ని సంక్షోభంలోకి నెడుతున్నారని నిరసనకారులు ఆరోపించారు. ట్రంప్ బాధ్యతారహిత నిర్ణయాలకు యావత్ ప్రపంచం మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోందన్నారు.