నో కింగ్స్​ నిరసనలపై స్పందించిన ట్రంప్​- ప్రజలను వెక్కిరిస్తూ వీడియో!

అమెరికాలో జరుగుతున్న నిరసనలపై తనదైన శైలిలో స్పందించిన ట్రంప్‌- ప్రజలను వెక్కిరిస్తున్నట్లు ఉన్న ఏఐ వీడియోలను షేర్‌ చేసిన ట్రంప్‌

no kings protest
no kings protest (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 1:31 PM IST

No Kings Protest : అమెరికాలో నో కింగ్స్ పేరుతో తనకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనలపై ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ప్రజలను వెక్కిరిస్తున్నట్లు ఉన్న పలు ఏఐ వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రంప్‌ షేర్‌ చేశారు. అందులో ట్రంప్‌ తలపై కిరీటంతో రాజులాగా ఓ యుద్ధ విమానంలో వెళ్తున్నట్లు రూపొందించారు. అమెరికా వీధుల్లో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నిరసన చేస్తున్న ఆందోళనకారులపై విమానం నుంచి బురదను జారవిడుస్తున్నట్లు వీడియోల్లో కనిపిస్తోంది. ఆందోళనకారుల్లో ట్రంప్‌ను తరచుగా విమర్శించే డెమోక్రటిక్ కార్యకర్త హ్యారీ సిస్సన్ ఉన్నట్లు రూపొందించారు. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్ షేర్ చేసిన మరో ఏఐ వీడియోలో ట్రంప్ కిరీటం, రాజ దుస్తులు ధరిస్తున్నట్లు ఉంది. ట్రంప్‌ ముందు నాన్సీ పెలోసి, ఇతర డెమోక్రటిక్ పార్టీ నేతలు మోకరిల్లుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

అమెరికా వీధుల్లో నో కింగ్స్‌ నిరసనలు
అమెరికా వీధుల్లో నో కింగ్స్‌ నిరసనలు రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంస్కరణల పేరుతో ఊహించని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. వందలాది ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆర్డర్లతో ప్రజలపై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఆయన పాలనాతీరు, విధానాలపై అనేక దేశాలతోపాటు స్థానికంగానూ తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ట్రంప్‌ నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ గతంలో నిరసనలు చేపట్టిన అమెరికన్లు, నో కింగ్స్‌ పేరుతో అక్టోబర్‌ 18న మరోసారి దేశవ్యాప్త ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చారు.

ఫలితంగా శనివారం న్యూయార్క్, మిషిగాన్, వాషింగ్టన్‌ డీసీ, షికాగో, లాస్ఏంజెలెస్‌ సహా మొత్తం 50 నగరాల్లో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున "నో కింగ్స్" ర్యాలీలు నిర్వహించారు. లక్షల మంది రోడ్లపైకి వచ్చి నినాదాలు చేశారు. ఇంకా కెనడాతో పాటు బెర్లిన్‌, రోమ్‌, పారిస్‌, స్వీడన్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయాల వెలుపల కూడా ట్రంప్‌నకు వ్యతిరేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి ట్రంప్‌ వలసల నియంత్రణ చర్యలు, విశ్వవిద్యాలయాలకు నిధులు తగ్గించడం, అనేక రాష్ట్రాల్లో నేషనల్‌ గార్డ్‌ దళాలు మోహరించడం వంటి అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా పాలనా సంస్కరణల నెపంతో ఎలాన్‌ మస్క్‌ నేతృత్వంలో డోజ్‌ను ఏర్పాటు చేసిన ట్రంప్‌ వేలాది మంది ఉద్యోగులను తొలగించారు. జన్మతః పౌరసత్వం, ట్రాన్స్‌జెండర్ల రక్షణ, అక్రమ వలసలు తదితర అంశాల్లో కీలక మార్పులు చేపట్టారు. ఈ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా తాజా నిరసనలు చేపట్టినట్లు నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఈ నిరసనలకు డెమోక్రాట్లతో సహా పలు సంఘాలు, ప్రముఖ వ్యక్తుల నుంచి భారీ మద్దతు లభించింది.

మరోవైపు నో కింగ్స్​ నిరసనలను వైట్‌హౌస్‌తో పాటు రిపబ్లికన్లు తోసిపుచ్చారు. ఈ ర్యాలీల్లో పాల్గొనేవారంతా అమెరికా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండేవారేనని, ఇవి ‘హేట్‌ అమెరికా’ నిరసనలని అభిప్రాయపడ్డారు. తాజా ఆందోళనలపై ఇటీవల ట్రంప్‌ ఓ కార్యక్రమంలో స్పందిస్తూ, వాళ్లు చెబుతున్నట్లుగా తాను రాజును కాదని తెలిపారు. మరోవైపు తాజా నిరసనల నేపథ్యంలో ఆయా రాష్ట్ర గవర్నర్లు అప్రమత్తమై ముందస్తు చర్యగా జాతీయ బలగాలను రంగంలోకి దించారు.

డొనాల్డ్​ ట్రంప్​నకు వ్యతిరేకంగా- అమెరికాలో 'నో కింగ్స్'​ నిరసనలు

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించింది- తక్కువే కొంటోంది: ట్రంప్

