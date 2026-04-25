ఇస్లామాబాద్లో అమెరికాతో ప్రత్యక్ష చర్చలు లేవ్ : ఇరాన్
పాక్కు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ బృందం- అమెరికా ప్రత్యక్ష చర్చలు లేవన్న ఇరాన్
Published : April 25, 2026 at 7:04 AM IST
Iran On US Talks : పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య రెండో విడత చర్చలకు మళ్లీ రంగం సిద్ధమైందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పాక్కు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం రాగా, అమెరికా నుంచి ప్రత్యేక రాయబారులు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. పాకిస్థాన్ సందర్భంగా అరాగ్చీ బృందం, అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలు జరగబోవని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టంచేసింది. ప్రాంతీయ శాంతి ప్రయత్నాల మధ్య ఈ పర్యటన కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అమెరికా-ఇరాన్ ప్రత్యక్ష చర్చలకు అవకాశం లేదని తెలిపింది. ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.