అస్సలు వెనక్కి తగ్గం- ఆ బెదిరింపులు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవ్: మెక్రాన్
గ్రీన్లాండ్ అంశంపై ట్రంప్ టారిఫ్ బెదిరింపులకు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు- ఘాటు స్పందన- టారిఫ్ బెదిరింపులు అంగీకరించబోవని స్పష్టం చేసిన మెక్రాన్- యూరప్ దేశాలన్నీ కలిసికట్టుగా, సమన్వయంతో స్పందిస్తాయని హెచ్చరిక
Published : January 18, 2026 at 7:09 AM IST
Macron On Trump Threats : అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్ అంశంపై చేసిన టారిఫ్ బెదిరింపులపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ తీవ్రంగా స్పందించారు. అలాంటి బెదిరింపులు పూర్తిగా అంగీకరించలేనివని స్పష్టం చేసిన మెక్రాన్, యూరప్ దేశాలన్నీ కలిసికట్టుగా, సమన్వయంతో దీనికి తగిన సమాధానం ఇస్తాయని హెచ్చరించారు. గ్రీన్లాండ్తో పాటు ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడటానికి ఫ్రాన్స్ కట్టుబడి ఉందని మరోసారి ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఎక్స్ (X) వేదికగా చేసిన పోస్టులో మెక్రాన్ మాట్లాడుతూ, "ఎలాంటి బెదిరింపులు, ఒత్తిళ్లు మమ్మల్ని ప్రభావితం చేయలేవు. అది ఉక్రెయిన్ అయినా, గ్రీన్లాండ్ అయినా, ప్రపంచంలోని మరెక్కడైనా సరే. ఈ తరహా పరిస్థితుల్లో మేం వెనక్కి తగ్గం" అని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. టారిఫ్ల పేరుతో ఒత్తిడి తేవడం సరికాదని, ఈ సందర్భంలో వాటికి ఎలాంటి స్థానం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
టారిఫ్ బెదిరింపులు అంగీకారయోగ్యం కాదు!
ట్రంప్ చేసిన టారిఫ్ హెచ్చరికలు అమలులోకి వస్తే, యూరోపియన్ దేశాలు ఏకతాటిపై స్పందిస్తాయని మెక్రాన్ వెల్లడించారు. "టారిఫ్ బెదిరింపులు అంగీకారయోగ్యం కాదు. అవి నిజంగా అమలయ్యే పరిస్థితి వస్తే, యూరప్ దేశాలన్నీ కలిసికట్టుగా, సమన్వయంతో స్పందిస్తాయి. యూరోపియన్ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడటం మా బాధ్యత" అని ఆయన అన్నారు.
France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026
It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine…
ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ను గౌరవించడం ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ విధానానికి!
దేశాల సార్వభౌమత్వం, స్వతంత్రతకు ఫ్రాన్స్ ఎల్లప్పుడూ ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని మెక్రాన్ గుర్తు చేశారు. అదే సూత్రాల ఆధారంగానే ఉక్రెయిన్కు మద్దతుగా నిలిచామని, భవిష్యత్తులో కూడా ఆ మద్దతు కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ను గౌరవించడం ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ విధానానికి మూలస్తంభమని ఆయన చెప్పారు. "యూరప్లోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాల సార్వభౌమత్వం, స్వాతంత్ర్యం మా నిర్ణయాలకు మార్గదర్శకం. అదే కారణంగా ఉక్రెయిన్కు మద్దతుగా నిలిచాం. శాంతి కోసం, భద్రత కోసం, ఈ సూత్రాలను రక్షించేందుకు కోలిషన్ ఆఫ్ ద విల్లింగ్ను నిర్మించాం" అని మాక్రాన్ తెలిపారు.
నిర్ణయాన్ని మేం పూర్తిగా సమర్థించుకుంటున్నాం!
గ్రీన్లాండ్లో డెన్మార్క్ నిర్వహించిన సైనిక విన్యాసాల్లో ఫ్రాన్స్ పాల్గొనడంపైనా మెక్రాన్ స్పందించారు. "ఆర్కిటిక్ ప్రాంత భద్రత, యూరప్ సరిహద్దుల భద్రత కీలకం. అందుకే గ్రీన్లాండ్లో జరిగిన వ్యాయామాల్లో పాల్గొనాలని నిర్ణయించాం. ఈ నిర్ణయాన్ని మేం పూర్తిగా సమర్థించుకుంటున్నాం" అని చెప్పారు.
అమెరికా జాతీయ భద్రతకు అవసరమన్న ట్రంప్
ట్రంప్ శనివారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) డెన్మార్క్తో పాటు ఇతర యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్లు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. గ్రీన్లాండ్ను అమెరికాకు విక్రయించేందుకు అంగీకరించకపోతే, 2026 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10 శాతం టారిఫ్లు విధిస్తామని, జూన్ 1 నుంచి అవి 25 శాతానికి పెరుగుతాయని ఆయన ప్రకటించారు. ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్, చైనా మరియు రష్యా గ్రీన్లాండ్పై చూపుతున్న ఆసక్తిని ప్రస్తావిస్తూ, ఇది అమెరికా జాతీయ భద్రతకు అవసరమని పేర్కొన్నారు. డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, యూకే, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్లాండ్ వంటి దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే అన్ని వస్తువులపై ఈ టారిఫ్లు వర్తిస్తాయని ఆయన చెప్పారు.
స్వయంప్రతిపత్తి, ప్రజల స్వేచ్ఛా నిర్ణయమే ముఖ్యం!
అయితే గ్రీన్లాండ్ డెన్మార్క్కు చెందిన అర్ధ స్వయంప్రతిపత్తి ప్రాంతం. దాన్ని విక్రయించే ఆలోచనను డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్ నేతలు స్పష్టంగా తిరస్కరించారు. స్వయంప్రతిపత్తి, ప్రజల స్వేచ్ఛా నిర్ణయమే ముఖ్యమని వారు స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో డెన్మార్క్, గ్రీన్లాండ్లో నిరసనలు చెలరేగాయి. మొత్తంగా గ్రీన్లాండ్ అంశం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
