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ట్రంప్‌‌నకు మించిన స్నేహితుడు లేరు- ఇరాన్ దుష్ట పాలన కూలిపోతుంది: ఐక్యరాజ్యసమితిలో నెతన్యాహు

ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కీలక ప్రసంగం ప్రసంగం- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఆకాశానికెత్తిన నెతన్యాహు- ఇరాన్‌పై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

Netanyahu UNGA Speech
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 7:09 AM IST

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Netanyahu UNGA Speech : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఇరాన్ అణు ముప్పుపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. తమ దేశ మనుగడ కోసం ఇరాన్ అణుకేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం అనివార్యమని స్పష్టం చేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ 81వ వార్షిక సమావేశంలో నెతన్యాహు కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఇజ్రాయెల్‌పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న దేశాలు, వ్యక్తులపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

"ఈ అరాచక శక్తులతో పోరులో మాకు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ కంటే గొప్ప భాగస్వామి మరొకరు లేరు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ప్రపంచానికి ముప్పుగా పరిణమించిన ప్రమాదాన్ని ట్రంప్ ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. నాగరికతను రక్షించడానికి మేమిద్దరం కలిసికట్టుగా పోరాడాం" అని నెతన్యాహు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సైనిక చర్యలను నెతన్యాహు సమర్థించుకున్నారు. దేశ భద్రత కోసం ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో బాహాటంగా తమను విమర్శించే నాయకులే, అంతర్గతంగా తమకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు.

"ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను ధ్వంసం చేయడం చాలా కష్టమైన పనే. కానీ ప్రధానిగా నేను తీసుకున్న అత్యంత సులభమైన నిర్ణయాలలో ఇదొకటి. ఒకవేళ మేము ఆ పని చేసి ఉండకపోతే, మనమందరం ఉండేవాళ్లం కాదు. ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపై నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయిన దేశాల ప్రతినిధులలో చాలామంది, ఇరాన్ అణ్వాయస్త్రాలను నాశనం చేసినందుకు మమ్మల్ని రహస్యంగా అభినందించారు. ఇంతకంటే కపటత్వం మరొకటి ఉండదు"
- బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని

ఏక కాలంలో ఏడు యుద్ధాలను చేస్తున్నాం
గత మూడేళ్లుగా హమాస్, హిజ్బుల్లా, హౌతీలు, ఇరాన్ మద్దతు గల మిలీషియాలతో సహా ఏడు వేర్వేరు యుద్ధాల్లో ఇజ్రాయెల్ ఒంటరి పోరాటం చేసిందని గుర్తుచేశారు. న్యూజెర్సీ రాష్ట్రం సైజులో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ ఏడు యుద్ధాలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని శత్రువుల అంచనాలను తలకిందులు చేసిందని తెలిపారు. అమెరికా మద్దతుతో ఇరాన్ సైనిక బలగాలను, అణు కేంద్రాలను దెబ్బతీశామని, హిజ్బుల్లాపై ప్రయోగించిన పేజర్ దాడులు ఆ సంస్థ వెన్నువిరిచాయని పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌పై వస్తున్న వలసవాద ఆరోపణలను నెతన్యాహు తీవ్రంగా ఖండించారు. అరబ్ దేశాల భూభాగంతో పోలిస్తే ఇజ్రాయెల్ కేవలం 0.3 శాతం మాత్రమే ఉందని, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలు అర్థం లేని ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని విమర్శించారు.

ఇజ్రాయెల్‌కు వ్యతిరేకంగా యువతను రెచ్చగొట్టడానికి ఖతార్ బిలియన్ల కొద్ది నిధులు ఖర్చు చేసిందని, హమాస్ అగ్రనేతలకు ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని నెతన్యాహు మండిపడ్డారు. తుర్కియే అధ్యక్షుడు ఎర్డోగన్‌ను నిరంకుశుడుగా అభివర్ణించారు. కుర్దిష్ పౌరులను పొట్టనబెట్టుకున్నారని, జర్నలిస్టులను జైళ్లలో పెడుతున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు.

ఇరాన్ దుష్ట పాలన పతనం తథ్యం
ఇరాన్ ప్రభుత్వం తన అబద్ధాలు, అవినీతి, క్రూరత్వాల వల్లే త్వరలో కూలిపోతుందని నెతన్యాహు జోస్యం చెప్పారు. ఈ దుష్ట పాలన పతనం తథ్యమన్నారు. నిరంకుశ పాలకులపై ప్రజా శక్తి ఎప్పటికీ విజయం సాధిస్తుందని, ఇరాన్‌లో త్వరలోనే ఒక చారిత్రక మార్పు రావడం ఖాయమని నెతన్యాహు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్ ప్రజలు ఒకరోజు తమ ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించి నిలబడతారన్నారు. నిరంకుశ పాలకుల చేతిలో ఉన్న బలం కంటే, ప్రజల దగ్గర ఉన్న శక్తే గొప్పదని తెలిపారు.

ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత నైతికమైన సైన్యమని నెతన్యాహు అభివర్ణించారు. తమ సైనికులు అత్యంత క్లిష్టతరమైన పరిస్థితుల్లోనూ ధైర్యంగా పోరాడుతున్నారని కొనియాడారు.కేవలం ఇజ్రాయెల్ మాత్రమే కాకుండా, స్వేచ్ఛను కోరుకునే పశ్చిమ దేశాలు కూడా రానున్న కాలంలో తీవ్రమైన ముప్పును ఎదుర్కొంటాయని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల శ్రేయస్సు కోసం అందరూ కలిసికట్టుగా నిలబడాలని పిలుపునిచ్చారు.

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