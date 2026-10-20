'ఉగ్రవాదంపై ద్వంద్వ వైఖరి వద్దు'- పాక్ మంత్రి ముందే రాజ్నాథ్ సింగ్ గట్టి హెచ్చరిక
తజికిస్థాన్లో జరిగిన ఎస్సీఓ సమావేశంలో ఉగ్రవాదంపై భారత్ వైఖరిని రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. 2026-30 వాణిజ్య సహకార కార్యాచరణ ప్రణాళికకు మద్దతిచ్చారు.
Published : October 20, 2026 at 12:46 PM IST
Rajnath Singh Slams Pakistan : ఉగ్రవాదంపై భారత్ తన వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదంపై పోరులో ఎలాంటి ద్వంద్వ వైఖరికి తావులేదని భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తెలిపారు. వారికి ఆర్థిక సాయం చేసే, మద్దతునిచ్చే, ఆశ్రయం కల్పించే వారికి ప్రపంచంలో ఎక్కడా చోటు ఉండకూడదని తేల్చిచెప్పారు. ఉగ్రవాద వ్యవస్థ మొత్తాన్ని సమష్టిగా, దృఢంగా నిర్మూలించాలని పిలుపునిచ్చారు. తజికిస్థాన్ రాజధాని దుషాన్బేలో మంగళవారం జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ) సభ్యదేశాల ప్రభుత్వాధినేతల మండలి సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ దార్ కూడా పాల్గొన్నారు.
'ప్రస్తుతం ప్రపంచ శాంతి, అభివృద్ధికి ఉగ్రవాదం అత్యంత తీవ్రమైన ముప్పుల్లో ఒకటిగా మారింది. ఉగ్రవాద దాడుల వల్ల అమాయకుల ప్రాణాలు పోవడమే కాకుండా, పెట్టుబడులు, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు దెబ్బతింటాయి. సమాజంలో తీవ్రవాద భావజాలం పెరగడానికి కారణమవుతుంది. యువతకు దక్కాల్సిన అవకాశాలను దూరం చేస్తుంది. ఉగ్రవాదానికి ఎలాంటి సమర్థన ఉండకూడదు. ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో అన్ని దేశాలు ఒకే విధమైన వైఖరిని అనుసరించాలి. ఉగ్రవాదులకు సహకరించే వ్యవస్థలను సమష్టిగా అంతం చేయాలి' అని రాజ్నాథ్ సింగ్ పిలుపునిచ్చారు. పాకిస్థాన్ నుంచి ఉగ్రవాద చర్యలు కొనసాగితే భారత్ మరింత కఠినంగా స్పందిస్తుందని రాజ్నాథ్ సింగ్ పలుమార్లు చెప్పారు. దేశ సార్వభౌమత్వం, సమగ్రత, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడటమే లక్ష్యమని రాజ్నాథ్ సింగ్ పునరుద్ఘాటించారు.
#WATCH | Tajikistan: At the SCO Council of Heads of Government meeting in Dushanbe, Defence Minister Rajnath Singh says, "Elements like terrorism, drug trafficking and organised crime harm trade and investment. India appreciates SCO's work against such harmful elements. India is committed to cooperate with SCO even in the times ahead in this area."— ANI (@ANI) October 20, 2026
ఎస్సీఓ వాణిజ్య సహకార ప్రణాళికకు భారత్ మద్దతు
ప్రాంతీయ ఆర్థిక సహకారంపై రాజ్నాథ్ సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2026-2030 కాలానికి బహుళపక్ష వాణిజ్య, ఆర్థిక సహకార కార్యక్రమ అమలు కార్యాచరణ ప్రణాళికకు భారత్ మద్దతు ఇస్తోందని ప్రకటించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు అనిశ్చితంగా మారుతున్నాయని, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, వివిధ ప్రాంతాల్లో సంఘర్షణల కారణంగా అంతర్జాతీయ సరఫరా వ్యవస్థలకు అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. ఇంధన, ఆహార భద్రత కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. కొత్త సాంకేతికతలు ఆర్థిక వ్యవస్థలను మార్చడంతో పాటు కొత్త అంతరాలకు దారితీస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సరఫరా వ్యవస్థలను మరింత పటిష్ఠం చేయాలని, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులను సులభతరం చేయాలని, అభివృద్ధి కోసం సాంకేతికతను వినియోగించాలని సూచించారు. ఆర్థిక సహకారం ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకూ చేరేలా చూడాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎస్సీఓ దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రంగాలవారీ సహకారాన్ని పారదర్శకమైన, స్థిరమైన విధానాల ద్వారా విస్తరించడం ఈ కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Tajikistan: At the SCO Council of Heads of Government meeting in Dushanbe, Defence Minister Rajnath Singh says, "When conflicts are being seen at various places across the world today, the solution to these conflicts is possible only through dialogue. War can never be the answer to war. This will result only in endless war. So, India believes in Conflict resolution through dialogue and diplomacy."— ANI (@ANI) October 20, 2026
తజికిస్థాన్, ఇరాన్ నేతలతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు
ఎస్సీఓ సమావేశం సందర్భంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ తజికిస్థాన్ ప్రధాని ఖొహిర్ రసూల్జోడా, ఇరాన్ తొలి ఉపాధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ రెజా ఆరెఫ్తో విడివిడిగా సమావేశమయ్యారు. భారత్-తజికిస్థాన్ మధ్య శతాబ్దాల నాటి నాగరికతా సంబంధాలు, ప్రజల మధ్య ఉన్న బలమైన అనుబంధాలను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ తొలి ఉపాధ్యక్షుడితో సమావేశం కావడం సంతోషంగా ఉందని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు తజికిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఎమోమలి సోబిర్జోడాతోనూ రాజ్నాథ్ సింగ్ చర్చలు జరిపారు. రక్షణ రంగంలో ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని, ముఖ్యంగా సామర్థ్యాల పెంపు, శిక్షణ కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేసే అంశాలపై చర్చించారు.
Pleasure to meet H.E. Mr Mohammad Reza Aref, First Vice President of Iran on the sidelines of the SCO Heads of Government meeting in Dushanbe. https://t.co/HWZn3k5qcl— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 20, 2026
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