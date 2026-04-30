అణ్వాయుధాలు లేకపోతేనే ఒప్పందం- దిగ్బంధనం అద్భుతమైన వ్యూహం : ట్రంప్
ఇరాన్ యుద్దంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- అణ్వాయుధాలు పూర్తిగా వదిలితేనే ఒప్పందం ఉంటుందని వెల్లడి- ఒపెక్ నుంచి యూఏఈ బయటకు రావడాన్ని ప్రశంసించిన ట్రంప్- నాటోపై తీవ్ర అసంతృప్తి
Published : April 30, 2026 at 7:18 AM IST
Trump On Iran Deal : ఇరాన్పై కొనసాగుతున్న నౌకల దిగ్బంధనాన్ని మేధావి వ్యూహంగా అభివర్ణించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఇరాన్ అణు లక్ష్యాలను పూర్తిగా వదిలే వరకు ఎలాంటి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఒపెక్ నుంచి యూఏఈ బయటకు రావడాన్ని స్వాగతించారు. దీని వల్ల చమురు ధరలు తగ్గే అవకాశముందని తెలిపారు. వైట్హౌస్లో విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'దిగ్బంధనం అద్భుతమైన వ్యూహం'
'అమెరికా దిగ్బంధం పూర్తిగా ఒక అద్భుతమైన వ్యూహం. ఇది నూటికి నూరు శాతం పకడ్బందీగా ఉంది. మా నేవీ సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తోంది. ఎవరూ మాతో ఆటలు ఆడలేరు. మనది ప్రపంచంలోనే అత్యంత గొప్ప సైన్యం. ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేనంత గొప్పది. మన దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరూ లేరు. ఇరాన్ సైనికంగా బలహీనమైంది. వెనెజువెలా విషయానికొస్తే, వారికి మంచి సైన్యం ఉండేది. కానీ అది ఒక్క రోజులోనే, నిజానికి సుమారు 48 నిమిషాల్లోనే ముగిసిపోయింది. ఇరాన్ విషయంలోనూ అదే జరిగింది. అంటే సైనికంగా మేం వారిని తుడిచిపెట్టేశాం. వారికి ఏ సైన్యమూ మిగల్లేదు, వారి నౌకాదళం సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయింది, వారి వైమానిక దళం మళ్లీ ఎప్పటికీ ఎగరదు' అని ట్రంప్ తెలిపారు.
#WATCH | On imposing a naval blockade on Iran, US President Donald J Trump says, " the blockade is genius. it has been 100 % foolproof. it shows how good our navy is. nobody's going to play games... we are not anymore, taking 18 hours of flight, just to see a piece of paper... i… pic.twitter.com/rbKUiYPDF1— ANI (@ANI) April 29, 2026
ఇరాన్ ఆర్థికంగా కూడా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉందని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలపై పూర్తి స్థాయిలో రాజీ పడకపోతే ఎప్పటికీ ఒప్పందం ఉండదని తెలిపారు. ఇరాన్తో ప్రస్తుతం చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, తుది నిర్ణయం అణు అంశంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. ప్రతిసారీ 18 గంటల విమాన ప్రయాణాలు చేయడం లేదని, టెలిపోన్ ద్వారానే ఈ పని చేస్తున్నామని చెప్పారు. వారు చాలా దూరం వచ్చారని, ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్తారా లేదా అన్నదే ప్రశ్న అని చెప్పారు.
'ఒపెక్ నుంచి బయటకు రావడం మంచిదే'
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) ఒపెక్ నుంచి బయటకు రావడాన్ని డొనాల్డ్ స్వాగతించారు. ఈ నిర్ణయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ ధరలను తగ్గించే అవకాశముందని అన్నారు. ఇది చాలా మంచి నిర్ణయమని, యూఏఈ అధ్యక్షుడు చాలా తెలివైన నిర్ణయం తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఒపెక్లో మూడవ అతిపెద్ద చమురు ఉత్పత్తిదారైన యూఏఈ, ఉత్పత్తి స్వేచ్ఛ పెంచుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, సరఫరా అంతరాయాల నేపథ్యంలో ఈ మార్పు కీలకంగా మారింది.
#WATCH | On UAE’s OPEC exit, US President Donald J Trump says, " ... i think it's great. i know him very well, mohammed... he probably wants to go his own way... ultimately, it's a good thing for getting the prices of gas, oil, and everything down..."— ANI (@ANI) April 29, 2026
నాటోపై ట్రంప్ అసంతృప్తి
నాటో మిత్రదేశాలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఉక్రెయిన్, ఇరాన్ అంశాల్లో ఆశించిన విధంగా సహకారం లభించలేదని అన్నారు. అమెరికా సహాయం కోరినప్పుడు నాటో దేశాలు తమ అంచనాలకు తగ్గట్టు స్పందించలేదని విమర్శించారు. ఉక్రెయిన్ విషయంలో కొంత భాగస్వామ్యం ఉన్నా, తాము ఆశించిన విధంగా చేయలేదని ఆరోపించారు. ఇరాన్ విషయంలో అయితే వారు లేనే లేరని వ్యాఖ్యనించారు. ఉక్రెయిన్ విషయంలో ప్రధానంగా యూరప్ దేశాలతోనే అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు.
#WATCH | On King Charles III mentioning NATO and Ukraine conflict in his speech in Congress, US President Donald J Trump says, " ... we didn't need it, i actually did it just to see whether or not they'd be there, but when we called on nato to give us a hand with ukraine, we asked… pic.twitter.com/6sy9LlLy3a— ANI (@ANI) April 29, 2026
42 నౌకలను వెనక్కి తిప్పిన అమెరికా సైన్యం
ఇదిలా ఉంగా ఈ దిగ్బంధనం ఇరాన్ చమురు వాణిజ్యానికి తీవ్ర అంతరాయం కలిగించిందని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. దిగ్బంధనాన్ని ఉల్లంఘించే ప్రయత్నం చేసిన 42 వాణిజ్య నౌకలను విజయవంతంగా వెనక్కి తిప్పినట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఈ బ్లాకేడ్ కారణంగా ఇరాన్ సముద్ర వాణిజ్యం దాదాపు పూర్తిగా నిలిచిపోయిందని పేర్కొంది.
ఇరాన్ ప్రతిపాదన – అమెరికా పరిశీలన
ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ నివేదిక ప్రకారం, ఇరాన్ షరతులతో కూడిన కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదించింది. దిగ్బంధనం ఎత్తివేస్తే హర్మూజ్ జలసంధిలో సైనిక చర్యలు నిలిపివేస్తామని తెలిపింది. అయితే అమెరికా మాత్రం ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై కఠిన వైఖరినే కొనసాగిస్తోంది. ఇరాన్ చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్న సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా ప్రధానంగా రెండు అంశాలపై కట్టుబడి ఉంది. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం నిలిపివేత, హర్మూజ్ జలసంధిపై నియంత్రణ లేకుండా చేయడం. ఈ నేపథ్యంలో, యుద్ధం – చర్చలు రెండూ సమాంతరంగా కొనసాగుతున్న సంక్లిష్ట పరిస్థితి ఏర్పడింది.
