ఉక్రెయిన్​ ప్రణాళికపై రాజీ కుదరలేదు- చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది : అమెరికాతో చర్చలపై రష్యా

ఉక్రెయిన్​ ప్రణాళికపై అమెరికాతో రష్యా చర్చలు- నిర్మాణాత్మకంగా జరిగియాని రష్యా వెల్లడి

Russia On Ukraine Peace Plan
Russia On Ukraine Peace Plan (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 8:34 AM IST

Russia On Ukraine Peace Plan : ఉక్రెయిన్​ ప్రణాళికపై ఎలాంటి రాజీ కుదరలేదని రష్యా అధ్యక్షుడి సలహాదారు యూరీ ఉషాకోవ్ తెలిపారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగింపుపై చర్చలు జరిపేందుకు అమెరికా రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ అల్లుడు జేర్డ్‌ కుష్నర్‌లు మాస్కోలో వ్లాదిమిర్​ పుతిన్​తో సమావేశారు. దాదాపు 5 గంటలపాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని యూరీ పేర్కొన్నారు. కానీ చర్చలు నిర్మాణాత్మకమైనవిగా అభివర్ణించారు

'ఉక్రెయిన్ ప్రాదేశిక రాయితీలపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి రాజీ కుదరలేదు. అమెరికా ప్రతిపాదనల్లో కొన్ని రష్యాకు ఆయోదయోగ్యంగా ఉన్నాయి. మరికొన్ని అసలు కాదు. మేం నిర్దిష్ట పదాలపై కాదు, అసలు విషయాలపై చర్చించాం. సహకారం కోసం భారీ అవకాశాలు రెండు పక్షాలు చూస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్ భూభాగం సంబంధిత అంశంపై కూడా చర్చించాం.ఉక్రెయిన్‌లో సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి మేం దగ్గరగా లేం. కానీ చేయవాల్సిన పని చాలా ఉంది. ముఖ్యమైన రాజకీయ అంశాలను నేరుగా డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు తెలియజేయమని పుతిన్​ విట్​కాఫ్​ను కోరారు. వారు ఈ అంశాలను ట్రంప్​నకు సమర్పించి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు. రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. రెండు పక్షాలు చర్చల విషయాలను బహిరంగం చేయకూడదని ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి' అని యూరీ ఉషాకోవ్ పేర్కొన్నారు.

ఐరోపా దేశాలు పుతిన్ వార్నింగ్
ఈ సమావేశానికి ముందు ఐరోపా దేశాలకు పుతిన్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆ దేశాలు యుద్ధం కోరుకుంటే అందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నారు. ఉక్రెయిన్‌తో వివాదంపై ఒక అంగీకారం కుదరకుండా ఐరోపా నేతలు అడ్డు తగులుతున్నారని ఆరోపించారు. ఐరోపా నేతలు యుద్ధం వైపు ఉన్నారని, వారి వద్ద ఎలాంటి శాంతి ప్రణాళిక లేదని పుతిన్ విమర్శించారు. అటు ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికలో సవరణలపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ సానుకూలంగా స్పందించారు.మార్పుల అనంతరం ప్రణాళిక మెరుగ్గా ఉందని తెలిపారు.

ఉక్రెయిన్​ను సముద్రంలో ప్రవేశాన్ని నిలిపివేస్తాం : పుతిన్
ఇదిలా ఉండగా రష్యా షాడో ఫ్లీట్ ట్యాంకర్లపై జరిగిన దాడిపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ స్పందించారు. ఆ దాడికి ప్రతీకారంగా ఉక్రెయిన్​ సముద్రంలోకి ప్రవేశాన్ని నిలిపివేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ దాడులను పైరసీతో పోల్చారు. అంతేకాకుకండా రష్యా మద్దతు ఇచ్చే దేశాల నౌకలపై ప్రతీకార చర్యలను పరిశీలిస్తుందని అన్నారు. ఉక్రెయిన్ ఓడరేవులు, వాటిల్లోకి ప్రవేశించే ఓడలపై రష్యా తన దాడులను విస్తరిస్తుందని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. ఈ దాడి తమ పనేనని ఉక్రెయిన్ ప్రకటిస్తూ, ఈ నౌకల వల్లే యుద్ధం చేయడానికి రష్యాకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సమకూరుతోందని ఆరోపించింది. అందుకే వీటిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కోసం అమెరికా ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో ఈ దాడి జరగడం గమనార్హం.

ట్రంప్‌ 28 సూత్రాల ప్రణాళికలో ఏముంది?
మూడేళ్లకు పైగా సాగుతున్న రష్యా–ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్‌ ఈ 28 సూత్రాలను రూపొందించారు. వీటిలో రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్న అంసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అందులో భాగంగా దొనెట్స్క్‌ సహా పలు కీలక ప్రాంతాలను కీవ్‌ వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉక్రెయిన్‌ తన సైనిక శక్తిని తగ్గించుకోవాలి. భద్రతా ఏర్పాట్లు, భూభాగ హామీలపై పెద్ద మార్పులు చేయాలి అయితే యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న ఉక్రెయిన్‌ మౌలిక వసతుల పునర్నిర్మాణానికి భారీ సహాయం అందించే అంశాలను కూడా ఈ ప్యాకేజీలో చేర్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

