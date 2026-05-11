ట్రంప్, జిన్​పింగ్​ భేటీకి ముందు కీలక ప్రకటనలు- తైవాన్‌పై అమెరికా పాలసీలో మార్పులేదన్న యూఎస్

తైవాన్ విషయంలో అమెరికా విధానంలో ఎలాంటి మార్పులేదన్న సీనియర్ యూఎస్ అధికారులు- ఇరాన్, రష్యా అంశాలపై ట్రంప్-షీ మధ్య చర్చలు కొనసాగనున్నట్లు వెల్లడి- వాణిజ్య సంబంధాల పునర్ సమతుల్యీకరణపై చైనాలో ట్రంప్ పర్యటన ఫోకస్

Published : May 11, 2026 at 7:12 AM IST

Choose ETV Bharat

Trump Jinping Meet : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ త్వరలో చైనా పర్యటనకు వెళ్లనున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్-షీ జిన్‌పింగ్ భేటీపై అంతర్జాతీయంగా భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సమావేశానికి ముందు అమెరికా సీనియర్ అధికారులు మీడియాతో మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా తైవాన్, ఇరాన్, రష్యా, వాణిజ్య సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తైవాన్ విషయంలో అమెరికా వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పులేదని స్పష్టం చేశారు. తైవాన్ అంశం ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ మధ్య గత కొన్ని సమావేశాల్లో కూడా చర్చకు వచ్చిన విషయమేనని అధికారులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ అమెరికా పాలసీలో మార్పు చోటుచేసుకోలేదని, ఇకముందూ అలాంటి మార్పు ఉండబోదని స్పష్టం చేశారు. "ట్రంప్, షీ మధ్య తైవాన్ అంశంపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. కానీ యూఎస్ విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు" అని పేర్కొన్నారు.

తైవాన్‌కు ఆయుధాల విక్రయాల విషయంలో కూడా అమెరికా తన మద్దతును కొనసాగిస్తోందని అధికారులు చెప్పారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వ తొలి ఏడాదిలోనే గత ప్రభుత్వ నాలుగేళ్ల కాలంతో పోలిస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో తైవాన్‌కు రక్షణ సామగ్రి విక్రయాలకు ఆమోదం లభించిందని వెల్లడించారు. ఇటీవల తైవాన్ ప్రభుత్వం అమెరికా సైనిక పరికరాల కొనుగోలుకు సంబంధించి ప్రత్యేక బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలిపింది. దాదాపు 780 బిలియన్ తైవాన్ డాలర్ల వ్యయ పరిమితితో ఈ బిల్లును ఆమోదించినట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో కొన్ని కీలక రక్షణ అంశాలకు నిధులు కేటాయించకపోవడం నిరాశ కలిగించిందని అమెరికా అధికారులు వ్యాఖ్యానించారు. మొదట ప్రతిపాదించిన పూర్తి ప్యాకేజీకి నిధులు కేటాయించాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా సెనేట్‌లో డెమోక్రాట్లు, రిపబ్లికన్లు కలిసి చైనా తైవాన్‌పై పెంచుతున్న ఒత్తిడిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. తైవాన్ జలసంధిలో శాంతి, స్థిరత్వం కొనసాగాల్సిన అవసరాన్ని ఈ తీర్మానం ప్రస్తావించింది. అమెరికా జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు చైనా పెరుగుతున్న సవాళ్లు విసురుతోందనే ద్విపాక్షిక ఆందోళనను ఇది ప్రతిబింబిస్తోందని సెనేట్ విదేశాంగ కమిటీ తెలిపింది. ఇక ఇరాన్ అంశంపైనా అమెరికా-చైనా మధ్య చర్చలు కొనసాగనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ట్రంప్, షీ మధ్య గతంలో పలుమార్లు ఇరాన్, రష్యా అంశాలపై చర్చలు జరిగాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా చైనా నుంచి ఈ దేశాలకు వెళ్లే ఆదాయం, విడిభాగాలు, ద్వంద్వ వినియోగ వస్తువులు, ఆయుధాల ఎగుమతుల అవకాశాలపై అమెరికా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

ఇటీవల అమెరికా ప్రభుత్వం ఇరాన్‌పై కొత్త ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించింది. ఇరాన్ ఆర్థిక, ఇంధన వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ చర్యలు చేపట్టింది. అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్, "ఇరాన్ ప్రపంచ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రబిందువు" అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ నాయకత్వంలో ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ పేరుతో ఇరాన్ ఆర్థిక వనరులను పూర్తిగా దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అమెరికా ట్రెజరీ విభాగం ప్రకారం, ఇరాన్‌కు చెందిన మూడు విదేశీ కరెన్సీ మార్పిడి సంస్థలు, వాటి అనుబంధ సంస్థలపై ఆంక్షలు విధించారు. ఇవి బిలియన్ల డాలర్ల లావాదేవీల ద్వారా ఇరాన్ సైన్యం, దాని అనుబంధ గుంపులకు నిధులు చేరవేస్తున్నాయని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. ముఖ్యంగా చైనా యువాన్ రూపంలో లభిస్తున్న చమురు ఆదాయాన్ని ఇతర కరెన్సీలుగా మార్చి ఇరాన్‌కు అందించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పేర్కొంది.

ఇక ట్రంప్ చైనా పర్యటనలో ప్రధాన దృష్టి వాణిజ్య సంబంధాలపైనే ఉండనుంది. అమెరికా-చైనా మధ్య వాణిజ్య సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడం, అమెరికా ఆర్థిక భద్రతను కాపాడడం ఈ పర్యటన లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో యూఎస్-చైనా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్, యూఎస్-చైనా బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్’ ఏర్పాటుపై చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ బోర్డుల ద్వారా రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలు నేరుగా వాణిజ్య, పెట్టుబడి అంశాలపై చర్చలు జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయం, ఏరోస్పేస్, ఇంధన రంగాల్లో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఈ వాణిజ్య వ్యవస్థ పరిధిలో డబుల్ డిజిట్ బిలియన్ డాలర్ల స్థాయి లావాదేవీలు ఉండొచ్చని ఒక అధికారి వెల్లడించారు.

చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ కేంద్రీకృత విధానంలో నడుస్తోందని, అందుకే పరస్పర ప్రయోజనాలున్న రంగాలను గుర్తించి ముందుకు వెళ్లడం మంచిదని అమెరికా భావిస్తోందని అధికారులు చెప్పారు. అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, విమానాల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాల్లో చైనా ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ పర్యటన షెడ్యూల్‌ను కూడా అధికారులు వెల్లడించారు. బుధవారం సాయంత్రం ట్రంప్ బీజింగ్ చేరుకోనున్నారు. గురువారం ఉదయం షీ జిన్‌పింగ్‌తో ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం ఇద్దరు నేతలు కలిసి టెంపుల్ ఆఫ్ హెవెన్‌ను సందర్శించనున్నారు. అదే రోజు రాత్రి విందులో పాల్గొంటారు. శుక్రవారం ఉదయం వర్కింగ్ లంచ్ అనంతరం ట్రంప్ అమెరికాకు తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు. ఈ పర్యటన ద్వారా అమెరికా ప్రయోజనాలను కాపాడే ఒప్పందాలు కుదురుతాయని, అమెరికా కార్మికులు, రైతులు, కుటుంబాలకు లాభదాయక ఫలితాలు తీసుకురావడమే ట్రంప్ లక్ష్యమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

