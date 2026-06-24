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లండన్ హైకోర్టులో నీరవ్ మోదీకి బిగ్ షాక్- BOIకి రూ.100 కోట్లకుపైగా చెల్లించాలని తీర్పు

పరారీలో ఉన్న వ్యాపారి నీరవ్ మోదీకి ఎదురుదెబ్బ- బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు రూ.100 కోట్లకు పైగా చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చిన లండన్ హైకోర్టు

Nirav Modi
Nirav Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 9:28 PM IST

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Nirav Modi London Court Verdict : భారతీయ బ్యాంకులను రూ.వేల కోట్ల మేర మోసం చేసి పరారీలో ఉన్న డైమండ్ వ్యాపారి నీరవ్​ మోదీకి గట్టి షాక్ తగిలింది. వ్యక్తిగత రుణ హామీకి సంబంధించిన వడ్డీతో సహా మొత్తం 11.5 మిలియన్ డాలర్లకు ( సుమారు రూ.100 కోట్లు) పైగా మొత్తాన్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు నీరవ్ మోదీ చెల్లించాలని లండన్ హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)లో 2 బిలియన్ డాలర్ల కుంభకోణం, మనీ లాండరింగ్ కేసులో భారత్‌కు అప్పగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, దుబాయ్‌లో ఉన్న తన సొంత కంపెనీ 'ఫైర్‌స్టార్ డైమండ్ ఎఫ్‌జెడ్ఈ' తీసుకున్న రుణానికి తాను ఇచ్చిన వ్యక్తిగత హామీ చెల్లుబాటును లండన్ హైకర్టులో సవాల్ చేశారు నీరవ్ మోదీ. ఈ క్రమంలో విచారణ జరిపిన లండన్ హైకోర్టు న్యాయవాది జస్టిస్ సైమన్ టింక్లర్ కీలక తీర్పు వెల్లడించారు. యూకే జైలు వ్యవస్థలో పత్రాల బదిలీలో జాప్యం వంటి కారణాలతో సంక్లిష్టంగా మారిన సుదీర్ఘ న్యాయ ప్రక్రియ అనంతరం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు నీరవ్ మోదీ 11 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా చెల్లించాలని ఆదేశించారు.

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