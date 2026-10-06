కూలిన మిలిటరీ విమానం- ప్రమాదంలో 32 మంది మృతి!
ప్రమాదానికి గురైన నైజీరియన్ ఎయిర్ఫోర్స్కు చెందిన ఏటీఆర్-42 విమానం
Published : October 6, 2026 at 6:57 AM IST
Nigerian Military Aircraft Crashed : నైజీరియాలోని ఓండో రాష్ట్రం ఇగ్బోకోడా సమీపంలో మిలిటరీ విమానం కుప్పకూలింది. ఆ ఘటనలో ఏడుగురు సిబ్బంది సహా 32 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు తెలుస్తోంది. నైజీరియన్ ఎయిర్ఫోర్స్కు చెందిన 'ATR-42మిలిటరీ విమానం సోమవారం ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఆర్థిక రాజధాని లాగోస్కు సాధారణ రవాణా విధి నిర్వహణలో వెళ్తున్న ఈ విమానం ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో రాడార్తో సంబంధాలు కోల్పోయి, నౌకాదళ స్థావరానికి చేరువలోని నది ఒడ్డున కూలిపోయింది. నది తీరంలోని చెట్లను తాకుతూ పడిపోగా, ఘటనా స్థలంలో శరీర భాగాలు, దుస్తులు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయని ప్రత్యక్షసాక్షులు తీవ్ర భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. సహాయక బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రెస్క్యూ చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి.