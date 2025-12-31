హ్యాపీ న్యూ ఇయర్: ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటగా 2026కు స్వాగతం పలికిన న్యూజిలాండ్
ఆక్లాండ్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు- 2025 ఏడాదికి వీడ్కోలు పలికిన ఆక్లాండ్ ప్రజలు. స్కై టవర్, హార్బర్ బ్రిడ్జ్ వద్ద వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆక్లాండ్ ప్రజలు
Published : December 31, 2025 at 5:03 PM IST
Auckland welcomes the NewYear2026: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూతన సంవత్సర సందడి మెుదలైంది. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటగా న్యూజిలాండ్ ఆక్లాండ్ నగరంలో ప్రజలు 2025కు వీడ్కోలు పలికి 2026కు ఆనందోత్సహాలతో ఆహ్వానం పలికారు. బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఆ నగరంలోని ప్రఖ్యాత స్కైటవర్ వద్ద జరుగుతున్న వేడుకలకు ప్రజలతో పాటు పర్యాటకులు పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కౌంట్ డౌన్ ముగియగానే విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటూ కేరింతలు కొడుతూ కొత్త సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలికారు. బాణాసంచా వెలుగులతో స్కైటవర్ పరిసర ప్రాంతాలు ప్రకాశవంతంగా మారాయి. పలు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన లేజర్, ఫైర్వర్క్ షోలు కూడా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
#WATCH | Fireworks adorn New Zealand's Auckland as it welcomes the #NewYear2026.— ANI (@ANI) December 31, 2025
(Source: TVNZ via Reuters) https://t.co/BNqBWHimml pic.twitter.com/hOdme8i36M