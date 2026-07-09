మోదీ పర్యటనకు ముందే- FTAపై న్యూజిలాండ్ ప్రధాని కీలక వ్యాఖ్యలు
భారత్కు చేసే ఎగుమతిలపై ఎలాంటి సుంకాలు ఉండవ్- మోదీ పర్యటనకు ముందే న్యూజిలాండ్ ప్రధాని కీలక ప్రకటన
Published : July 9, 2026 at 5:25 PM IST
NZ PM On India Trade Deal : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు ముందే ఆ దేశ ప్రధాని క్రిస్టఫర్ లుక్సాన్ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం గురించి కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇకపై న్యూజిలాండ్ నుంచి భారత్కు ఎగుమతి చేసే వాటిలో 57 శాతం ఉత్పత్తులపై ఎలాంటి సుంకాలు ఉండవని అన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన మొదటి రోజు నుంచే ఇది అమల్లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఒప్పందం ద్వారా భారత మార్కెట్లో న్యూజిలాండ్ ఉత్పత్తులకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడుతుందని, తమ దేశ వ్యాపారులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
New Zealand businesses are set to boom with our India Trade Deal.— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 9, 2026
57% of everything we export to India will be tariff free from day one.
ప్రధాని మోదీ ప్రస్తుతం తన మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా వెళ్లారు. జులై 10, 11 తేదీల్లో ఆయన న్యూజిలాండ్కు వెళ్తారు. దాదాపు గత 40 ఏళ్లలో ఒక భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్లో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. కాగా, మోదీ తన పర్యటనలో భాగంగా అక్లాండ్ సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందాలు, అభివృద్ధి తదతర అంశాలపై ఆ దేశ నేతలతో చర్చించనున్నారు. ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, ప్రధాని మోదీ వాణిజ్యం, రక్షణ, పరస్పర సహకారం తదితర అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టిపెట్టనున్నారు. అలాగే అక్కడి వ్యాపారవేత్తలు, క్రీడాకారులతో సమావేశంకానున్నారు. న్యూజిలాండ్లోని ప్రవాస భారతీయులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ప్రసంగించనున్నారు.