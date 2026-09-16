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భారత్‌తో FTAకు న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ ఆమోదం- హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్

కొన్నాళ్ల క్రితం భారత్‌-న్యూజిలాండ్‌ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- ఈ ఒప్పంద బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపిన న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్- ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన న్యూజిలాండ్ ప్రధాని లక్సన్

India New Zealand FTA
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 12:42 PM IST

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India New Zealand FTA : భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్‌టీఏ)కు న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ఒప్పంద బిల్లుకు అనుకూలంగా 93 మంది చట్టసభ సభ్యులు ఓటేయగా, 29 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. దీంతో ఈ బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. ఈ బిల్లు ఆమోదంతో భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలుకు మరింత చేరువైంది. ఈ నిర్ణయాన్ని న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ స్వాగతించారు. ఈ ఒప్పందం భారత్‌లోని భారీ వినియోగదారుల మార్కెట్‌కు మరింత ప్రాప్యతను కల్పిస్తుందని, న్యూజిలాండ్‌ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

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