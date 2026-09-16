భారత్తో FTAకు న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ ఆమోదం- హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్
కొన్నాళ్ల క్రితం భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- ఈ ఒప్పంద బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపిన న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్- ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన న్యూజిలాండ్ ప్రధాని లక్సన్
Published : September 16, 2026 at 12:42 PM IST
India New Zealand FTA : భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)కు న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ఒప్పంద బిల్లుకు అనుకూలంగా 93 మంది చట్టసభ సభ్యులు ఓటేయగా, 29 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. దీంతో ఈ బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. ఈ బిల్లు ఆమోదంతో భారత్- న్యూజిలాండ్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలుకు మరింత చేరువైంది. ఈ నిర్ణయాన్ని న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ స్వాగతించారు. ఈ ఒప్పందం భారత్లోని భారీ వినియోగదారుల మార్కెట్కు మరింత ప్రాప్యతను కల్పిస్తుందని, న్యూజిలాండ్ ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
People told me a Free Trade Agreement with India wasn’t possible. Well, today that deal passed its final vote in Parliament. It’s happening.— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) September 16, 2026
National said we said we’d secure a Free Trade Agreement with India in our first term, and we’ve delivered.
This landmark deal means…