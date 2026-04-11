ETV Bharat / international

వాషింగ్టన్​లో కొత్త విజయ తోరణం- బంగారు పూతతో 250 అడుగుల రెక్కల విగ్రహం- ట్రంప్ సర్కారు ప్లాన్ ఇదే!

అమెరికాలో 250 అడుగుల విగ్రహ నిర్మాణం కోసం ట్రంప్ సర్కార్ ప్లాన్

Trump Triumphal Arch Plan
diagrams for President Donald Trump's new triumphal arch (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 10:02 AM IST

Trump Triumphal Arch Plan : అమెరికా రాజధాని నగరం వాషింగ్టన్ డీసీలో కొత్త విజయ తోరణాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిద్ధమవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన 12 పేజీల ప్రణాళికను అమెరికా ప్రభుత్వానికి చెందిన యూఎస్ కమిషన్ ఆన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం, న్యూయార్క్‌లోని స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని పోలిన కాగడా, కిరీటాలతో కూడిన 250 అడుగుల (76.2 మీటర్ల) ఎత్తైన రెక్కల విగ్రహాన్ని వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్మిస్తారు. దీనికి ఇరువైపులా రెండు గద్దల విగ్రహాలు, నాలుగు సింహాల విగ్రహాలు కాపలాగా ఉంటాయి. ఈ అన్ని విగ్రహాలకు బంగారు పూతను పూయిస్తారు.

ఈ విగ్రహం అత్యంత పైభాగంలో ఇరువైపులా 'దేవుడి ఆధ్వర్యంలో ఒకే దేశం'(One Nation Under God), 'అందరికీ స్వేచ్ఛ, న్యాయం' (Liberty and Justice for All) అనే సందేశాన్ని బంగారు పూతతో రాయిస్తారు. ఈ విగ్రహం తూర్పు భాగంలో లింకన్ మెమోరియల్, పశ్చిమ భాగంలో ఆర్లింగ్టన్ జాతీయ శ్మశానవాటిక ఉంటాయి. వాషింగ్టన్, ఉత్తర వర్జీనియాలను అనుసంధానించే ట్రాఫిక్ సర్కిల్‌లో ఈ రెక్కల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయిస్తారు. ఈ విగ్రహంతో కూడిన విజయ తోరణం నిర్మాణం జరిగితే, ప్రస్తుతం 99 అడుగుల (30.2 మీటర్ల) ఎత్తులో ఉన్న లింకన్ మెమోరియల్‌ను కూడా దాని ఎదుట చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది.

