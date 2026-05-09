ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ : ఇరాన్‌పై అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు.. ఈసారి టార్గెట్‌లో సైనిక సామగ్రి సేకరణ నెట్‌వర్క్‌లు

Published : May 9, 2026 at 2:40 PM IST

US New Sanctions on Iran : ఇరాన్ ఆర్థిక కట్టడికి చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఫ్యూరీలో భాగంగా అమెరికా మరిన్ని కొత్త ఆంక్షలను ప్రకటించింది. ఇరాన్‌కు ఆయుధాలు, డ్రోన్ల (యూఏవీ) విడిభాగాలు, క్షిపణి సంబంధిత సామగ్రిని సమకూర్చడంలో సహాయపడ్డారనే ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు, కంపెనీలు లక్ష్యంగా అమెరికా ఆర్థిక శాఖ కొత్త ఆంక్షలను విధించింది. పశ్చిమాసియా, ఆసియా, తూర్పు ఐరోపా‌లలోని పలు దేశాల్లో పనిచేస్తున్న 10 మంది వ్యక్తులు, కంపెనీలపై ఆంక్షలను విధించామని పేర్కొంటూ అమెరికా ఆర్థిక శాఖకు చెందిన ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ (OFAC) ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆయా వ్యక్తులు, సంస్థలు ఇరాన్‌కు చెందిన ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ), షాహెద్ సిరీస్ డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణి కార్యక్రమంతో ముడిపడిన ప్రయత్నాలతో పాటు ఇరాన్ సైనిక సామగ్రి సేకరణ నెట్‌వర్క్‌లకు మద్దతును అందించాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

