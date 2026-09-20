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సౌదీపై హూతీల దాడి- పర్యటన మధ్యలోనే వైట్​హౌస్​కు ట్రంప్- దాడులకు అమెరికా సిద్ధమవుతోందా?

సౌదీ రాజధాని రియాద్‌పై బాలిస్టిక్ క్షిపణితో హూతీల దాడి- క్యాంప్ డేవిడ్‌ నుంచి షెడ్యూల్ కంటే ముందే వాషింగ్టన్‌కు ట్రంప్- యెమెన్‌లో హౌతీలపై సైనిక చర్యలపై అమెరికా సమాలోచనలు

US Attack Plan On Houthi
వైట్​హౌస్​కు తిరిగి వస్తున్న ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 9:32 AM IST

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US Attack Plan On Houthi : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తీవ్రస్థాయికి చేరే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్​పై యెమెన్​కు చెందిన హూతీ తిరుగుబాటుదారులు బాలిస్టిక్ క్షిపణితో దాడికి ప్రయత్నించడంతో ఇప్పుడు అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాదనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. హూతీలపై యెమెన్​లో సైనిక దాడులు చేపట్టే అవకాశాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం పరిశీలిస్తున్నట్లు స్థానికలు కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఇదే సమయంలో ట్రంప్‌ క్యాంప్ డేవిడ్‌లో తన పర్యటనను కుదించుకుని షెడ్యూల్ కంటే ముందుగానే వైట్‌హౌస్‌కు తిరిగి రావడం కూడా ఇందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది.

ఒకవైపు సెప్టెంబర్‌ 19న రియాద్‌పై హూతీలు బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించారని సౌదీ చెప్పింది. మరోవైపు చర్చలు కోసం ఇరాన్ ఏడు షరుతులు అంగీకరించాలని లేకపోతే యుద్ధం తప్పదని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఈ పరిణామాల మధ్య అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ క్యాంప్ డేవిడ్ పర్యటనను కుదించుకుని శనివారం వైట్‌హౌస్‌కు తిరిగి వచ్చారు. ఆయన ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్‌ కంటే ఒక రోజు ముందుగానే తిరిగి రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ట్రంప్‌ క్యాంప్ డేవిడ్ సమావేశంలో యెమెన్‌లో హూతీలపై దాడులకు సంబంధించిన సైనిక ఎంపికలను సమీక్షించినట్లు సీఎన్​ఎన్ జాతీయ భద్రతా విశ్లేషకుడు అలెక్స్ ప్లిట్సాస్ ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారు. అయితే అమెరికా ప్రభుత్వం అధికారికంగా యెమెన్‌పై కొత్త దాడి నిర్ణయాన్ని ప్రకటించలేదు.

బ్రిటన్ స్థావరం నుంచి అమెరికా బాంబర్ టేకాఫ్
మరోవైపు బ్రిటన్‌లోని 'రాఫ్ ఫెయిర్‌ఫోర్డ్' బేస్ నుంచి అమెరికాకు చెందిన అత్యాధునిక బీ-1బీ బాంబర్ యుద్ధవిమానం బయలుదేరినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ విమానం టేకాఫ్ అవ్వటం ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది. బ్రిటన్ స్థావరం నుంచి అమెరికా బాంబర్ టేకాఫ్ అవుతున్న దృశ్యాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ బాంబర్‌ ఇరాన్‌కు చేరుకోవటానికి సుమారు 6నుంచి 8గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ బేస్ నుంచి సాధారణంగానే అమెరికా బాంబర్ల రొటేషన్లు, శిక్షణ కార్యకలాపాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఈ బాంబర్‌ 'ఆఫ్టర్‌బర్నర్ల'ను ఉపయోగిస్తూ టేకాఫ్ అవ్వటాన్ని చూస్తే అది పూర్తిస్థాయి ఆయుధాలు లేదా భారీ లోడ్‌తో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మార్చి నెల నుంచి ఇరాన్ స్థావరాలపై జరుగుతున్న దాడులకు ఫెయిర్‌ఫోర్డ్ బేస్ ప్రధాన కేంద్రంగా వ్యవహరిస్తోంది.

పౌరులకు అమెరికా కీలక హెచ్చరికలు
మరోవైపు అమెరికా తమ పౌరులను అప్రమత్తం చేసింది. అనుకోనిస్థాయిలో దాడులు జరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆప్రాంతంలో ఉన్న అమెరికన్లు అలర్ట్‌గా ఉండాలని 11రాయబార కార్యాలయాలు ఈ మేరకు భద్రతా హెచ్చరిక జారీచేశాయి. పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా చేయి దాటే ప్రమాదం ఉన్నందున విమానాల రద్దు, గగనతలాల మూసివేత, ఇతర ప్రయాణ అంతరాయాలకు అమెరికన్లు సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించింది. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీ రెబల్స్, సౌదీ అరేబియా మధ్య దాడులు తీవ్రమవుతున్నాయని ముఖ్యంగా విమానాశ్రయాలపై జరుగుతున్న దాడులను ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది. ఈ సైనిక ఘర్షణలు తీవ్రరూపం దాల్చే ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమాసియా గుండా ప్రయాణించాలనుకునేవారు తమ ప్రయాణాలను పునరాలోచించుకోవాలని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ సలహా ఇచ్చింది. తప్పనిసరి అయితే ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు ఎయిర్‌లైన్ సమాచారాన్ని పరిశీలించాలని కోరింది. పశ్చిమాసియా వెలుపల ఉన్న అమెరికా దౌత్య కార్యాలయాలు కూడా ముప్పులో ఉన్నాయని, ఇరాన్, దాని అనుకూల వర్గాలు విదేశాల్లోని అమెరికన్ స్థావరాలు, వ్యాపార సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రమాదం ఉందని విదేశాంగ శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

యెమెన్‌లో హూతీల దాడులు గత కొన్ని వారాల్లో మరింత పెరిగింది. బాబ్ అల్-మందెబ్ జలసంధికి సమీపంలోని కీలక ప్రాంతాలపై హూతీలు పట్టు సాధించడం ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ ఆందోళనకు కారణమైంది. ఈ జలమార్గం ప్రపంచ వాణిజ్యం, ఇంధన రవాణాకు కీలకం. రియాద్‌పై తాజా దాడితో సౌదీ భద్రతా పరిస్థితి మరింత సంక్లిష్టమైంది. అమెరికా ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చేసుకుంటుందా? లేక సౌదీకి నిఘా, రక్షణ సహాయానికే పరిమితమవుతుందా? అని ఆసక్తి నెలకొంది.

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