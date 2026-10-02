'కత్తితో పొడిచినా, ఒళ్లంతా రక్తసిక్తమైనా- 180 మంది ప్రాణాలు కాపాడాడు'- ఫ్లైదుబాయ్ ఫుటేజీ విడుదల
దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్తున్న విమానాన్ని కూల్చేందుకు కో-పైలట్ యత్నం- ప్రాణాలకు తెగించి అడ్డుకున్న భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్
భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ (Associated Press)
Published : October 2, 2026 at 7:22 AM IST
Flydubai Incident Footage : ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని కూల్చివేయడానికి కో-పైలట్ చేసిన ప్రయత్నాన్ని భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్, ఇతర ప్రయాణికులు విజయవంతంగా తిప్పికొట్టారు. అయితే, ఆ ఘటన సమయంలో విమానంలో నెలకొన్న ఫుటేజీని ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ఓ ప్రముఖ మీడియా విడుదల చేసింది. ఆ వీడియో క్లిప్లో, కాక్పిట్ సమీపంలోని ఒక సీటు నుంచి వీడియో తీశారు. అందులో ఏముందంటే?