ETV Bharat / international

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడికి ఏలియన్స్​ సమాచారం ఉంది: న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ డాక్యుమెంటరీ

న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ విడుదల చేసిన డాక్యుమెంటరీలో సంచనల విషయాలు

Aliens Documentary
Aliens Documentary (Getty Images, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 23, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aliens Documentary : కేవలం భూమి మీదనే జీవజాలం ఉందా? ఈ సువిశాల అంతరిక్షంలో ఇలాంటి గ్రహాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అక్కడ గ్రహాంతరవాసులు జీవిస్తున్నారా? ఇలాంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాల కోసం చాలా ఏళ్లుగా శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే, గ్రహాంతరవాసులపై కచ్చితమైన సమాచారం లేకపోయినప్పటికీ ఏదో ఒక గ్రహంపై జీవం ఉండే అవకాశముందని పలువురు విశ్వసిస్తున్నారు. ఇంకా వాటికి మరింత ఊతమిచ్చే అనేక ఘటనలు జరిగినట్లుగా పలు దేశాల శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటుంటారు. కాగా తాజాగా న్యూయార్క్ పోస్ట్ విడుదల చేసిన ఓ డాక్యుమెంటరీలోనూ గ్రహాంతర జీవుల గురించి ప్రస్తావించారు. గ్రహాంతర జీవులకు సంబంధించిన సమాచారం అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ బుష్‌ సీనియర్‌కు కూడా తెలుసని అందులో చెప్పారు.

1964లో న్యూమెక్సికోలోని హోలోమన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్‌లోని సిబ్బంది గ్రహాంతరవాసులను ప్రత్యక్షంగా చూశారని చెబుతున్నారు. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ బుష్‌ సీనియర్‌ అమెరికా సెంట్రల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (CIA) డైరెక్టర్‌గా ఉన్న సమయంలో (1976-77) గ్రహాంతరవాసులకు సంబంధించిన నివేదికను హోలోమన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్‌ అధికారులు ఆయనకు అందించినట్లు న్యూయార్క్ పోస్ట్ నివేదిక వెల్లడించింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన భౌతిక ఆధారాలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేవని పేర్కొంది. న్యూయార్క్ పోస్ట్ విడుదల చేసిన ‘ది ఏజ్ ఆఫ్ డిస్‌క్లోజర్‌’ అనే డాక్యుమెంటరీలో ఎరిక్ డేవిస్ అనే ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఈ విషయాన్ని వివరించారు. 2003లో తాను జార్జ్ బుష్‌ సీనియర్‌తో సమావేశమైన సమయంలో ఆయనే స్వయంగా తనకీ విషయం చెప్పినట్లు తెలిపారు.

నివేదిక ప్రకారం మూడు అంతరిక్ష నౌకలు హోలోమన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్‌ సమీపానికి వచ్చాయని పేర్కొంది. వాటిలో ఒకటి కిందకు దిగగా, అందులో నుంచి ఓ గ్రహాంతర వాసి కిందకు వచ్చి వైమానిక దళం సిబ్బందితో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు బుష్‌కు సమాచారం ఇచ్చారని ఎరిక్ డేవిస్ వివరించారు. అయితే మిగతా విషయాలేవీ బుష్‌ తనతో చెప్పలేదని, ఇతరులతోనూ చర్చించలేదని చెప్పుకొచ్చారు. గ్రహాంతర వాసులకు సమీపంగా వెళ్లిన సిబ్బందికి కాలిన గాయాలు, అంతర్గత మచ్చలు ఏర్పడినట్లు స్టాన్‌ఫర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో రోగనిరోధక శాస్త్రవేత్త, క్యాన్సర్ పరిశోధకుడు గ్యారీ నోలన్ నివేదికలో తెలిపారు. అయితే తాజాగా విడుదైన ఈ నివేదికతో గ్రహాంతర జీవులపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది.

6,000కు చేరిన ఏలియన్ గ్రహాలు
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం అమెరికన్ అంతరిక్ష సంస్థ నాసా మన సౌర వ్యవస్థ వెలుపల ఉన్న ఏలియన్ గ్రహాల (ఎక్సోప్లానెట్స్) సంఖ్య 6,000కు చేరుకున్నట్లుగా వెల్లడించింది. 30 సంవత్సరాల క్రితం కనుగొన్న మొదటి ఎక్సోప్లానెట్​ నుంచి 2025 నాటికి అంటే ఇప్పటివరకూ ఈ సంఖ్య మొత్తం 6,000కు చేరుకుందని వెల్లడిస్తూ జాబితాను ప్రకటించింది. తమ పరిశోధన కొనసాగుతున్న కొద్దీ ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఏజెన్సీ వివరించింది.

'ఏలియన్స్ ఉన్నమాట నిజమే - మనకు, వాళ్లకు యుద్ధం తప్పదు!​' - ఇస్రో ఛైర్మన్ - ISRO Chairman On Aliens

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

TAGGED:

ALIENS DOCUMENTARY
GEORGE BUSH ALIEN SHAKING HANDS
GEORGE BUSH ALIEN PAINTING
ALIEN NEW DOCUMENTARY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.