ఇజ్రాయెల్లో రాజకీయ మలుపులు- ఐక్య ప్రభుత్వానికి నెతన్యాహు పిలుపు- ఈజెన్కోట్ తిరస్కరణ
Eisenkot Rejects Netanyahu Offer : ఇజ్రాయెల్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై రాజకీయ పోరు కొనసాగుతోంది. జాతీయ ఐక్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఈజెన్కోట్తో చర్చలకు సిద్ధమని నెతన్యాహు ప్రకటించారు.
Published : November 15, 2026 at 8:10 AM IST
ఇజ్రాయెల్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై రాజకీయ ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల్లో తన కూటమి మెజారిటీ కోల్పోవడంతో తాత్కాలిక ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కొత్త రాజకీయ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. దేశ భద్రతకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు జాతీయ ఐక్య ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపక్ష నేత గాడి ఈజెన్కోట్కు పిలుపునిచ్చారు. ఎలాంటి ముందస్తు షరతులు లేకుండా చర్చలకు రావాలని కోరారు. అయితే నెతన్యాహు ప్రతిపాదనను ఈజెన్కోట్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఇది మరో రాజకీయ ప్రచారం మాత్రమేనని విమర్శించారు. శనివారం విడుదల చేసిన వీడియో సందేశంలో నెతన్యాహు తన ప్రతిపాదనను వివరించారు.
ఇటీవల ఈజెన్కోట్తో జరిగిన సంభాషణ తర్వాత దేశంలో విస్తృత స్థాయిలో ఐక్య ప్రభుత్వం అవసరమనే అభిప్రాయం మరింత బలపడిందని నెతన్యాహు చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ ఉనికిని, యూదుల దేశంగా దాని గుర్తింపును అంగీకరించే పార్టీలన్నీ ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు కావాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా యూదుల ప్రాబల్యం ఉన్న పార్టీలతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. దేశం ప్రస్తుతం అనేక భద్రతాపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ నుంచి ఎదురవుతున్న ముప్పును ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని మళ్లీ ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. యురేనియం శుద్ధి ప్రక్రియను తిరిగి వేగవంతం చేయడంతోపాటు అణ్వాయుధాల తయారీ దిశగా అడుగులు వేస్తే ఇజ్రాయెల్ ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న కూటమి ప్రభుత్వంతో దేశ భద్రతను కాపాడటం సాధ్యం కాదని నెతన్యాహు అభిప్రాయపడ్డారు. ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే పార్టీలపై ఆధారపడే ప్రభుత్వం కూడా ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కోలేదని వ్యాఖ్యానించారు. జాతీయ ఐక్య ప్రభుత్వం ఏర్పడితేనే దేశ భద్రతకు అవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చని చెప్పారు. దీర్ఘకాలం పాటు ఇజ్రాయెల్ భద్రతకు భరోసా కల్పించవచ్చని అన్నారు. ఈజెన్కోట్తో తనకు చాలా ఏళ్లుగా పరిచయం ఉందని నెతన్యాహు గుర్తు చేశారు. ఆయన ఇజ్రాయెల్ సైన్యాధిపతిగా పనిచేసినప్పటి నుంచే తమ మధ్య సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇటీవల జరిగిన సంభాషణలోనూ దేశ భవిష్యత్తు, భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలు చర్చకు వచ్చాయని చెప్పారు. రాజకీయ విభేదాలను పక్కనపెట్టి చర్చల ద్వారా పరిష్కారానికి రావాలని కోరారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు ఉండకూడదనే అంశాలపై ముందుగానే షరతులు పెట్టకుండా చర్చలకు రావాలని ఈజెన్కోట్ను కోరారు. దేశ భద్రత, భవిష్యత్తు కోసం కలిసి పనిచేయాలని సూచించారు. మతపరమైన సంప్రదాయాలను పాటించే హరేదీ వర్గానికి చెందిన యువత సైన్యంలో చేరే అంశాన్ని కూడా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ విషయంలో ఆ వర్గం ప్రతినిధులతో కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని చెప్పారు.
నెతన్యాహుపై ఈజెన్కోట్ విమర్శలు
అయితే నెతన్యాహు పిలుపును ఈజెన్కోట్ అంగీకరించలేదు. ఇప్పటికే లికుడ్, యెష్ అటిడ్ పార్టీల చర్చల బృందాలు మరుసటి రోజు సమావేశం కావాలని నిర్ణయించుకున్నాయని వెల్లడించారు. అలాంటప్పుడు నెతన్యాహు మీడియా ముందు ప్రత్యేకంగా చర్చలకు పిలుపునివ్వడం వెనుక రాజకీయ ఉద్దేశం ఉందని ఆరోపించారు. సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో స్పందించిన ఈజెన్కోట్.. నెతన్యాహు ప్రకటనను మరో రాజకీయ ఎత్తుగడగా అభివర్ణించారు. చర్చల సమావేశం ఇప్పటికే ఖరారైందని తెలిసి కూడా ఆయన కొత్తగా పిలుపునిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఐక్యత గురించి మాట్లాడుతూనే మరోవైపు రాజకీయ విభేదాలను పెంచుతున్నారని ఆరోపించారు.
కెనెసెట్లో జరిగిన అధికారిక కార్యక్రమంలోనూ నెతన్యాహు వ్యవహరించిన తీరును ఈజెన్కోట్ తప్పుబట్టారు. దేశంలో ఐక్యత కోరుకుంటున్నానని చెబుతూ ప్రజలను విభజించేలా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇలాంటి రాజకీయ ఎత్తుగడలు తనపై పనిచేయవని, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను కూడా మోసం చేయలేవని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై తన వైఖరిని కూడా ఈజెన్కోట్ స్పష్టం చేశారు. తన నాయకత్వంలోనే జాతీయ అత్యవసర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాలని తెలిపారు. లికుడ్ పార్టీతో కలిసి పనిచేయడానికి తాను పూర్తిగా వ్యతిరేకం కాదని, అయితే అందుకు కొన్ని షరతులు ఉన్నాయని చెప్పారు. తాను ఇప్పటికే ప్రకటించిన విధానాలను అంగీకరించడంతోపాటు తీవ్రవాద భావజాలం ఉన్న రాజకీయ శక్తుల నుంచి ఆ పార్టీ దూరంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. నెతన్యాహు నాయకత్వంలో ప్రభుత్వంలో చేరే ప్రసక్తి లేదని ఆయన వైఖరి వెల్లడిస్తోంది.
ఐక్యతకు మద్దతుగా స్మోట్రిచ్
మరోవైపు నెతన్యాహు ప్రతిపాదనకు ఆర్థిక మంత్రి, రిలీజియస్ జియోనిజం పార్టీ అధ్యక్షుడు బెజలెల్ స్మోట్రిచ్ మద్దతు తెలిపారు. ఈజెన్కోట్ ఈ ప్రతిపాదనను సానుకూలంగా పరిశీలించాలని కోరారు. దేశం కోసం రాజకీయ నాయకులు కలిసి పనిచేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. యుద్ధరంగంలో ఐక్యత, దేశ బాధ్యత కోసం తమ పార్టీ ఎలా పనిచేస్తుందో రాజకీయాల్లోనూ అలాగే వ్యవహరిస్తుందని చెప్పారు. నెతన్యాహు చర్చలకు చాచిన చేయిని ఈజెన్కోట్ అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాజకీయ విభేదాలను పక్కనపెట్టి దేశ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు.
మెజారిటీ కోల్పోవడంతో కొత్త సమీకరణాలు
గత నెల జరిగిన ఎన్నికల్లో నెతన్యాహు కూటమి పార్లమెంటులో మెజారిటీ కోల్పోయింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ గత వారం ఈజెన్కోట్కు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన బాధ్యత అప్పగించారు. నెతన్యాహుతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఈజెన్కోట్ ఇప్పటికే విముఖత వ్యక్తం చేశారు. అయితే నెతన్యాహు లేకుండా లికుడ్ పార్టీతో కలిసి పనిచేసే అవకాశాన్ని మాత్రం పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేదు. తన నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడాలన్నదే ఆయన ప్రధాన డిమాండ్గా కనిపిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో నెతన్యాహు ఐక్య ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇరాన్ నుంచి భద్రతా ముప్పు, సైన్యంలో హరేదీ వర్గం చేరిక వంటి అంశాలతోపాటు నాయకత్వంపై విభేదాలు కూడా ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో కీలకంగా మారాయి. ఒకవైపు ఐక్యత కోసం నెతన్యాహు ప్రయత్నిస్తుంటే, మరోవైపు ఆయన నాయకత్వాన్ని ఈజెన్కోట్ తిరస్కరిస్తున్నారు. దీంతో ఇజ్రాయెల్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు వ్యవహారం మరింత ఉత్కంఠగా మారింది.
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