ఇరాన్లో 538కి చేరిన మృతుల సంఖ్య- నెతన్యాహూ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఐరాస చీఫ్ సూచనలు
పౌరుల హత్యలకు ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా వ్యతిరేకమని చెప్పిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ- సంయమనం పాటించాలని ఇరాన్ అధికారులను కోరిన ఐరాస చీఫ్ గుటరెస్
Published : January 12, 2026 at 7:31 AM IST
Iran Protests : ఇరాన్లో కొనసాగుతున్న నిరసనలపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను తాము నిశితంగా గమనిస్తున్నామని తెలిపారు. స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడుతున్న ఇరాన్ ప్రజల ధైర్యసాహసాలను ప్రపంచం మొత్తం గౌరవంతో చూస్తోందని అన్నారు. పౌరుల హత్యలకు ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా వ్యతిరేకమని తెలిపారు.
ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యంతో చూస్తోంది!
సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన నెతన్యాహూ, "ఇరాన్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను ఇజ్రాయెల్ గమనిస్తోంది. స్వేచ్ఛ కోసం సాగుతున్న ఉద్యమం దేశమంతటా వ్యాపించింది. ఇరాన్ పౌరుల అపూర్వ ధైర్యాన్ని ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యంతో చూస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు. నిరసనకారులపై హింసను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. అమాయక పౌరుల హత్యలకు ఇజ్రాయెల్ పూర్తిగా వ్యతిరేకమని స్పష్టం చేశారు.
Israel is closely monitoring the events unfolding in Iran. The protests for freedom have spread throughout the country.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 11, 2026
The people of Israel, and the entire world, stand in awe of the immense bravery of Iran's citizens.
Israel supports their struggle for freedom and strongly… pic.twitter.com/ya68R9Q1ds
రెండు దేశాలు కలిసి శాంతి, అభివృద్ధి దిశగా!
ఇరాన్ ప్రజల స్వేచ్ఛా పోరాటానికి ఇజ్రాయెల్ మద్దతుగా నిలుస్తుందని నెతన్యాహూ తెలిపారు. "పర్షియన్ జాతి త్వరలోనే అణచివేత పాలన నుంచి విముక్తి పొందాలని మేం ఆశిస్తున్నాం" అని అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ స్నేహబంధం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని కూడా ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆ రోజు వస్తే రెండు దేశాలు కలిసి శాంతి, అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు సాగుతాయని వ్యాఖ్యానించారు.
సంయమనం పాటించాలని కోరని ఐరాస చీఫ్
ఇరాన్లో అశాంతి నెలకొన్న నేపథ్యంలో సంయమనం పాటించాలని అధికారులను ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ కోరారు. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ, సహవాసం, శాంతియుత సమావేశ హక్కులను పూర్తిగా గౌరవించాలని, రక్షించాలని చెప్పారు. ఇరాన్లో గత 15 రోజులుగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ప్రదర్శనలలో కనీసం 538 మంది నిరసనకారులు మరణించిన నేపథ్యంలో UN చీఫ్ స్పందించారు.
Shocked by reports of violence & excessive use of force by the Iranian authorities against protesters resulting in deaths & injuries in recent days.— António Guterres (@antonioguterres) January 11, 2026
The rights to freedom of expression, association & peaceful assembly must be fully respected & protected.
I urge the Iranian…
ప్రజా ప్రదర్శనలు జరిగినప్పుడు అనవసరమైన బలప్రయోగానికి దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని గుటెరస్ గుర్తుచేశారు. "ఇటీవల రోజుల్లో నిరసనకారులపై ఇరాన్ అధికారులు హింస, అధిక బలప్రయోగం కారణంగా జరిగిన మరణాలు, గాయాలకు దారితీసినట్లు వచ్చిన నివేదికలు నన్ను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయి. భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ, శాంతియుత సమావేశ హక్కులను పూర్తిగా గౌరవించాలి. రక్షించాలి. ఇరాన్ అధికారులు సంయమనం పాటించాలని కోరుతున్నాను" అని గుటెరస్ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
అమెరికా మద్దతు కొనసాగించాలంటూ!
ఇరాన్ మాజీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ రెజా పహ్లవి కూడా స్పందించారు. అమెరికాలో ప్రవాస జీవితం గడుపుతున్న ఆయన, ట్రంప్ను శాంతి పురుషుడుగా ప్రశంసించారు. ఖమేనీ పాలనను ఉగ్రవాద పాలనగా అభివర్ణించారు. ఈ పాలన కూలిన తర్వాత ఇరాన్ ప్రజలు అమెరికాకు ప్రధాన భాగస్వాములుగా మారతారని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్ ప్రజలు తమను తాము విముక్తం చేసుకునేలా అమెరికా మద్దతు కొనసాగించాలని రెజా పహ్లవి పిలుపునిచ్చారు.
My message to President @realDonaldTrump:— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 11, 2026
Mr. President, you have already forged a legacy as a man of peace. Your words of solidarity have given Iranians the strength to fight for freedom. And while Khamenei and his thugs call for " death to america," the iranian people are… pic.twitter.com/hIcT1R5MkS
వాటికన్లో ఏంజెలస్ ప్రార్థన అనంతరం పోప్ లియో ఇరాన్లో శాంతి నెలకొనాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఈ పరిణామాలపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. నిరసనకారులపై ప్రాణాంతక బలాన్ని ఉపయోగించొద్దని ఇరాన్ను ఆయన హెచ్చరించినట్లు యూఎస్ మీడియా వెల్లడించింది. అవసరమైతే ఇరాన్పై పలు సైనిక ఎంపికలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అమెరికా అధికారులు తెలిపారు.
అయితే ఇరాన్ వ్యాప్తంగా అనేక పట్టణాలు, నగరాల్లో నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. అధికారులు అరెస్టులు, కఠిన చర్యలతో ఆందోళనలను అణచివేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మానవ హక్కుల సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇరాన్ ప్రభుత్వం మాత్రం అల్లర్లకు అల్లరి మూకలు, విదేశీ శక్తులే కారణమని చెబుతోంది. ప్రజల ఆర్థిక సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందని కూడా స్పష్టం చేసింది. అయితే నిరసనకారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఇరాన్ అటార్నీ జనరల్ మొహమ్మద్ మోవహెడి అజాద్ హెచ్చరించారు. ఎటువంటి సడలింపులు లేకుండా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
