నెతన్యాహు మృతి వార్తలు వైరల్- ఏఐ వీడియో అనుమానాలపై ఇజ్రాయెల్ క్లారిటీ

నెట్టింట వైరల్ అయిన నెతన్యాహు మృతి ప్రచారం- వీడియోలో ఆరు వేళ్లు కనిపించాయని ఏఐ అనుమానాలు-ప్రధాని క్షేమంగానే ఉన్నారని కార్యాలయం స్పష్టీకరణ

Netanyahu (AP)
Published : March 15, 2026 at 2:49 PM IST

Netanyahu Death Fake News : ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు మృతి చెందారనే వార్తలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. యుద్ధ పరిస్థితుల మధ్య ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారంటూ నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ వార్తలపై స్పందించిన నెతన్యాహు కార్యాలయం ఆ వార్తలన్నింటినీ ఖండించింది. ప్రధాని క్షేమంగానే ఉన్నారని స్పష్టంచేసింది.

అనుమానాస్పద అంశాలు ఉన్నాయంటూ!
ఆ ఊహాగానాలకు కారణం ఇటీవల నెతన్యాహు విడుదల చేసిన ఒక వీడియో. శుక్రవారం జరిగిన ఓ సమావేశంలో పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై ఆయన మాట్లాడారు. ఆ సమావేశానికి సంబంధించిన వీడియోను ఆయన తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. అయితే ఆ వీడియోను పరిశీలించిన కొందరు నెటిజన్లు అందులో అనుమానాస్పద అంశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

క్లాసిక్ ఫింగర్ గ్లిచ్?
ప్రత్యేకంగా వీడియోలో నెతన్యాహు చేతిని ఎత్తి మాట్లాడే సమయంలో ఆయన కుడి చేతికి ఆరు వేళ్లు ఉన్నట్లు కనిపించిందని కొందరు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వ్యాఖ్యానించారు. వీడియోలోని ఒక క్షణాన్ని చూపిస్తూ అది ఏఐ వీడియోలో కనిపించే క్లాసిక్ ఫింగర్ గ్లిచ్ అని ఆరోపించారు. దీంతో ఆ వీడియో కృత్రిమ మేధస్సుతో తయారు చేసినదే కావచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

బీబీ ఎక్కడ?
ఆ అనుమానాల నేపథ్యంలో నెట్టింట చర్చలు మరింత వేగం పుంజుకున్నాయి. నిజంగా నెతన్యాహు బతికే ఉన్నారా? ఆయనకు ఏమైంది? అనే ప్రశ్నలు విస్తృతంగా చర్చకు వచ్చాయి. కొందరు అయితే ఆయన ఇప్పటికే హతమయ్యారని కూడా ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ వ్యవహారంపై అమెరికాకు చెందిన కన్జర్వేటివ్ వ్యాఖ్యాత ఓవెన్స్ కూడా స్పందించారు. బీబీ ఎక్కడ? అంటూ ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించారు.

ఆరు వేళ్లు కనిపించాయని చెబుతూ!
నెతన్యాహు కార్యాలయం ఏఐతో రూపొందించిన వీడియోలను ఎందుకు విడుదల చేస్తోందో వివరించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. విడుదల చేసిన వీడియోను తర్వాత ఎందుకు తొలగించారనే అంశంపై కూడా ఆమె సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా ప్రభుత్వంలో కూడా ఈ విషయంలో ఆందోళన ఉందా? అని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మరింత వేడెక్కాయి. కొందరు వీడియోను విశ్లేషిస్తూ స్క్రీన్‌షాట్లు షేర్ చేశారు. ఆరు వేళ్లు కనిపించాయని చెబుతూ వివిధ పోస్టులు పెట్టారు. దీనితో నెతన్యాహు మృతి చెందారనే ప్రచారం వేగంగా వ్యాపించింది.

ఈ పరిస్థితుల్లో స్పందించిన నెతన్యాహు కార్యాలయం ఆ వార్తలను పూర్తిగా ఖండించింది. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం అసత్యమని స్పష్టం చేసింది. ప్రధాని ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, సాధారణంగానే తన విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని తెలిపింది. వీడియోలో కనిపించిన అనుమానాస్పద దృశ్యాలు కెమెరా కోణం, వెలుతురు ప్రభావం లేదా చేతి ఆకారంతో ఏర్పడిన దృశ్య భ్రమ కావచ్చని నిపుణులు కూడా పేర్కొన్నారు.

పిల్లల ప్రాణాలు తీసే వ్యక్తిగా!
ఇదిలా ఉండగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా ఇరాన్​పై దాడులు జరిపిన తర్వాత పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఈ సంఘటనల నేపథ్యంలో ప్రాంతీయ భద్రతపై అనేక దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే నెతన్యాహు మృతి వార్తలు వెలువడడం మరింత చర్చకు దారితీసింది. ఇదే సమయంలో ఇరాన్‌కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) కూడా నెతన్యాహుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. పిల్లల ప్రాణాలు తీసే వ్యక్తిగా ఆయనను అభివర్ణిస్తూ తీవ్రమైన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

నెతన్యాహు ఇంకా బతికే ఉంటే తమ శక్తి మేరకు వెంటాడతామని IRGC ప్రకటించింది. ఆయన మరణంపై వస్తున్న వార్తలు నిజమా కాదా అన్నది స్పష్టంగా తెలియదని కూడా పేర్కొంది. నెతన్యాహు మృతి చెందివుండవచ్చని లేదా కుటుంబంతో కలిసి దేశాన్ని వీడి వెళ్లివుండవచ్చని కూడా ఇరాన్‌ వర్గాలు వ్యాఖ్యానించాయి. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలన్నింటికీ ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం స్పందిస్తూ స్పష్టత ఇచ్చింది. నెతన్యాహు క్షేమంగానే ఉన్నారని మళ్లీ మళ్లీ వెల్లడించింది. సోషల్ మీడియాలో వ్యాపిస్తున్న వదంతులను నమ్మవద్దని ప్రజలకు సూచించింది.

