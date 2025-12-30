ETV Bharat / international

ట్రంప్‌కు ఇజ్రాయెల్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం- ఆ దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారి

ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగోలో ట్రంప్‌, నెతన్యాహు ద్వైపాక్షిక భేటీ- శాంతి విభాగంలో తొలి అవార్డు అందకోనున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు

Published : December 30, 2025 at 7:25 AM IST

Israel Highest Civilian Honour To Trump : అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌నకు ఇజ్రాయెల్‌ అత్యున్నత పౌర గౌరవమైన 'ఇజ్రాయెల్ ప్రైజ్ ఫర్ పీస్'​ను అందజేయనున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు ప్రకటించారు. ఫ్లోరిడాలోని ట్రంప్‌ మార్-ఎ-లాగో నివాసంలో సోమవారం జరిగిన ద్వైపాక్షిక భేటీ అనంతరం కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇది ఇజ్రాయెల్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారి. గత 80 ఏళ్లలో ఈ పురస్కారం ఎప్పుడూ ఇజ్రాయెల్ పౌరుడు కాని వ్యక్తికి ఇవ్వలేదు. అంతేకాదు, శాంతి విభాగంలో ఈ అవార్డును తొలిసారిగా ప్రదానం చేస్తున్నారు.

సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో నెతన్యాహు మాట్లాడుతూ, "ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అనేక సంప్రదాయాలను చెరిపేశారు. అందుకే మేమూ ఒక కొత్త సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఇజ్రాయెల్‌, యూదుల కోసం ఆయన చేసిన అపార సేవలకు గాను ఈ గౌరవాన్ని అందజేస్తున్నాం" అని చెప్పారు. ఈ నిర్ణయాన్ని విద్యాశాఖ మంత్రి యోవ్‌ కిష్‌ లంచ్‌ సమయంలో అధికారికంగా ప్రకటించారని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా ట్రంప్‌కు ఉన్న మద్దతునకు ఇది ప్రతీక అని నెతన్యాహు వ్యాఖ్యానించారు.

పూర్తిగా ఊహించని గౌరవం
ఈ గౌరవంపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ, "ఇది పూర్తిగా ఊహించని గౌరవం. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నేను దీనిని ఎంతో అభినందిస్తున్నాను" అని అన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరై ఈ పురస్కారాన్ని స్వీకరించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. జూలై 2025లో ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం నిబంధనలను సవరించి విదేశీ పౌరులకు కూడా ఈ పురస్కారం ఇచ్చే వెసులుబాటు కల్పించడంతో ట్రంప్‌కు మార్గం సుగమమైంది.

ఇజ్రాయెల్ ప్రైజ్ దేశంలోని అత్యున్నత పౌర పురస్కారం. సాధారణంగా శాస్త్రం, కళలు, మానవీయ శాస్త్రాలు వంటి రంగాల్లో విశిష్ట సేవలందించిన ఇజ్రాయెల్ పౌరులకు మాత్రమే ప్రదానం చేస్తారు. అయితే ట్రంప్‌ చేసిన దౌత్యపరమైన చర్యలు, మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి ప్రయత్నాలు, ఇజ్రాయెల్ భద్రతకు ఇచ్చిన మద్దతును గుర్తించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ భేటీలో గాజా శాంతి ప్రణాళిక రెండో దశ, హమాస్ నిరాయుధీకరణ, ఆక్రమిత వెస్ట్‌బ్యాంక్‌ అంశాలపై ఇద్దరు నేతలు విస్తృతంగా చర్చించారు.

ఎలాంటి ఆందోళన లేదు!
కొన్ని అంశాల్లో అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నప్పటికీ పరిష్కార దిశగా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. "వెస్ట్‌బ్యాంక్‌పై మా మధ్య పూర్తి ఏకాభిప్రాయం లేదు. కానీ చివరకు ఒక నిర్ణయానికి వస్తాం" అని చెప్పారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ చర్యలపై తనకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదని స్పష్టం చేశారు. "ఇజ్రాయెల్ ప్రణాళికను పూర్తిగా అమలు చేసింది. వారు బలంగా ఉన్నారు" అని ప్రశంసించారు.

నెతన్యాహు ఈ సమావేశాన్ని అత్యంత ఫలప్రదమైనదిగా అభివర్ణించారు. "ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్‌తో కలిసి పనిచేయడం వల్లే పశ్చిమాసియాలో అసాధారణ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయి. కొన్నిసార్లు వేర్వేరు ఆలోచనలు ఉన్నా, చివరకు మేము ఒకే దిశలో ముందుకు సాగుతాం" అని అన్నారు. అనంతరం ఎక్స్ (ట్విటర్)లో స్పందిస్తూ, "ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ లాంటి స్నేహితుడు వైట్ హౌస్‌లో ఇజ్రాయెల్‌కు ఎప్పుడూ లేడు. కష్టకాలంలో నిజమైన స్నేహం పరీక్షకు వస్తుంది. ట్రంప్ ప్రతి అడుగులో ఇజ్రాయెల్‌కు అండగా నిలిచారు" అని పేర్కొన్నారు.

ఈ భేటీలో ట్రంప్, నెతన్యాహు మధ్య వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా చర్చకు వచ్చింది. నెతన్యాహును శక్తిమంతమైన నేతగా అభివర్ణించిన ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్‌ను మరింత బలంగా మార్చారని ప్రశంసించారు. అలాగే నెతన్యాహుపై కొనసాగుతున్న అవినీతి కేసుల్లో క్షమాభిక్ష ఇవ్వాలన్న తన అభిప్రాయాన్ని మరోసారి వెల్లడించారు. అయితే దీనిపై ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్ష కార్యాలయం భిన్నంగా స్పందించింది. మొత్తంగా ట్రంప్–నెట్టన్యాహు భేటీ రాజకీయంగా, దౌత్యపరంగా కీలక మలుపుగా మారిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇజ్రాయెల్‌–అమెరికా సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

