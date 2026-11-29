నెతన్యాహు సంచలన నిర్ణయం- రొటేషన్ ఒప్పందానికి ఓకే- ముందుగా ప్రధాని పీఠంపై ఐసెన్కోట్!
Israel Prime Minister Rotation Deal : ఇజ్రాయెల్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ప్రతిష్ఠంభన కొనసాగుతున్న వేళ ప్రధాని పదవిని తొలుత ఐసెన్కోట్కు ఇచ్చేందుకు నెతన్యాహు అంగీకరించారు. ఐక్య ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై చర్చలకు ఐసెన్కోట్ ఆహ్వానించారు.
Published : November 29, 2026 at 7:03 AM IST
ఇజ్రాయెల్లో నెలకొన్న రాజకీయ ప్రతిష్టంభనకు తెరదించేందుకు ఆపద్ధర్మ ప్రధాని నెతన్యాహు సంచలన ప్రతిపాదన చేశారు. జాతీయ ఐక్యతా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం రొటేషన్ పద్ధతిలో ముందుగా ప్రతిపక్ష 'యషర్' పార్టీ నేత గడీ ఐసెన్కోట్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. తాను ప్రత్యామ్నాయ ప్రధానిగా కొనసాగుతానని స్పష్టంచేశారు. దేశ భద్రత, అస్తిత్వానికి పొంచి ఉన్న ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు అతిపెద్ద పార్టీకే ప్రధాని పదవి దక్కాలన్న నిబంధనను పక్కన పెడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రతిపాదనపై స్పందించిన ఐసెన్కోట్, లికుడ్ పార్టీ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవడానికి 24 గంటల గడువు విధించారు. డాన్ అకాడియా హోటల్కు శనివారం రాత్రే చర్చలకు రావాలని నెతన్యాహును ఆహ్వానించారు. తాము వారం క్రితమే పంపిన ప్రతిపాదనలపై ఇంతవరకు స్పందించలేదని, మూడు వారాలుగా చర్చలను దాటేస్తున్నారని ఐసెన్కోట్ విమర్శించారు. నెతన్యాహు ప్రతిపాదన మరో రాజకీయ ఎత్తుగడ అని, గతంలో భాగస్వాములను మోసం చేసిన చరిత్ర నెతన్యాహుకు ఉందని ఇతర విపక్ష నేతలు మండిపడ్డారు.