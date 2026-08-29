మనసు మార్చుకున్న నేపాల్- విదేశీ సహాయ బృందాల రాకకు అనుమతి- 626కి చేరిన మృతుల సంఖ్య
మొదట్లో తమ సైన్యమే సహాయ చర్యలు చేపడుతుందన్న బాలేంద్ర షా ప్రభుత్వం- అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిడి పెరగటంతో వెనక్కి తగ్గిన నేపాల్- నేపాల్ చేరుకున్న భారత నిపుణుల బృందం
Published : August 29, 2026 at 10:55 AM IST
Nepal Govt On Foreign Rescue Team : జలప్రళయంతో కనీవినీ ఎరుగనిరీతిలో దెబ్బతిన్న నేపాల్ మనసు మార్చుకుంది. వరద సహాయచర్యల కోసం విదేశీసాయం అవసరం లేదన్న తన నిర్ణయంపై వెనక్కి తగ్గింది. విదేశీ సహాయ బృందాల రాకకు అంగీకరించింది. భారత్, చైనా, ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ కొరియా దేశాలకు చెందిన సహాయ నిపుణులను అనుమతించింది. మృతుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతుండటం, విదేశీయులు భారీగా గల్లంతు కావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదట్లో తమ సైన్యమే సహాయ చర్యలు చేపడుతుందన్న బాలేంద్ర షా ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిడి పెరగటంతో వెనక్కి తగ్గింది.
నేపాల్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం అంచనాల తర్వాత, విదేశీ నిపుణులు, సాంకేతిక బృందాలకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. టన్నెల్స్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడం, డీఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా మృతదేహాలను గుర్తించటానికి ఈ బృందాలు సాయం అందించనున్నాయి. 11 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత నిపుణుల బృందం నేపాల్ చేరుకుంది. నేపాల్ ప్రభుత్వ సూచన మేరకు వైద్యులు, టన్నెల్ రెస్క్యూ నిపుణులను పంపినట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. ఈ నిపుణుల బృందం వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చేరుకున్నట్లు పేర్కొంది.