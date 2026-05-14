'మా ఇల్లు ఎందుకు కూల్చారు? ఇప్పుడెక్కడ ఉండాలి? ఎలా చదవాలి?'- నేపాల్ ప్రధానికి చిన్నారి లేఖ వైరల్

ఖాట్మండులో ఆక్రమణల తొలగింపుతో వేలాది కుటుంబాలు నిరాశ్రయులు- ప్రధాని బాలేంద్ర షాకు 11 ఏళ్ల చిన్నారి రాధిక మహతో భావోద్వేగ లేఖ- పునరావాసం లేకుండా ఖాళీ చేయించొద్దని నేపాల్ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు

Nepal PM Balendra Shah (AP)
Published : May 14, 2026 at 8:32 AM IST

Child Letter To Nepal PM : నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మండులో ప్రభుత్వ ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా ఓ 11 ఏళ్ల చిన్నారి ప్రధాని బాలేంద్ర షాకు రాసిన లేఖ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా భావోద్వేగ స్పందనను రేకెత్తిస్తోంది. 'మా కుటుంబం మీ పార్టీకి ఓటు వేసింది. మరి మా ఇల్లు ఎందుకు కూల్చేశారు? ఇప్పుడు మేమెక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ చదవాలి?' అంటూ ఆ చిన్నారి వేసిన ప్రశ్నలు ప్రభుత్వ చర్యలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి.

రాధిక మహతో అనే ఈ బాలిక ఖాట్మండులోని థపథలి ప్రాంతంలోని ఓ తాత్కాలిక గుడిసెలో కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తోంది. అక్కడి ఆక్రమణలను ప్రభుత్వం తొలగించడంతో ఆమె కుటుంబం కూడా నిరాశ్రయమైంది. ప్రస్తుతం వారిని ఖాట్మండుకు దాదాపు 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బనేపా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక శిబిరానికి తరలించారు. అయితే కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్లిన తర్వాత రాధిక చదువు పూర్తిగా ఆగిపోయింది. ఖాట్మండులోని గుహేశ్వరి బాల శిక్ష సెకండరీ స్కూల్‌లో మూడో తరగతి చదువుతున్న ఆమె, తన బాధను నేరుగా ప్రధానికి లేఖ రూపంలో తెలియజేసింది. 'మాకు అద్దె ఇల్లు తీసుకునే డబ్బు లేదు. ఇలా చేసి మా పరిస్థితిని మరింత దారుణంగా మార్చేశారు. మాకు ఉండడానికి చోటు కావాలి.. చదువుకునేందుకు స్కూల్ కావాలి' అంటూ రాధిక లేఖలో పేర్కొంది.

ఈ లేఖలోని కొన్ని భాగాలను నేపాల్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ న్యూస్ పోర్టల్ రతోపాటి ప్రచురించడంతో విషయం ఒక్కసారిగా వైరల్ అయింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా చిన్నారికి మద్దతుగా అనేక మంది స్పందిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ చర్యలు పేదల జీవితాలను ఛిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గత రెండు వారాలుగా ఖాట్మండులో భారీ ఎత్తున ఆక్రమణల తొలగింపు కార్యక్రమాన్ని నేపాల్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ప్రభుత్వ భూములు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు ఆక్రమించి నిర్మించిన గుడిసెలను తొలగిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సుమారు 15 వేల మందికి పైగా భూమిలేని పేదలు ఇళ్లను కోల్పోయినట్లు సమాచారం. దాదాపు నాలుగు వేల తాత్కాలిక నిర్మాణాలను బుల్డోజర్లతో కూల్చివేశారు.

ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ చర్యలు నగర అభివృద్ధి, పబ్లిక్ ల్యాండ్ రక్షణ కోసం అవసరమని సమర్థించుకుంటోంది. ఖాట్మండులో నదీ తీర ప్రాంతాలు పూర్తిగా ఆక్రమణలకు గురయ్యాయని, వరద ముప్పు నివారణతో పాటు పట్టణ ప్రణాళిక కోసం ఈ చర్యలు తప్పనిసరి అయ్యాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే పునరావాసం లేకుండా ప్రజలను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించడం అమానుషమని హక్కుల సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. నిరాశ్రయులైన కుటుంబాల్లో చిన్నారులు, మహిళలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సామాజిక కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధిపై ఈ చర్యల ప్రభావం తీవ్రంగా పడుతోందని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ వివాదం చివరకు నేపాల్ సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి కూడా వెళ్లింది. ఈ అంశంపై విచారణ జరిపిన కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సరైన పునరావాస ప్రణాళిక లేకుండా ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యలు చేపట్టొద్దని ప్రభుత్వానికి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. జస్టిస్ కుమార్ రెగ్మీ, జస్టిస్ నిత్యానంద పాండే సంయుక్త ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది. నివాస హక్కు, విద్య హక్కు, ఆరోగ్య హక్కులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. పేద కుటుంబాలను ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు లేకుండా బలవంతంగా తరలిస్తే అది మానవతా సంక్షోభానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.

ఇక ఈ అంశంపై రాజకీయంగానూ ఉద్రిక్తత పెరుగుతోంది. రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నాయి. పేదల పట్ల ప్రభుత్వానికి కనీస సానుభూతి లేదని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఖాట్మండుతో పాటు ఇతర నగరాల్లో కూడా నిరసనలు మొదలయ్యాయి. పోఖరా నగరంలో వందలాది భూమిలేని పేదలు కాగడాల ర్యాలీ నిర్వహించి ప్రధాని బాలేంద్ర షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 'ఇళ్లు కూల్చడం కాదు. ముందుగా పునరావాసం కల్పించాలి' అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, చిన్నారి రాధిక మహతో లేఖ ఇప్పుడు నేపాల్‌లో ప్రభుత్వ చర్యల మానవీయ కోణాన్ని దేశం ముందు నిలబెట్టింది. అభివృద్ధి పేరుతో పేదల జీవన హక్కులు దెబ్బతినకూడదనే చర్చ మళ్లీ ముందుకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా 'మేమెక్కడ చదవాలి?' అని ఓ చిన్నారి అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

