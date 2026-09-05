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నేపాల్‌లో వరదల బీభత్సం- 1,344కి చేరిన మృతుల సంఖ్య- తాగునీటిలో ఈ-కొలి కలకలం!

వరదల తర్వాత తాగునీటి వనరుల్లో ఈ-కొలి కలకలం- లక్ష మందికి కలరా టీకాలు ఇచ్చే యోచన- 75 వేల మందికి పైగా చిన్నారులకు మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్- శిథిలాల మధ్య మృతదేహాలు- అంటువ్యాధులపై పెరుగుతున్న ఆందోళన

Nepal Floods Death Toll
భయంకరమైన ఆకస్మిక వరదల ధాటికి దట్టమైన బురదలో కూరుకుపోయిన నేపాల్‌లోని దేవిఘాట్ ప్రాంతం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 9:57 AM IST

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Nepal Floods Death Toll : నేపాల్‌ను ముంచెత్తిన మెరుపు వరదలు ఆ దేశాన్ని కోలుకోలేని విషాదంలోకి నెట్టేశాయి. ఆగస్టు 26న సంభవించిన భారీ వరదల ధాటికి మృతుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్న వేళ, ఇప్పటివరకు 1,344 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు నేపాల్ పోలీసులు శనివారం వెల్లడించారు. ఈ మేరకు పోలీసులు ఎక్స్‌ వేదికగా తాజా వివరాలను వెల్లడించారు. వేలాది కుటుంబాలు నిరాశ్రయులు కాగా, మరోవైపు వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో కొత్త సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.

బతికిన వారికి మరో ముప్పు
మెరుపు వరదల నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ప్రజలకు ఇప్పుడు అంటువ్యాధుల భయం వెంటాడుతోంది. వరదల కారణంగా తాగునీటి వనరులు కలుషితమయ్యాయి. ఆహారం, తాగునీటి విషయంలో అప్రమత్తంగా లేకపోతే వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, వృద్ధులు, ఇప్పటికే ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిపై ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని ప్రజారోగ్య నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వరదల తర్వాత పలు ప్రాంతాల్లో మురుగు నీరు, బురద, చెత్త పేరుకుపోయింది. కూలిపోయిన ఇళ్లు, భవనాల శిథిలాల మధ్య మృతదేహాలు ఉండటంతో పారిశుద్ధ్య పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈగలు, దోమలు, ఇతర కీటకాల వ్యాప్తి పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల ముప్పు కూడా పొంచి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తాగునీటిలో ఈ-కొలి
వరదల తీవ్రతకు గురైన బిదూర్ ప్రాంతంలో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంది. అక్కడ ఉన్న 15 తాగునీటి వనరుల్లో ఐదింటిలో ఈ-కొలి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. దీంతో స్థానికంగా తాగునీటి భద్రతపై ఆందోళన పెరిగింది. కలుషిత నీటి ద్వారా వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలపై దృష్టి సారించారు. దాదాపు లక్ష మంది ప్రజలకు కలరా టీకాలు వేయడంపై అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే 75 వేల మందికి పైగా చిన్నారులకు మీజిల్స్‌ టీకాలు ఇచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. వరదల తర్వాత వ్యాధులు విజృంభించకుండా ముందుగానే చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజారోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

రేషన్ కోసం బారులు
వరదల కారణంగా ఇళ్లు, ఆస్తులు కోల్పోయిన బాధితులు ప్రస్తుతం తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కూడా సహాయక శిబిరాలుగా మార్చారు. ఇక్కడ బాధితులకు రిలీఫ్ కార్డులు జారీ చేసి బియ్యం, పప్పులు, రొట్టెలు, తాగునీటి సీసాలు వంటి నిత్యావసరాలను అందిస్తున్నారు. ఆహారం కోసం బాధితులు రోజూ బారులు తీరాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. అయితే శిబిరాల చుట్టూ చెత్త, బురద, శిథిలాలు పేరుకుపోవడంతో ఆహార పదార్థాలను జాగ్రత్తగా వినియోగించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కలుషిత ఆహారం, నీటి కారణంగా వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

'మా ఇల్లు కొట్టుకుపోయింది'
వరదల్లో సర్వస్వం కోల్పోయిన బాధితుల కన్నీటి గాథలు హృదయ విదారకంగా మారుతున్నాయి. 'మా ఇల్లు కొట్టుకుపోయింది. కష్టపడి దాచుకున్న డబ్బంతా వరదల్లో తుడిచిపెట్టుకుపోయింది' అంటూ పలువురు బాధితులు మీడియా ఎదుట కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. రోజువారీ కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవించే తమకు మళ్లీ ఇల్లు కట్టుకునే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో జీవితం ఎలా సాగుతుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరదల ధాటికి పలు ప్రాంతాల్లో రహదారులు, వంతెనలు, తాగునీటి వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో సహాయక చర్యలు, పునరావాస కార్యక్రమాలకు కూడా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

బాధిత ప్రాంతాలకు ఆర్థిక సాయం
వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో తక్షణ సహాయక చర్యల కోసం నేపాల్ ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది. నేషనల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్‌మెంట్ అథారిటీ (NDRRMA) వివరాల ప్రకారం, రాసువా, నువాకోట్ జిల్లాలకు చెరో రూ.10 మిలియన్ల చొప్పున కేటాయించారు. ధాదింగ్‌కు రూ.5 మిలియన్లు అందించారు. మరో 15 ప్రభావిత స్థానిక ప్రభుత్వాలకు కలిపి రూ.135 మిలియన్లు పంపిణీ చేశారు.

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