భారత్తో సరిహద్దు వివాదం- నేపాల్ ప్రధాని బాలెన్షా కీలక ప్రకటన
భారత్, నేపాల్ మధ్య సరిహద్దు వివాద పరిష్కారానికి ముందడుగు- దౌత్యమార్గాల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకుంటామన్న నేపాల్
Published : May 31, 2026 at 7:21 PM IST
India Nepal Border Issues : భారత్, నేపాల్ మధ్య సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారానికి ముందడుగు పడింది. రెండు దేశాల మధ్య సరిహద్దు వివాదాలను దౌత్యం ద్వారా పరిష్కరించుకోనున్నట్లు నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షా తెలిపారు. కాలాపానీ, లిపులేఖ్, లింపియాధురా ప్రాంతాలపై భారత్, నేపాల్ మధ్య వివాదం నడుస్తోంది. ఈ భూభాగాలు తమవని నేపాల్ వాదిస్తుండగా కాదని భారత్ అంటోంది.
అయితే ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారానే ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ చెబుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన బాలేంద్రషా సరిహద్దు వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు భారత్కు ఓ సందేశం పంపామని, దానికి సానుకూల స్పందన వచ్చిందన్నారు. ఈ సమస్యను రాజకీయ కోణంలో కాకుండా చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం పరిష్కరించుకునేందుకు ఇరుదేశాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు.