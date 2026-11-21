బాలేన్ షా దిల్లీ టూర్- భారత్, నేపాల్ బంధంలో సరికొత్త అధ్యాయం- అనిశ్చితి తొలగిపోనుందా?
Balen Shah India Visit : నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షా నవంబర్ 22 నుంచి భారత్లో పర్యటించనున్నారు. కొత్త తరం నాయకుడితో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవడానికి భారత్కు ఇది కీలక అవకాశంగా మారనుంది.
Published : November 21, 2026 at 6:20 PM IST
నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా (బాలేన్ షా) ఆదివారం నుంచి దేశంలో అధికారిక పర్యటన చేపట్టనున్నారు. ప్రాంతీయ అనిశ్చితి నెలకొన్న ప్రస్తుత తరుణంలో న్యూదిల్లీ, కాఠ్మాండూ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఈ పర్యటన అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. ఈ ఏడాది మార్చిలో నేపాల్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టాక ఆయన భారత్కు రావడం ఇదే తొలిసారి. ఈ పర్యటనలో భాగంగా బాలేన్ షా సోమవారం రోజు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అవుతారు. అనంతరం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీతో విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరపనున్నట్లు భారత విదేశాంగ శాఖ శుక్రవారం రోజు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రధాని మోదీతో బాలేన్ సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి, ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక సంబంధాల్ని పునరుద్ధరించడానికి ఈ పర్యటన కీలకం కానుంది.
ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్ని సమీక్షించడంతో పాటు, పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై మోదీ, బాలేన్ షా అభిప్రాయాల్ని పంచుకోనున్నారు. గతంలో 2023లో అప్పటి నేపాల్ ప్రధాని పుష్ప కమల్ దహల్ ప్రచండ భారతదేశంలో పర్యటించారు. ఆ తర్వాత నేపాల్ నుంచి ఒక ప్రధాన మంత్రి భారత్కు రానుండటం ఇదే తొలిసారి కావడంతో ఈ పర్యటనకు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సాధారణంగా నేపాల్ దేశంలో కొత్తగా ఎన్నికైన ఏ ప్రధాని అయినా తమ తొలి విదేశీ పర్యటన కోసం భారతదేశాన్నే ఎంచుకునే సంప్రదాయం ఉంది.
బాలేన్ షా మాత్రం అందుకు భిన్నంగా తొలుత ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొనడానికి న్యూయార్క్ వెళ్లారు. అంతకుముందు 2024లో అప్పటి నేపాల్ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ కూడా తన మొదటి విదేశీ పర్యటన కోసం చైనాను ఎంచుకున్నారు. అయితే తొలి ద్వైపాక్షిక పర్యటన కోసం మాత్రం బాలేన్- భారత్ను ఎంచుకోవడం సానుకూల సంకేతంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కాఠ్మాండూ మాజీ మేయర్ అయిన బాలేన్ షా యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. ప్రధానంగా అవినీతి రహిత పాలన, పరిపాలనలో జవాబుదారీతనం నినాదాలు ఆయనను అందలమెక్కించాయి. 2025 సెప్టెంబరులో రాజకీయ తిరుగుబాటు కారణంగా కేపీ శర్మ ఓలీ ప్రభుత్వం కూలిపోయిన తర్వాత, 2026 మార్చిలో షా నేపాల్ ప్రధాని పగ్గాలు చేపట్టారు.
వాణిజ్యం, కనెక్టివిటీ, జల విద్యుత్ రంగాలపైనే ప్రధాన దృష్టి
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్- నేపాల్ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం సుమారు 9.38 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. నేపాల్కు భారత్ అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయినా, ఎగుమతుల కంటే దిగుమతులే ఎక్కువగా ఉండటంతో వాణిజ్య లోటు నెలకొంది. వ్యవసాయం, ఐటీ, ఫార్మా, పర్యటక రంగంలో భారత్ పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించడం ద్వారా ఎగుమతులు పెంచుకోవాలని నేపాల్ భావిస్తోంది. దశాబ్ద కాలంలో భారత్కు 10000 మెగావాట్ల జలవిద్యుత్ను ఎగుమతి చేసేలా రెండు దేశాల మధ్య దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం కూడా ఉంది. భారత గ్రిడ్ ద్వారా బంగ్లాదేశ్కు కూడా నేపాల్ విద్యుత్ను ఎగుమతి చేస్తోంది.
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో నేపాల్లో వరదలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఈ ఘోర విపత్తులో 1455 మంది మరణించగా, 5285 మంది గల్లంతయ్యారు. పునర్నిర్మాణ పనుల కోసం నేపాల్కు 5- 6 బిలియన్ డాలర్లు అవసరమని మనోహర్ పారికర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డిఫెన్స్ స్టడీస్ అండ్ అనాలిసిస్ పరిశోధకుడు నిహార్ ఆర్. నాయక్ తెలిపారు. అయితే దీంట్లో భారత్ కనీసం 2 బిలియన్ డాలర్ల సహాయం అందించవచ్చని ఆయన ఈటీవీ భారత్తో చెప్పారు. మరో ఇతర దేశం కూడా ఆర్థిక సాయం ప్రకటించలేదని అన్నారు.
సరిహద్దు వివాదాలు, సున్నిత అంశాలకు పరిష్కారం?
దక్షిణాసియాలో చైనా ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ నేపథ్యంలో, భారత్ తన పొరుగుదేశాలతో సంబంధాల్ని బలోపేతం చేయాలనే 'నైబర్హుడ్ ఫస్ట్' విధానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటోంది. అయితే 1950 నాటి శాంతి ఒప్పందం సవరణ, కాలాపానీ, లిపులేఖ్, లింపియాధురా సరిహద్దు వివాదాలు, 2022లో అగ్నిపథ్ పథకం వచ్చినప్పటి నుంచి నిలిచిపోయిన భారత సైన్యంలోని గూర్ఖా రెజిమెంట్లలో నేపాలీ యువత నియామకాలు వంటి పలు అంశాలు ఇరు దేశాల మధ్య సున్నిత అంశాలుగా ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించి ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు అవసరం అన్న వాదన వినిపిస్తోంది. ఇదే సమయంలో 'అన్ని అంశాలూ చర్చకు వస్తాయి. ఇది మాకు చాలా ముఖ్యమైన పర్యటన' అని భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బాలేన్ షా పర్యటన కేవలం మర్యాదపూర్వక భేటీలకే పరిమితం కాకుండా- ఆర్థిక సహకారం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, సరిహద్దు సమస్యల పరిష్కారానికి కొత్త అవకాశాల్ని అందించవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.