నేపాల్ వరదలు- 1,003కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య- ఇంకా 4వేల మంది గల్లంతు!
నేపాల్ ఆకస్మిక వరదలు- 12వేల మందిని రక్షించిన సహాయక బృందాలు- ఇంకా కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
Published : September 1, 2026 at 4:44 PM IST
Nepal Floods Death Toll : నేపాల్ ఆకస్మిక వరదల్లో మరణించిన వారి సంఖ్య మంగళవారం నాటికి 1000 దాటగా, మరో 4000 మంది గల్లంతయ్యారు. ఇప్పటికీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూనే ఉందని అధికారులు తెలిపారు. "నేపాల్లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా మరణించినవారి సంఖ్య మంగళవారం నాటికి 1,003కు చేరింది. కాగా, దేశంలోని ఎనిమిది జిల్లాల్లో భద్రతా దళాలు మరిన్ని మృతదేహాలను వెలికితీశాయి. సుమారు 4000 మంది గల్లంతు అయ్యారు. సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 12వేల మందిని రక్షించాం" అని నేపాల్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఎన్డీఆర్ఆర్ఎంఏ) మంగళవారం తెలిపింది.
నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు సమీపంలో మంచు, రాళ్లు విరిగిపడడం లేదా హిమపాతం వల్ల ఆకస్మిక వరదలు సంభవించినట్లు భావిస్తున్నారు. ఆగస్టు 26న సంభవించిన ఈ ఆకస్మిక వరదలు ఉత్తర, మధ్య నేపాల్లోని గ్రామాలను, పట్టణాలను అతలాకుతలం చేశాయి. హిమాలయ సరిహద్దు ప్రాంతం నుంచి దక్షిణ దిశగా ప్రవహించే భోటెకోశి నది వరద నీటిని దిగువకు తీసుకెళ్లింది. దీని ఈ భారీ వరద ధాటికి ఆ మార్గంలోని ఇళ్లు, వాహనాలు, రోడ్లు, వంతెనలు అన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులు దెబ్బతిన్నాయి. ఎన్డీఆర్ఆర్ఎంఏ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నేపాల్లోని చిత్వాన్ జిల్లాలో అత్యధికంగా 321 మృతదేహాలు లభించాయి. ఆ తర్వాత నవల్పరాసి ఈస్ట్ జిల్లాలో 216, నవల్పరాసి వెస్ట్- 170, నువాకోట్ -95, గోర్ఖా -65, ధాడింగ్- 57, రసువా- 41 , తనాహున్ జిల్లా 38 చొప్పున మృతదేహాలు దొరికాయి.