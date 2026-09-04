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ఆచూకీ లేదు- అయినా ఆశలు వదులుకొని అంత్యక్రియలు జరిపిస్తున్న బంధువులు- దర్భ గడ్డితో ప్రతిరూపాలు చేసి!

నేపాల్ విధ్వంసక వరదల్లో ఇంకా దొరకని పలువురు ఆచూకీ- ఆశలు వదులుకొని కర్మకాండలు జరిపిస్తున్న బంధువులు- మృతదేహాలు దొరకవని దర్భ గడ్డితో ప్రతిరూపాల్ని రూపొందించి దహన సంస్కారాలు

Nepal Flood Funeral Rites
నువాకోట్ జిల్లాలోని ధుంగే వద్ద, నేపాల్ వరదల్లో గల్లంతైన వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుండగా, బౌద్ధ భిక్షువులు ఆ వ్యక్తుల ఛాయాచిత్రాలను దహనం చేస్తూ వారి కోసం చేస్తున్న ప్రార్థనలు (దేవ్ రాజ్) (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 7:35 PM IST

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Nepal Flood Funeral Rites : నేపాల్‌లో ఆగస్ట్ 26న సంభవించిన భారీ వరదలు వేలాది కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చాయి. వరదల్లో కొందరి మృతదేహాలు లభించగా, మరికొందరి ఆచూకీ ఇప్పటికీ తెలియట్లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో గల్లంతైన తమ కుటుంబ సభ్యులకు బౌద్ధ సంప్రదాయాల ప్రకారం వారి బంధువులు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు. దుర్ఘటన జరిగి వారం దాటినా ఇంకా వారి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో, మృతదేహాలు దొరకవని భావించి, దర్భ గడ్డితో ప్రతిరూపాలను రూపొందించి కర్మకాండలు చేస్తున్నారు. ఇలా ప్రతీకాత్మక అంత్యక్రియలతో వరదల్లో గల్లంతైన వారికి చివరిసారిగా వీడ్కోలు పలుకుతున్నారు.

నేపాల్ అధికారుల ప్రకారం ఇప్పటివరకు అక్కడి వరదల్లో 1259 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 5 వేల మందికిపైగా ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. ఈ క్రమంలోనే గల్లంతైన వారు బతికి ఉండే అవకాశం లేదన్న భావనతో కుటుంబ సభ్యులు చివరికి కనీసం సంప్రదాయబద్ధంగా అయినా దహన సంస్కారాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రసువా జిల్లాలోని టిరు గ్రామానికి చెందిన కామేశ్ సింగ్ తమాంగ్ కుటుంబం కూడా వరద విధ్వంసం బాధితుల్లో ఉంది. నేపాల్- టిబెట్ సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో వరద నీరు అత్యంత వేగంగా దూసుకొచ్చింది. ఆ సమయంలో కామేశ్ ఒక్కడే పర్వత ప్రాంతంలో పండ్ల చెట్లు, వ్యవసాయ పనులు చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆయన ఉన్న ప్రాంతం చాలా ఎత్తులో ఉండటంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. కానీ కింద గ్రామంలో ఉన్న ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లో చాలా మంది వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు.

కామేశ్ కుటుంబానికి చెందిన సుమారు 17 మంది ఈ వరదల్లో గల్లంతయ్యారు. వీరి వయసు 11 నుంచి 45 ఏళ్ల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో తన సోదరులు, సోదరీమణులు, కుమారులు, కుమార్తెలు, మేనల్లుళ్లు, మేనకోడళ్లు ఉన్నారు. కామేశ్ తన కుటుంబానికి చెందిన పలువురితో కలిసి అప్పటి నుంచి త్రిశూలీ నది వెంట గాలించినా ఫలితం లేదు. ఒక్కరి మృతదేహం గానీ, ఆచూకీ గానీ దొరకలేదు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా సంప్రదాయ బద్ధంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించాడు. తన కుటుంబ సభ్యులకు చివరి వీడ్కోలు పలుకుతూ కామేశ్ కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. పిల్లలకు బిస్కెట్లు, పొటాటో చిప్స్, మిక్చర్, చాక్లెట్స్, క్యాండీ, కూల్‌డ్రింక్స్ అంటే ఎంతో ఇష్టమని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే అంత్యక్రియల సందర్భంగా వారి కోసం ఇష్టమైన ఆహార పదార్థాలను తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పాడు. గతంలో అవి ఎక్కువగా తింటే పిల్లలను మందలించేవాడినని, కానీ ఇప్పుడు వారికి ఇష్టమైనవి తీసుకొచ్చి పెట్టానని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.

గడ్డి బొమ్మలతో అంత్యక్రియలు
కామేశ్ బౌద్ధ మతాన్ని అనుసరిస్తారు. గల్లంతైన కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తమ సంప్రదాయాల ప్రకారం దహన సంస్కారాలు నిర్వహించాలని గ్రామ పెద్దలు సూచించారు. దీంతో అతడు త్రిశూలీ నది వెంట ఉన్న నువాకోట్ జిల్లా ధుంగే పట్టణంలోని ఒక బౌద్ద మఠానికి వచ్చి కర్మకాండలు జరిపించారు. గల్లంతైన ప్రతి వ్యక్తి కోసం కుశ గడ్డితో (దర్భ గడ్డి) చిన్న చిన్న ప్రతిరూపాలను తయారు చేశారు. వాటిపై తెల్లటి వస్త్రాలను కప్పి, వాటినే మృతదేహాలకు ప్రతీకగా భావించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కామేశ్ తన కుటుంబంలోని గల్లంతైన 17 మందికి ఇలా వీడ్కోలు పలకగా, అదే మఠంలో బౌద్ధ సమాజానికి చెందిన మరో 40 మంది గల్లంతైన వ్యక్తుల కోసం ఇదే మాదిరిగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

అంత్యక్రియల సమయంలో బౌద్ధ మత గురువులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, మంత్రోచ్ఛారణలు నిర్వహించారు. గల్లంతైన వారి కుటుంబ సభ్యులు తమ బంధువుల ఫొటోలను తీసుకొచ్చి బౌద్ధ సన్యాసులకు ఇవ్వగా, అక్కడ మఠంలో వెలిగించిన మంటలో వారి ఫొటోలు వేస్తూ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు తమ ప్రియమైన వారి కోసం ప్రార్థించారు. అంత్యక్రియలు నిర్వహించినప్పటికీ వారిని చివరి చూపు చూసే అవకాశం కూడా దక్కలేదని చాలా మంది తమ బాధను వ్యక్తపరిచారు. బౌద్ద మత సంప్రదాయం ప్రకారం- ఒక వ్యక్తి గల్లంతైతే ఏడో రోజు నుంచి అతనికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించొచ్చు. అందుకే నేపాల్ వరదల్లో ఆచూకీ గల్లంతైన తమ బంధువులకు పలువురు గడ్డి బొమ్మలు చేసి కడసారి వీడ్కోలు పలుకుతున్నారు.

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