బురదలో కనుమరుగైన గ్రామాలు- ఏరియల్ ఫుటేజీలో బయటపడుతున్న నేపాల్ వరద విధ్వంసం
భోటేకోషి, త్రిశూలి నదుల ఉద్ధృతికి భారీ నష్టం- 19 వంతెనలు, కీలక రహదారులు పూర్తిగా ధ్వంసం - 8 జలవిద్యుత్ కేంద్రాలకు తీవ్ర నష్టం- 12 హెలికాప్టర్లతో నేపాల్ ఆర్మీ సహాయక చర్యలు
Published : August 27, 2026 at 6:11 PM IST
Nepal Floods 2026 : నేపాల్ను ఆకస్మిక వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. బుధవారం ఉదయం టిబెట్ సరిహద్దుల్లోని భోటేకోషి నదిలో ఒక్కసారిగా సంభవించిన మెరుపు వరదలు భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. వరద ప్రవాహానికి గ్రామాలకు గ్రామాలే కొట్టుకుపోయాయి. వందలాది ఇళ్లు, భవనాలు, వాహనాలు బురద, రాళ్ల కింద కూరుకుపోయాయి. ఎటుచూసినా శిథిలాలు, బురద దిబ్బలే కనిపిస్తున్నాయి. రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో భాగంగా హెలికాప్టర్ల నుంచి తీసిన ఏరియల్ ఫుటేజీ విపత్తు తీవ్రతను కళ్లకు కడుతోంది. భోటేకోషి, త్రిశూలి నదుల పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని అనేక గ్రామాలు వరదల తాకిడికి మట్టిదిబ్బలుగా మారాయి. రసువా, ధాదింగ్ జిల్లాలు అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఆ తర్వాత వరద ప్రవాహం నువాకోట్, చిత్వాన్, గోర్ఖా ప్రాంతాలనూ ముంచెత్తింది.
భారీగా వచ్చిన వరద నీటికి ఓ వంతెన కేవలం 30 సెకన్లలోనే కొట్టుకుపోయిన దృశ్యాలు, ప్రవాహ ఉద్ధృతిని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. వరద విధ్వంసం కేవలం గ్రామాలకే పరిమితం కాలేదు. కీలకమైన రోడ్లు, వంతెనలు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. బేత్రావతి- రసువాగఢి మధ్య ఉన్న దాదాపు 42 కిలోమీటర్ల కీలక రహదారి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. మొత్తం 19 మోటారు వంతెనలు వరద ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో ప్రభావిత ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రాజధాని కాఠ్మాండూను ఇతర ప్రాంతాలతో కలిపే నాగ్దుంగా-ముగ్లింగ్ జాతీయ రహదారితో పాటు పలు కీలక మార్గాల్లో రాకపోకలను నిలిపివేశారు.
విద్యుత్ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం
జలప్రళయం నేపాల్ విద్యుత్ రంగంపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 354 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన 8 జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు దెబ్బతిన్నాయి. నిర్మాణంలో ఉన్న మరో 5 ప్రాజెక్టులపైనా వరద ప్రభావం పడింది. మొత్తం 431 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుల పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ భారీగా బురద, రాళ్లు పేరుకుపోయాయి. ఈ విపత్తుకు నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మంచు, కొండచరియలు విరిగిపడటమే ప్రధాన కారణమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. లేందే నది వద్ద మంచు, రాళ్లు, బురదతో కూడిన భారీ ప్రవాహం ఏర్పడి అది భోటేకోషి నదిలోకి చేరినట్లు సమాచారం. అక్కడి నుంచి త్రిశూలి నదిలోకి వరద ప్రవాహం చేరడంతో పరిస్థితి మరింత విషమించింది.
వరదలకు కొద్దిసేపటి ముందు టిబెట్ ప్రాంతంలో భూకంపం సంభవించిందని నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి పార్లమెంట్లో వెల్లడించారు. ఈ భూకంపం కారణంగానే హిమానీనదం లేదా కొండ ప్రాంతంలో భారీగా కదలికలు చోటుచేసుకుని ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. టిబెట్లోని గైరోంగ్ పోర్టు సరిహద్దు ప్రాంతంలోనూ వరదల ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపించింది. చైనా అధికారిక ప్రసార సంస్థ సీసీటీవీ ప్రకారం, అక్కడి పలు ప్రాంతాల్లో సగటున ఒకటిన్నర మీటర్ల మేర బురద పేరుకుపోయింది. కొన్ని రహదారులపై ఏకంగా రెండు మీటర్ల ఎత్తు వరకు బురద నిలిచిపోయింది. దీంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు, సాధారణ కార్యకలాపాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి.
Aerial views reveal the extent of devastation after Nepal flash floods.#Nepal pic.twitter.com/5RdXBIjSzz— Arpana Baishya (@ArpanaSpeaks) August 27, 2026
ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు
మరోవైపు, వరదల్లో మృతుల సంఖ్య 332కి చేరినట్లు సమాచారం. వేలాది మంది గల్లంతయ్యారు. వారిలో 288 మంది భారత పర్యాటకులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. చిత్వాన్ జిల్లాలోనూ వరద ప్రవాహానికి కొట్టుకువచ్చిన మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. దీంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమాచార వ్యవస్థలు, రహదారులు దెబ్బతినడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ నేపాల్ ఆర్మీ రంగంలోకి దిగి ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. 12 హెలికాప్టర్లను రంగంలోకి దించి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో గాలింపు, సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటివరకు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల నుంచి 100 మందికి పైగా ప్రజలను రక్షించినట్లు సమాచారం.
Arial View of Koshi Nadhi after the Massive flood in Nepal.— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) August 26, 2026
Look at those empty lands…
There use to be a civilization near those rivers and now its all empty.#fbreels #nepal #highlight #BreakingNews pic.twitter.com/0Ehfs40S2C
ఇదిలా ఉంటే, నదికి అడ్డుపడిన శిథిలాల వెనుక భారీగా నీరు నిలిచిపోవడం మరో ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. అక్కడ ఏర్పడిన సరస్సు పూర్తిగా ఖాళీ కాకపోవడంతో భోటేకోషి, త్రిశూలి నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు ఇంకా ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ, విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏ క్షణంలోనైనా నీరు ఒక్కసారిగా విడుదలైతే దిగువ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడిన మెరుపు వరద క్షణాల్లోనే గ్రామాలను, రహదారులను, వంతెనలను మింగేసింది. ప్రకృతి ప్రకోపం మిగిల్చిన ఆనవాళ్లు ఇప్పుడు నేపాల్లో ఎటుచూసినా కనిపిస్తున్నాయి.
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