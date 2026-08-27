'ఏమీ మిగల్లేదు'- భూకంపంలా విరుచుకుపడ్డ జలప్రళయం- ప్రత్యక్ష సాక్షుల కన్నీటి గాథలు!
నేపాల్లో సంభవించిన ఘోర జలప్రళయంపై కన్నీటి పర్యంతమవుతున్న ప్రత్యక్ష సాక్షులు- ఏమీ మిగల్లేదు కళ్లముందే అంతా కొట్టుకుపోయిందని ఆవేదన- ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో విధ్వంసం
Published : August 27, 2026 at 6:55 PM IST
Nepal Floods Survivors : ''ఉదయం 8.40 గంటలకు ఇంట్లో టిఫిన్ చేస్తున్నాను. అంతలోనే 'తిమురే పట్టణం కొట్టుకుపోయింది, అక్కడ ఏమీ మిగల్లేదు' అని జనాలు కేకలు వేస్తూ పరుగులు తీశారు. బయటకు వచ్చి చూసే సరికి పెద్ద భూకంపం వచ్చినట్లు అనిపించింది. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపే కళ్లముందే మార్కెట్, ఇళ్లు నీటి ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయాయి''- నేపాల్లో సంభవించిన ఘోర జలప్రళయానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పిన భయానక మాటలివి. నేపాల్లోని రసువా, నువాకోట్ జిల్లాల్లో సంభవించిన వినాశకర వరదలు వందలాది కుటుంబాల్లో పూడ్చలేని విషాదాన్ని నింపాయి. ఇప్పటివరకు 270 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, 800 మందికిపైగా ఆచూకీ గల్లంతైంది.
ఒకే కుటుంబంలో ఐదుగురు బలి- గిరి లాల్ గుండెకోత
తిమురేకు చెందిన చెత్త తరలించే ట్రక్ డ్రైవర్ 38 ఏళ్ల గిరి లాల్ జీవితం ఒక్క క్షణంలో చీకటిమయమైంది. ఆకస్మికంగా వచ్చిన రాకాసి వరద ఆయన భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలను ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయేలా చేసింది. ప్రస్తుతం అతడు కాఠ్మాండూ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. 'నాకు ఇప్పుడు మిగిలింది నా భార్యాపిల్లల జ్ఞాపకాలు మాత్రమే. నాకు ఏమీ మిగల్లేదు' అని కన్నీరుమున్నీరవుతున్నాడు.
అదే సమయంలో తమ కుటుంబ సభ్యుల ఆచూకీ కోసం పలువురు ఆస్పత్రుల వద్ద ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గల్లంతైన వారి ఫొటోలను చూపిస్తూ, ఎవరైనా గుర్తుపడతారేమోనని కుటుంబ సభ్యులు వెతుకుతున్నారు. కొన్ని మృతదేహాలను గుర్తించడం కూడా కష్టంగా మారిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. వందలాది మంది ఆర్తనాదాలు అక్కడి పరిస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి.
దేవిఘాట్లో సర్వస్వం కోల్పోయిన ప్రజలు
నువాకోట్ జిల్లాలోని దేవిఘాట్ ప్రాంతంలో వరద సృష్టించిన విధ్వంసం వర్ణనాతీతం. ఈ ప్రాంతం జల విధ్వంసానికి పూర్తిగా రూపురేఖల్ని కోల్పోయింది. 35 మోటారు వంతెనలు, 45 వేలాడే వంతెనలు, 40 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. 'నా ఇల్లు పూర్తిగా మునిగిపోయింది. గ్రామంలో ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప మిగతావారు సురక్షితంగా ఉన్నా, తినడానికి తిండి, ఉండటానికి నీడ లేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సాయం అందలేదు' అని స్థానికుడు జనక్ బహదూర్ నేపాలీ వాపోయాడు. నిమిషాల వ్యవధిలో కొండచరియలు, బురద పేరుకుపోవడంతో అనేక మంది శిథిలాల కింద పూడుకుపోయారని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.
యాత్రికుల ఆచూకీ కోసం భారత ఆందోళన
కైలాస మానససరోవర్, గోసైంకుండ యాత్రలకు వెళ్లిన 300 మందికిపైగా భారతీయ పర్యటకులు ఈ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోవడం లేదా గల్లంతు కావడంపై న్యూదిల్లీలో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించి 37.5 టన్నుల సహాయక సామగ్రిని విమానంలో కాఠ్మాండూకు తరలించారు. ఇందులో అత్యవసర మందులు, ఆహార సామగ్రి, తదితర వస్తువులు ఉన్నాయి. కాఠ్మాండూ, బీజింగ్లోని భారత రాయబారులతో కూడా ఈ పరిస్థితిపై మంత్రి చర్చించారు. నేపాల్ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతను నిర్ధరించడం, వారి ఆచూకీ తెలుసుకోవడమే తక్షణ ప్రాధాన్యం అని జైశంకర్ తెలిపారు.
నేపాల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ప్రకారం 800 మందికిపైగా గల్లంతైనట్లు సమాచారం. వీరిలో సుమారు 579 మంది వరకు పర్యటకులు ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రి శిశిర్ ఖనాల్ ప్రకారం కూడా దాదాపు 300 మందికిపైగా భారతీయ పర్యటకులు ఆ గల్లంతైన వారిలో ఉన్నారు.
ప్రాణాలతో బయటపడ్డ కన్నడిగుడితో మాట్లాడిన డీకే
వరద నుంచి త్రుటిలో తప్పించుకున్న కర్ణాటకకు చెందిన మల్లినాథ్ అనే యాత్రికుడితో కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ వీడియో కాల్ ద్వారా మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. వరదలు సంభవించడానికి 10 నిమిషాల ముందే తాను అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నానని మల్లినాథ్ తెలిపారు. అతని ఆరోగ్యం, భద్రత గురించి ఆరా తీసిన ముఖ్యమంత్రి వెంటనే తిరిగి రావొద్దని, మరికొంత సమయం సురక్షిత ప్రాంతంలోనే ఉండాలని సూచించారు. ఇక నేపాల్లో సంభవించిన ఈ ఘోర విపత్తు వందల కుటుంబాలను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియక, ఒంటరైన వందలాది మంది తమ వారి ఆచూకీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
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