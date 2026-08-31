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నేపాల్‌లో 903కు చేరిన మృతుల సంఖ్య- గుర్తుపట్టలేని మృతదేహాలను సామూహిక ఖననం

హిమానీనదం, రాళ్లు విరిగిపడటంతో భారీ జలవిలయం- నేపాల్‌లో మృతుల సంఖ్య 903కు చేరిక, 4,247 మంది గల్లంతు

Nepal Floods Death Toll
నేపాల్‌లోని నువాకోట్ జిల్లా పరిధిలో గల త్రిశూలిలో శిథిలాలను తొలగించేందుకు బుల్డోజర్లు, క్రేన్లు పనిచేస్తుండగా గమనిస్తున్న స్థానికులు (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 10:54 AM IST

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Nepal Floods Death Toll : నేపాల్​లో ప్రకృతి సృష్టించిన పెను విషాదం అంతకంతకూ తీవ్రరూపం దాలుస్తోంది. నేపాల్​- టిబెట్ సరిహద్దుల్లో హిమానీనదం, మంచు, రాళ్లు విరిగిపడటంతో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు భారీ విధ్వంసాన్ని మిగిల్చాయి. ఆగస్టు 26వ తేదీన సంభవించిన విపత్తులో ఉత్తర, మధ్య నేపాల్​లోని పలు పట్టణాలు, గ్రామాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. గడిచిన ఆరు రోజులుగా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నా, మృతుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. తాజా అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఇప్పటివరకు 903 మంది చనిపోయారు. మరో 4,247 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది.

ఎనిమిది జిల్లాల్లో మృతదేహాల వెలికితీత
వరదలు, కొండచరియల విరిగిపడటంతో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన ఎనిమిది జిల్లాల్లోనూ మృతదేహాలను వెలికితీశారు. చిత్వన్​లో అత్యధికంగా 272 మృతదేహాలు లభించాయి. నావల్​పరాసి ఈస్ట్​లో 207, నావల్​పరాసి వెస్ట్​లో 151, గోర్ఖాలో 62 మృతదేహాలను గుర్తించారు. నువాకోట్​లో 95, ధాదింగ్​లో 55, తనహున్​లో 37, రసువాలో 24 మృతదేహాలను సహాయక బృందాలు వెలికితీశాయి. గల్లంతైన వారిలో భద్రతా సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. మొత్తం 4,247 మంది ఆచూకీ తెలియకపోగా వారిలో 85 మంది భద్రతా సిబ్బంది, 320 మంది విదేశీయులు ఉన్నట్లు నేపాల్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇంకా పలువురు శిథిలాలు, వరద బురదలో చిక్కుకుని ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. దీంతో సహాయక బృందాలు పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నాయి.

గల్లంతైన వారిలో 14 మంది ఏపీ వాసులు
నేపాల్ వరదల్లో పలువురు భారతీయులు గల్లంతయ్యారు. అందులో ఏపీకి చెందిన 14 మంది యాత్రికుల ఆచూకీ కోసం అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వీరిలో ఏడుగురు ఏపీకి చెందినవారు కాగా, మరో ఏడుగురు ఎన్నారైలు ఉన్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఇన్ఫోసిస్‌ ఉద్యోగి గోపిశెట్టి లక్ష్మీనాథ్‌ ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. గల్లంతైన భారతీయుల ఆచూకీ, వారి తరలింపు కోసం నేపాల్‌ అధికారులతో ఏపీ ప్రభుత్వం నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఇదిలా ఉండగా, టిబెట్‌లోని సాగా కౌంటీ నుంచి 144 మంది యాత్రికులు సురక్షితంగా నేపాల్‌ వైపు చేరుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో కోడారి చెక్‌పోస్టు మీదుగా వీరంతా కాఠ్‌మాండు చేరుకున్నారు. వీరిలో 20 మంది తెలుగువారు ఉన్నారు. సురక్షితంగా బయటపడిన యాత్రికులు మంగళవారం ముంబయి చేరుకుని అక్కడి నుంచి తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లనున్నారు.

20 వేల మందితో సహాయక చర్యలు
విపత్తు ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలను నేపాల్‌ ప్రభుత్వం ముమ్మరం చేసింది. దాదాపు 20 వేల మంది భద్రతా సిబ్బంది, 14 సైనిక హెలికాప్టర్లను రంగంలోకి దించారు. ఆరు ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు క్షతగాత్రులకు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాయి. వరదల్లో గాయపడిన వారికి చికిత్స అందించడంతో పాటు శిథిలాల్లో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసేందుకు బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. అయితే భారీ వర్షాలు, కొండచరియలు, దెబ్బతిన్న రహదారులు సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. వరదల ధాటికి 25 మైళ్లకు పైగా రహదారులు, 40 సస్పెన్షన్‌ వంతెనలు ధ్వంసమైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో మారుమూల ప్రాంతాలకు సహాయక సామగ్రిని తరలించడం కూడా సవాల్‌గా మారింది.

త్రిశూలీ టన్నెల్ వద్ద ఉత్కంఠ
త్రిశూలీ-3ఏ జలవిద్యుత్‌ కేంద్రం టన్నెల్‌ వద్ద సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సుమారు 100 మంది కార్మికులు అక్కడ చిక్కుకుపోయినట్లు సమాచారం. వారిని సురక్షితంగా బయటకు తీసేందుకు నేపాల్‌ బృందాలతో పాటు భారత ప్రత్యేక టన్నెల్‌ రెస్క్యూ బృందం, సాంకేతిక నిపుణులు కూడా సహకరిస్తున్నారు. టన్నెల్‌లో పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ లోపల చిక్కుకున్న కార్మికులను చేరుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరోవైపు టిబెట్‌లో భారీ వరదల కారణంగా ఏర్పడిన తాత్కాలిక సరస్సు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దాని వల్ల మరోసారి వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో నేపాల్‌, టిబెట్‌ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.

కుళ్లిపోతున్న మృతదేహాలతో మరో సమస్య
మరోవైపు, వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన వందలాది మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేని స్థితిలోకి చేరుతున్నాయి. కొన్ని మృతదేహాలు తీవ్రంగా కుళ్లిపోవడంతో వాటిని గుర్తించడం అధికారులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. మరోవైపు ఆసుపత్రులు, మార్చురీల్లో స్థలం లేకపోవడం.. అంటువ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉండటంతో అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సుమారు 100 మృతదేహాల నుంచి డీఎన్​ఏ నమూనాలు, ఇతర గుర్తింపు వివరాలను సేకరించి ప్రత్యేకంగా తవ్విన గుంతల్లో తాత్కాలికంగా పూడ్చిపెట్టినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ చర్యపై మృతుల కుటుంబాలు, ప్రజాసంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దహన సంస్కారాలు నిర్వహించాల్సి ఉండగా, కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా మృతదేహాలను పూడ్చిపెట్టడమేంటని ప్రశ్నిస్తున్నాయి.

శాశ్వత ఖననం కాదు: నేపాల్‌ అధికారులు
అయితే ఆ విమర్శలపై నేపాల్‌ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. మృతదేహాలను శాశ్వతంగా ఖననం చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, అంతర్జాతీయ మానవతా ప్రమాణాలు, రెడ్‌క్రాస్‌ మార్గదర్శకాల ప్రకారం తాత్కాలికంగా పూడ్చిపెట్టినట్లు తెలిపారు. ప్రతి మృతదేహానికి సంబంధించిన డీఎన్​ఏ నమూనాలు, ఫొటోలు, ముఖ గుర్తింపు వివరాలను భద్రపరుస్తున్నామని వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో బంధువులు డీఎన్​ఏ లేదా ఇతర గుర్తింపు ఆధారాల ద్వారా తమ వారిని గుర్తిస్తే మృతదేహాలను వెలికితీసి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తామని నేపాల్‌ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో బాధిత కుటుంబాలకు తమ వారి అంత్యక్రియలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

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