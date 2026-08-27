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నేపాల్‌కు మరో భారీ వరద ముప్పు- లెహెండే నదిపై సరస్సు, ఎప్పుడైనా ఉప్పొంగే ప్రమాదముందని చైనా హెచ్చరిక!

నేపాల్‌కు మరో భారీ ముప్పు ఉందని చైనా హెచ్చరిక- లెహెండే నదిపై కొండచరియలు అడ్డుపడి ఏర్పడిన కృత్రిమ సరస్సు- ఎప్పుడైనా బద్ధలయ్యే ప్రమాదం ఉందని నేపాల్‌కు అత్యవసర సమాచారం

Lhende River lake outburst
లెహెండే నదిపై సరస్సు (Photo/X@NDRRMA_Nepal)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 10:22 PM IST

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Nepal Fresh Flood Warning : ఇప్పటికే భారీ వరదలతో అతలాకుతలమైన నేపాల్‌కు మరో భారీ వరద ముప్పు పొంచి ఉంది. లెహెండే నదీ ఎగువ ప్రాంతంలో నది ప్రవాహానికి అడ్డంకి ఏర్పడి ఒక పెద్ద కృత్రిమ సరస్సు ఏర్పడిందని చైనా నుంచి అత్యవసర హెచ్చరిక అందింది. ఈ సరస్సులో నీటి మట్టం కూడా క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో ఎప్పుడైనా సరస్సు ఉప్పొంగి భారీ వరదకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని నేపాల్ అధికారులు హెచ్చరించారు. నేపాల్ హైడ్రాలజీ అండ్ మెటియరాలజీ విభాగంలోని ఫ్లడ్ ఫోర్‌కాస్టింగ్ డివిజన్ గురువారం ప్రత్యేక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నేపాల్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా చైనా నుంచి ఈ సమాచారం అందుకున్నట్లు తెలిపింది.

లెహెండే నదిపై ఏర్పడిన సరస్సు
బుధవారం భారీ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ సంభవించిన ప్రాంతంలోనే నది ప్రవాహానికి విరిగిపడ్డ కొండచరియలు, బురద, మంచు శిలలతో అడ్డంకి ఏర్పడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో నదిపై నీరు నిలిచి కృత్రిమంగా సరస్సు ఏర్పడింది. ఈ సరస్సు నీటి మట్టం ఇంకా పెరుగుతూనే ఉందని, ఇది ఏ క్షణమైనా బద్ధలైతే ఒక్కసారిగా భారీ స్థాయిలో నీరు దిగువ ప్రాంతాలకు దూసుకెళ్లే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. నేషనల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ (NDRRMA) ప్రకారం, రసువాగఢి సరిహద్దు ప్రాంతానికి సుమారు 18 కిలోమీటర్ల ఎగువన లెహెండే నది ప్రవాహం నిలిచిపోయింది. అక్కడ సుమారు 0.11 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో సరస్సు ఏర్పడినట్లు వెల్లడించింది.

బోటెకోషి నది దిగువ ప్రాంతాలకు హెచ్చరిక
సరస్సు ఉప్పొంగే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో బోటెకోషి నది దిగువ ప్రాంతాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. నది ఒడ్డున నివసించే ప్రజలు, ప్రయాణికులు, సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్న రెస్క్యూ సిబ్బంది, సంబంధిత ప్రభుత్వ విభాగాలు నదీ తీరాలకు దూరంగా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని వెల్లడించారు. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు పాటించాలని హైడ్రాలజీ అండ్ మెటియరాలజీ విభాగం స్పష్టం చేసింది.

NDRRMA కూడా మరో భారీ వరద ముప్పు ఉన్నట్లు హెచ్చరించింది. దిగువ ప్రాంతాల్లోని అన్ని వర్గాలు అత్యవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది. ఈ హెచ్చరిక నేపాల్‌లో బుధవారం సంభవించిన ఘోర వరదల మరుసటి రోజే రావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఇక బుధవారం బోటెకోషి నది పరివాహక ప్రాంతంలో, ముఖ్యంగా నేపాల్- చైనా సరిహద్దుకు సమీపంలోని రసువాగఢి ప్రాంతంలో భారీ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ సంభవించింది. ఆ తర్వాత వరద నీరు త్రిశూలి, నారాయణి నది నుంచి దిగువ ప్రాంతాలకు దూసుకెళ్లింది. దీంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల నాటికి మృతుల సంఖ్య 359 కి చేరినట్లు నేపాల్ పోలీసుల సమాచారం ఆధారంగా ది కాఠ్‌మాండూ పోస్ట్ నివేదించింది. రసువా, నువాకోట్, ధాదింగ్, గోర్ఖా, చిత్వన్, తనహున్, నావల్‌పరాసి వెస్ట్ ఇలా పలు జిల్లాల్లో మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి.

శరవేగంగా సహాయక చర్యలు
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేపాల్ పోలీసులు, ఇతర భద్రతా సంస్థలు సహాయక, గాలింపు చర్యలను కొనసాగిస్తున్నాయి. ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి వందలాది కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. వరదల కారణంగా రోడ్లు, వంతెనలు, నివాస ప్రాంతాలు, ఇతర కీలక మౌలిక సదుపాయాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వరద నీటితో కొట్టుకొచ్చిన మట్టి, శిథిలాలతో అనేక మార్గాలు మూతబడ్డాయి. మరోవైపు గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే భారీ ప్రాణ నష్టంతో విషాదంలో ఉన్న నేపాల్‌కు లెహెండే నదిపై ఏర్పడిన కొత్త కృత్రిమ సరస్సు మరో పెద్ద ప్రమాదకర హెచ్చరికగా మారింది. సరస్సు నీటిమట్టం పెరుగుతుండటంతో ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందోనని అంతా ఆందోళనలో కూరుకుపోయారు.

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