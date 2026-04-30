జమ్ముకశ్మీర్​ను పాక్​లో భాగంగా చూపిస్తూ​ మ్యాప్- భారత్​కు నేపాల్​ ఎయిర్​లైన్స్​ క్షమాపణలు

జమ్మూకశ్మీర్‌ను పాకిస్థాన్‌లో భాగంగా చూపించే మ్యాప్‌ను షేర్‌ చేసిన నేపాల్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌- తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో క్షమాపణలు చెబుతూ పోస్ట్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 30, 2026 at 9:47 AM IST

Nepal Airlines Apology India : జమ్ముకశ్మీర్​ను పాకిస్థాన్​లో భాగంగా చూపిస్తూ నెట్‌వర్క్ మ్యాప్‌ను నేపాల్ ఎయిర్‌లైన్స్ ఇటీవల పోస్ట్ చేయడం వివాద అంశంగా మారింది. దీనిపై తీవ్రంగా విమర్శులు వెల్లువెత్తడంతో నేపాల్ ఎయిర్​లైన్ భారత్​కు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఆ పోస్ట్​ను వెంటనే తొలగిస్తామని తెలిపింది. తన నెట్‌వర్క్‌ మ్యాప్‌లో సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. అయితే అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల విషయంలో నేపాల్ లేదా నేపాల్ ఎయిర్​లైన్స్​ అధికారిక వైఖరిని ప్రతిబింబించవని తెలిపింది.

