జమ్ముకశ్మీర్ను పాక్లో భాగంగా చూపిస్తూ మ్యాప్- భారత్కు నేపాల్ ఎయిర్లైన్స్ క్షమాపణలు
జమ్మూకశ్మీర్ను పాకిస్థాన్లో భాగంగా చూపించే మ్యాప్ను షేర్ చేసిన నేపాల్ ఎయిర్లైన్స్- తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో క్షమాపణలు చెబుతూ పోస్ట్
Published : April 30, 2026 at 9:47 AM IST
Nepal Airlines Apology India : జమ్ముకశ్మీర్ను పాకిస్థాన్లో భాగంగా చూపిస్తూ నెట్వర్క్ మ్యాప్ను నేపాల్ ఎయిర్లైన్స్ ఇటీవల పోస్ట్ చేయడం వివాద అంశంగా మారింది. దీనిపై తీవ్రంగా విమర్శులు వెల్లువెత్తడంతో నేపాల్ ఎయిర్లైన్ భారత్కు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఆ పోస్ట్ను వెంటనే తొలగిస్తామని తెలిపింది. తన నెట్వర్క్ మ్యాప్లో సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. అయితే అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల విషయంలో నేపాల్ లేదా నేపాల్ ఎయిర్లైన్స్ అధికారిక వైఖరిని ప్రతిబింబించవని తెలిపింది.