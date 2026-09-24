'ఉగ్రవాదం, డ్రామాలతో అప్పులు తీరవు'- ఐరాస వేదికపై పాకిస్థాన్ తీరును ఎండగట్టిన భారత్
ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల మండలిలో పాక్పై భారత్ తీవ్ర విమర్శలు- ఉగ్రవాదాన్ని మానుకొని ఆర్థికాభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని హితవు- పాకిస్థాన్ డ్రామాల్ని ఎండగట్టిన భారత దౌత్యవేత్త క్షితిజ్ త్యాగి
Published : September 24, 2026 at 8:37 PM IST
India Slams Pakistan at UN : అంతర్జాతీయ వేదికలపై నిరంతరం భారత్పై విషం చిమ్మే పాకిస్థాన్కు ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల మండలి (UNHRC) సమావేశంలో భారత్ తన రైట్ ఆఫ్ రిప్లైను ఉపయోగిస్తూ, అప్పులతో కుదేలైన పాకిస్థాన్ తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడంపై శ్రద్ధ పెట్టాలని హితవు పలికింది. అంతర్జాతీయ సంస్థల సాయం, అప్పులతోనే ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నడుస్తోందని భారత్ గుర్తు చేసింది. పక్క దేశాల భూభాగాలపై ఆశపడటం, సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించడం ఆపాలని హితవు పలికింది. ఈ మేరకు UNHRCలో భారత దౌత్యవేత్త క్షితిజ్ త్యాగి పాకిస్థాన్పై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ సందర్భంగా పాకిస్థాన్ ద్వంద్వ వైఖరిని, నాటకాలను ఎండగట్టారు. "పాకిస్థాన్ ఇతరుల భూభాగాలను ఆక్రమించాలని చూడటం లేదా సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించడం మాని, తమ ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడితే మంచిది. ఎందుకంటే ఉగ్రవాదం కానీ, ఈ మానవ హక్కుల మండలిలో ఆడుతున్న డ్రామాలు కానీ పాకిస్థాన్ తెచ్చుకున్న అప్పుల్ని తీర్చలేవు." అని అన్నారు.
పీఓకే పరిస్థితిపైనా భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు
పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న కశ్మీర్ ప్రాంతంలో పౌరులపై జరుగుతున్న దాడుల్ని కూడా క్షితిజ్ త్యాగి ఈ సందర్భంగా యూఎన్హెచ్ఆర్సీలో ప్రస్తావించారు. జూన్ నుంచి అక్కడ ఎందరో పౌరులు మరణించారని, ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండిలో విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేశారని అన్నారు. ఇదే సమయంలో బాధితులకు ఆహారం, ఇంధనం, మందుల సరఫరాను కూడా అడ్డుకున్నారని, పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకు పాల్పడుతోందని దుయ్యబట్టారు. ఈ అన్ని అంశాలపై అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల మండలి దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ మండలి విచారణకు ఏ దేశమైనా పూర్తిగా అర్హత సాధించిందంటే అది ఒక్క పాకిస్థానే అని క్షితిజ్ త్యాగి తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల పరిస్థితిపై ఇతర దేశాలను ప్రశ్నించే ముందు తమ దేశంలోని పరిణామాలను కూడా చూసుకోవాలని త్యాగి సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా మరోసారి జమ్ముకశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారతదేశంలో విడదీయరాని అంతర్భాగమని భారత్ స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ అక్రమంగా ఆక్రమించిన ప్రాంతాలను వెంటనే ఖాళీ చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. పాకిస్థాన్ పెంచి పోషిస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థలు వివిధ మతాలకు చెందిన అమాయక పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని త్యాగి పేర్కొన్నారు. కశ్మీర్లోని ముస్లింలతో సహా వివిధ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు ఉగ్రవాద దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన అన్నారు. అలాంటి ఉగ్రవాద మూలాలు ఉన్న, ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు ఇచ్చిన దేశమే నేడు అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు కోరడం అత్యంత విడ్డూరంగా ఉందని క్షితిజ్ త్యాగి ఎద్దేవా చేశారు. ఇది ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనం అని వ్యాఖ్యానించారు.
సింధు జలాల ఒప్పందంపైనా పాక్కు కౌంటర్
ఇదిలా ఉండగా భారత్ అంతకుముందు సింధు జలాల ఒప్పందం (ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ) ప్రస్తావన కూడా తీసుకొచ్చింది. సింధు జలాల ఒప్పందంపై పర్మినెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ (PCA- శాశ్వత మధ్యవర్తిత్వ న్యాయస్థానం) తీర్పు పేరిట పాకిస్థాన్ ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలికి లేఖ రాయడంపై భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తీవ్రంగా స్పందించారు. పాకిస్థాన్కు వాస్తవాల్ని వక్రీకరించడం అలవాటుగా మారిందని, అసత్యాల్ని వ్యాప్తి చేస్తోందని అన్నారు. పాక్ మంత్రి ప్రచారం చేస్తున్నట్లుగా ఆ తీర్పు చట్టవిరుద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన కోర్టు ఇచ్చిందని అన్నారు. ఆ కోర్టు నిర్ణయాలకు ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేదని, దాన్ని ఆర్బిట్రేషన్ కోర్టు తీర్పుగా ప్రచారం చేయడం హాస్యాస్పదం అన్నారు. ఈ విషయానికి సంబంధించి తమ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని తెలిపారు. సింధు జలాల ఒప్పందం పునరుద్ధరించాలంటే పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా అణచివేయాలని భారత్ ఎప్పటినుంచో చెబుతూ వస్తోంది. మాటలతో కాకుండా, చేతలతో ఆచరణలో పెట్టాలని స్పష్టం చేసింది.
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