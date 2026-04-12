ETV Bharat / international

అమెరికా మితిమీరిన డిమాండ్ల ఒప్పందం కుదరలేదు : ఇరాన్

అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలపై టెహ్రాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 12, 2026 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran On US Talks Fail : అమెరికా మితిమీరిన డిమాండ్ల వల్ల ఒప్పందానికి రాలేకపోయామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. చర్చల సందర్భంగా వివాదాస్పద అంశాలు లేవనెత్తారని విమర్శించింది. హర్మూజ్ జలసంధి, అణు హక్కులు, మితిమీరిన అమెరికా డిమాండ్ల కారణంగా ఏమీ తేలకుండానే చర్చలు ముగిశాయని ఇరాన్‌ విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ తెలిపారు.

ఇరాన్, అమెరికా మధ్య అనేక అంశాలపై ఒక అవగాహన కుదిరిందని బఘాయీ పేర్కొన్నారు. రెండు, మూడు విషయాల్లోనే అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నట్లు బఘాయీ పేర్కొన్నారు. 40 రోజుల యుద్ధం తర్వాత చర్చలు జరిగాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. సంప్రదింపులు అవిశ్వాసం, అనుమానంతో కూడిన వాతావరణంలో జరిగాయని అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్క సమావేశంలోనే ఒప్పందానికి చేరుకుంటామని తాము ఆశించలేదన్నారు.

అంతకుముందు చర్చల విజయం అనేది అవతలి పక్షం చిత్తశుద్ధి, మంచి ఉద్దేశంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. ఇరాన్‌ చట్టబద్ధమైన హక్కులు, ప్రయోజనాలను అంగీకరించడంపైనే చర్చల ఫలితాలు ఉంటాయన్నారు. ఇరాన్ ఎదుర్కొన్న భారీ నష్టాలు తమ సంకల్పాన్ని మునుపటికంటే బలోపేతం చేశాయని వివరించారు. ఇరు పక్షాల మధ్య అనేక సందేశాల మార్పిడి జరిగిందని వెల్లడించారు. దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న అన్ని సాధనాలను ఉపయోగిస్తుందని బఘాయీ చెప్పారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.