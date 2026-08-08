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POKలో నిరసనకారులపై హింస జరిగితే జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందే : ఐరాస

పీఓకేలో పరిస్థితులపై ఐరాస తీవ్ర ఆందోళన- శాంతియుత నిరసనలకు అనుమతి ఇవ్వాల్సిందేనన్న ఐరాస- నిరసనల్లో ప్రజలు గాయపడినా, ప్రాణాలు కోల్పోయినా బాధ్యత వహించాల్సిందే

UN On POK Protests
Representational Image (X@JAAC__Official)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 10:38 AM IST

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UN On POK Protests : పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై ఐక్యరాజ్యసమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలపై చర్యలు తీసుకుని వారికి హాని కలిగితే, అందుకు బాధ్యులైన వారిపై జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను శాంతియుతంగా వ్యక్తం చేసుకునే హక్కును అన్ని ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వాలు గౌరవించాలని ఐరాస పేర్కొంది. ఐరాస ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరెస్ తరఫున డిప్యూటీ అధికార ప్రతినిధి ఫర్హాన్‌ హక్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రజలు శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేసుకునే అవకాశం ఉండాలని ఫర్హాన్‌ హక్‌ అన్నారు. పీఓకే విషయంలోనూ ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే ప్రజలను అన్ని ప్రభుత్వాలు అనుమతించాలని తెలిపారు. అలాంటి నిరసనల్లో పాల్గొన్నవారికి హాని జరిగితే దానికి జవాబుదారీతనం ఉండాలని హక్‌ పేర్కొన్నారు. ఐరాస మానవ హక్కుల హైకమిషనర్‌ వోల్కర్‌ టర్క్‌ చేసిన విజ్ఞప్తులకు గుటెరెస్ మద్దతు ఇస్తున్నారని కూడా ఆయన తెలిపారు. పీఓకేలో పరిస్థితులపై హైకమిషనర్‌ చేసిన సూచనలను పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటికే పీఓకేలో పరిస్థితులపై వోల్కర్ టర్క్​ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనల సందర్భంగా మరణించిన పౌరులు, భద్రతా సిబ్బంది మరణాలపై త్వరిత, సమగ్ర, నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు చేపట్టాలని కోరారు.

ఇంటర్నెట్‌ ఆంక్షలపై అభ్యంతరం
పీఓకేలో జరుగుతున్న ఆందోళనలకు నాయకత్వం వహిస్తున్న జాయింట్‌ అవామీ యాక్షన్‌ కమిటీ (జేఏఏసీ)పై పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించడాన్ని కూడా ఐరాస తప్పుబట్టింది. అలాగే పీఓకేలో ఇంటర్నెట్ సేవలను పరిమితం చేయడం, ప్రజలు బహిరంగంగా సమావేశమయ్యే అవకాశాలపై ఆంక్షలు విధించడంపైనా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి చర్యలు భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛ, శాంతియుతంగా సమావేశమయ్యే హక్కుపై ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరించింది. పీవోకే మొత్తం ప్రాంతంలో ఇంటర్నెట్‌ సేవలను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించాలని అధికారులను కోరింది. ప్రజల అసంతృప్తికి కారణమైన రాజకీయ, ఆర్థిక సమస్యలను బలప్రయోగంతో కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించాలని సూచించింది. స్థానిక ప్రజలతో అర్థవంతమైన, అన్ని వర్గాలను కలుపుకొనే రాజకీయ సంభాషణ జరగాలని పేర్కొంది.

మరణాల సంఖ్యపై భిన్న వాదనలు
పీవోకేలో నిరసనల సందర్భంగా ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న విషయంలో మాత్రం ప్రభుత్వానికి, జేఏఏసీకి మధ్య భిన్న వాదనలు ఉన్నాయి. జులై 27న జరిగిన తొలి దశ ఎన్నికల సందర్భంగా 40 మందికి పైగా మరణించారని జేఏఏసీ ఆరోపించింది. జూన్‌ మొదటి వారం నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 400 మంది నిరసనకారులు మృతి చెందారని కూడా ఆ సంస్థ పేర్కొంది. అయితే ఈ గణాంకాలను పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వం ఖండించింది. జేఏఏసీ చెబుతున్న సంఖ్యలు వాస్తవ పరిస్థితికి మించి ఉన్నాయని పేర్కొంది. పాకిస్థాన్‌ ప్రధాని సలహాదారు రాణా సనావుల్లా ఇటీవల ఓ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో, నిరసనల్లో మృతుల సంఖ్య రెండంకెల్లోనే ఉందని, భద్రతా సిబ్బంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు.

ఎన్నికలపైనా ప్రభావం
పీవోకేలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఎన్నికల ప్రక్రియపైనా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఆగస్టు 10న మూడో దశలో పోలింగ్‌ జరగాల్సిన 11 నియోజకవర్గాల్లో ఏడు స్థానాల్లో ఓటింగ్‌ను అధికారులు నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. శాంతిభద్రతల పరిస్థితి అనుకూలంగా లేకపోవడమే ఇందుకు కారణంగా పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే జులై 27, ఆగస్టు 2న జరిగిన తొలి రెండు దశల పోలింగ్‌ సమయంలో హింసాత్మక నిరసనలు జరిగాయి. ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలు కూడా వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో పీఓకేలో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఐరాస కోరుతోంది.

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