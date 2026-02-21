ట్రంప్నకు చుక్కలు చూపించిన ఇండియన్ లాయర్- ఎవరో తెలుసా?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడుకు బ్రేకులు వేసిన చిన్న కంపెనీ- ఎలాగో తెలుసా?
Published : February 21, 2026 at 5:21 PM IST
Who Is Neal Katyal : మిత్రదేశాలు, శత్రు దేశాలు అనే తేడా లేకుండా సుంకాలతో ప్రపంచ దేశాలను వణికించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడుకు అగ్రరాజ్య సుప్రీంకోర్టు బ్రేక్ వేయడంలో ఓ భారతీయ లాయర్ కీలక పాత్ర పోషించారు. IEEPA చట్టాన్ని ఉపయోగించుకుని ట్రంప్ ఇష్టారీతిన సుంకాలు విధించడాన్ని తప్పుపడుతూ ఆయన వాదనలను వినిపించారు. మరోవైపు పిల్లల ఆట బొమ్మలను అమ్మే చిన్న కంపెనీ కూడా ట్రంప్నకు చుక్కలు చూపించింది. సుంకాల పిడుగుతో మనుగడే కోల్పోయే దశ నుంచి అది మళ్లీ ఊపిరి పోసుకుంది.
ఎవరీ నీల్ కత్యాల్?
ఇంతకు ముందు, అధికారాన్ని ఇష్టంవచ్చినట్లు వాడుకుంటూ ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు చెల్లవంటూ ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. ఇలా ట్రంప్ దూకుడు సుప్రీం కళ్లెం వేయడంలో భారత సంతతి న్యాయవాది నీల్ కత్యాల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. చిన్న వ్యాపారులు, డెమోక్రాట్ పాలిత రాష్ట్రాల కూటమి తరఫున ఆయన సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. ఈ టారిఫ్ల కోసం ట్రంప్ 1977 నాటి అంతర్జాతీయ అత్యయిక ఆర్థిక అధికారాల చట్టాన్ని IEEPA ఉపయోగించడానికి వ్యతిరేకంగా నీల్ కత్యాల్ సుప్రీంకోర్టులో వాదించారు. ప్రతీ వాణిజ్య భాగస్వామిపై సుంకాల వడ్డన అన్యాయమని, రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. తీర్పు తర్వాత స్పందించిన నీల్ ఈరోజు కోర్టు చట్టపరమైన పాలన, ప్రజల భద్రత కోసం నిలబడిందన్నారు. అధ్యక్షుడు శక్తిమంతుడే కానీ రాజ్యాంగం మరింత శక్తిమంతమైందని నిరూపితమైందన్నారు. షికాగోలో జన్మించిన నీల్ కత్యాల్.. తల్లిదండ్రులు భారత్ నుంచి వెళ్లిన వలసదారులు. తల్లి ప్రతిభ డాక్టర్. తండ్రి సురేందర్ ఇంజినీర్. 2010లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా హయాంలో యూఎస్ సొలిసిటర్ జనరల్గా నీల్ వ్యవహరించారు. గతంలో ట్రంప్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నీల్ కోర్టుల్లో వాదించారు. అమెరికా న్యాయవిభాగం నుంచి అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.
ట్రంప్నకు బొమ్మల కంపెనీ షాక్
ట్రంప్నకు చుక్కలు చూపించడంలో ఓ చిన్నపాటి బొమ్మల కంపెనీ పోరాటం ఉంది. లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ చైనా నుంచి తక్కువ ధరకు ఎడ్యుకేషన్ టాయ్స్ దిగుమతి చేసుకునేది. ట్రంప్ సుంకాలతో అది తీవ్రంగా నష్టపోయింది. దీంతో అధ్యక్షుడి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మరికొందరు పిటిషనర్లతో కలిసి లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ యజమాని రిక్ వోల్డెన్బర్గ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. విజయం సాధించేవరకు వెనక్కి తగ్గకుండా న్యాయపోరాటం చేసి ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం చూపే తీర్పులో భాగమయ్యారు. ప్రభుత్వానికి కట్టిన పన్నులను లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ రికార్డులో రాసుకుంది. పన్నుల రూపంలో చెల్లించాల్సిన దానికంటే అమెరికన్లు అదనంగా కట్టారని తమ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయాలని కంపెనీ డిమాండ్ చేస్తోంది. యూఎస్ దిగుమతిదారుల్లో 97 శాతం మంది చిన్న వ్యాపారులే. ఏటా సుమారు 868 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఉత్పత్తులను అమెరికాకు తీసుకెళుతున్నారు. ఓఎస్ సెలెక్షన్ అనే ఒక చిన్న వైన్, ఆల్కహాల్ కంపెనీ సైతం ట్రంప్నకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా పోరాడింది. 1987 నుంచి పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థ ఫ్రాన్స్, ఇటలీ వంటి దేశాల నుంచి వైన్లు, స్పిరిట్స్ తీసుకొచ్చి అమెరికాలో రెస్టారెంట్లు, రిటైలర్లకు అందిస్తుంది. ప్లాస్టిక్ పైపులు, ఎలక్ట్రానిక్ కిట్లు, ఫిషింగ్ సామాగ్రి, సైకిల్ భాగాలను అమ్మే అనేక చిన్న కంపెనీలు ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేశాయి. 12 డెమోక్రటిక్ పాలిత రాష్ట్రాలు ఈ కేసులో దావా వేశాయి. వీటి అటార్నీ జనరల్స్ ట్రంప్ విధానాలను రాజ్యాంగ విరుద్ధమని వాదించారు. టారిఫ్ల వల్ల ఆర్థికంగా నష్టపోయామని, వినియోగదారులపై భారం పెరిగిందని ఈ రాష్ట్రాలు వాదించాయి.