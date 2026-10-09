భారత మూలాలున్న నవనీతమ్ నవీ పిళ్లైకి నోబెల్ శాంతి బహుమతి- ట్రంప్నకు మళ్లీ నిరాశ!
తమిళనాడు మూలాలున్న దక్షిణాఫ్రికా మహిళకు నోబెల్ శాంతి పురస్కారం- మానవహక్కుల కోసం విశేష కృషి చేసిన నవనీతమ్ పిళ్లై-
Published : October 9, 2026 at 2:48 PM IST
Nobel Peace Prize 2026 : ఈ ఏడాది ప్రతిష్ఠాత్మక నోబెల్ శాంతి పురస్కారం భారత్ మూలాలున్న దక్షిణాఫ్రికా వాసి నవనీతమ్ నవీ పిళ్లైను వరించింది. నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో నోబెల్ కమిటీ ఈ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. అంతర్జాతీయ న్యాయం, శాంతిని పెంపొందించేందుకు నవనీతమ్ నవీ చేసిన విశేష కృషికి గుర్తింపుగా ఈ అవార్డు దక్కింది. 2008-14 వరకు ఐరాస మానవ హక్కుల కమిషనర్గా పనిచేసిన ఆమె, ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు న్యాయమూర్తిగా కూడా సేవలందించారు. హైకోర్టు ఆఫ్ సౌతాఫ్రికా జడ్జిగా కూడా వ్యవహరించారు. రువాండా అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ ట్రిబ్యునల్ అధ్యక్షురాలిగా కూడా ఆమె బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. మానవ హక్కుల కోసం ఆమె విశేష కృషి చేశారని నోబెల్ కమిటీ కొనియాడింది.
ఈ ఏడాది నోబెల్ శాంతి పురస్కారం కోసం నోబెల్ కమిటీకి 287 నామినేషన్లు వెళ్లాయి. సూడాన్లోని ఎమర్జెన్సీ బృందాలు, ఉక్రెయిన్లోని పిల్లల హక్కుల కార్యకర్తలు, రెండు అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానాలతో పాటు కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ ఈ అవార్డు రేసులో నిలిచారు. శాంతి స్థాపన, సోదరభావాన్ని పెంపొందించడం వంటి లక్ష్యాల కోసం విశేష కృష్టి చేసిన నవనీతమ్ పిళ్లై వైపే నోబెల్ కమిటీ మొగ్గుచూపింది. గతేడాది నోబెల్ శాంతి బహుమతిని వెనెజువెలా ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మరియా మచాడో గెలుచుకున్నారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఆశిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు మరోసారి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది.
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026