హర్మూజ్ వల్ల అమెరికా కంటే నాటో దేశాలకే ఎక్కువ ప్రయోజనం: వైట్ హౌస్
హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికా కీలక కామంట్స్- నాటో తీరును తప్పుబట్టిన ట్రంప్ ప్రభుత్వం అమెరికా పౌరులు పన్నును నాటో దేశాల భద్రతకు ఖర్చు చేయడంపై వైట్ హౌస్ పునరాలోచన
Published : March 19, 2026 at 6:50 AM IST
White House On NATO Alliance : ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన 'హర్మూజ్ జలసంధి'పై వైట్ హౌస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ జలసంధి తెరుచుకోవడం వల్ల అమెరికా కంటే నాటో మిత్రదేశాలకే ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుందని, కాబట్టి ఈ విషయంలో ఐరోపా దేశాలు మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు వైట్హౌస్లో ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఇంధన రంగంలో అమెరికా సాధించిన ప్రగతిని వివరించారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరించిన ఇంధన విధానాల వల్ల అమెరికా ప్రస్తుతం చమురు నిల్వల విషయంలో ఎవరిపైనా ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదని కరోలిన్ లీవిట్ పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు అమెరికా చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడేదని, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థతి లేదన్నారు. చమురును ఎగుమతి చేసే స్థాయికి అమెరికా ఎదిగిందన్నారు.
"అమెరికా కంటే నాటో మిత్రదేశాలే హర్మూజ్ జలసంధి వల్ల చాలా ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతాయి. ట్రంప్ ఇంధన విధానాల వల్ల అమెరికా ప్రస్తుతం చమురును ఎగుమతి చేసే దేశంగా ఉంది. మన దేశ ప్రజలకు సరిపడా ఇంధన వనరులు మన దగ్గరే ఉన్నాయి, హర్మూజ్ జలసంధి తెరుచుకోవడం అనేది అమెరికాకు కూడా మంచిదే, ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచ చమురు పరిశ్రమను స్థిరీకరిస్తుంది. ధరలను తగ్గిస్తుంది. అయితే, దీనివల్ల ఐరోపా, నాటో మిత్రదేశాలకు చాలా ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతుంది, అందుకే వారు ఈ విషయంలో మరింత చొరవ చూపాలని అధ్యక్షుడు కోరుకుంటున్నారు"
--కరోలిన్ లీవిట్, వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ
నాటో కూటమిలో ఇతర దేశాల భాగస్వామ్యంపై లీవిట్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా పన్నులతో ఇతర దేశాలకు రక్షణ కల్పించడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. నాటో దేశాల సరిహద్దుల్లో అమెరికా తన దళాలను మోహరించడం కోసం బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తోందన్నారు. ఇది ఆయా దేశాలకు శత్రువుల నుంచి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తోందని వివరించారు. గతంలో ఉన్న అన్యాయమైన వాణిజ్య ఒప్పందాలను సరిదిద్దేందుకు ట్రంప్ యూకే, ఈయూ దేశాలతో కొత్త ఒప్పందాలను చేసుకుంటోందని స్పష్టం చేశారు. కూటమిలోని దేశాలు కేవలం అమెరికాపై ఆధారపడకుండా, తమ రక్షణ కోసం తాము కూడా ఖర్చు చేయాలని, ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో చొరవ చూపాలని వైట్ హౌస్ డిమాండ్ చేస్తోంది.
ఇరాన్ నౌకాదళం ధ్వంసం
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరుకున్నాయి. అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్కు చెందిన నౌకాదళం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు లీవిట్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 120కి పైగా ఇరాన్ యుద్ధ నౌకలు సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాలను దెబ్బతీయడం ద్వారా ప్రపంచానికి ఉన్న ఒక పెద్ద ముప్పును తొలగించామని ప్రకటించారు. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాన్ని తయారు చేయకూడదనేది తమ లక్ష్యమని లీవిట్ స్పష్టం చేసారు. అమెరికా సైన్యం ఈ లక్ష్య సాధనలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించిందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇరాన్ విషయంలో సైనిక చర్యలకు సంబంధించి ఏ ఆప్షన్ను తాము వదులుకోవడం లేదని ఆమె హెచ్చరించారు.
మిత్రదేశాల వైఖరిపై ట్రంప్ ఫైర్
ఐర్లాండ్ ప్రధాని మైఖేల్ మార్టిన్తో వైట్ హౌస్లో జరిగిన భేటీలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాటో దేశాల తీరును తప్పుబట్టారు. ఇరాన్ విషయంలో మిత్రదేశాలు కేవలం మాటలకే పరిమితమయ్యాయని, క్షేత్రస్థాయిలో అమెరికాకు ఎటువంటి సహాయం అందించలేదని ఆయన విమర్శించారు. ఇది చాలా తెలివితక్కువ నిర్ణయంగా అభివర్ణించారు. నిజానికి తమకు ఎవరి సహాయం అవసరం లేదన్నారు. తాము ఒంటరిగానే ఈ ముప్పును ఎదుర్కొంటామన్నారు. గత కొద్ది వారాలుగా తమ సైన్యం ఇరాన్ అణు ముప్పును అత్యంత శక్తివంతంగా అణిచివేసిందని స్పష్టం చేశారు.