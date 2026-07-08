'టెర్రరిస్ట్ బిన్ లాడెన్ దాక్కున్న దేశం పాక్'- ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు షెహబాజ్ హాజరుపై అమెరికా ఫైర్
పాకిస్థాన్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన అమెరికా సెనేటర్ రిక్ స్కాట్- ఉగ్రవాది బిన్ లాడెన్ ఒక దశాబ్దకాలం పాటు దాక్కున్న దేశం పాకిస్థానేనని మండిపాటు- ఇరాన్, యూఎస్ సీజ్ఫైర్లో పాక్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఆరోపణలు
Published : July 8, 2026 at 9:59 AM IST
US Senator Rick Scott on Pakistan PM : ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ హాజరవ్వడంపై అమెరికా సెనేటర్ రిక్ స్కాట్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో యూఎస్-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన ఇస్లామాబాద్ పాత్రను ప్రశ్నించారు. పాకిస్థాన్ కపటనీతిని ఎండగట్టారు. ఉగ్రవాదంతో ఇస్లామాబాద్కు ఉన్న చారిత్రక సంబంధాలు, అంతర్గత మతపరమైన హింసపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. పాక్ చర్యలపై వాషింగ్టన్ కఠినమైన నిఘా ఉంచుతోందని హెచ్చరించారు. అలాగే పాక్నుద్దేశించి ఉగ్రవాది బిన్ లాడెన్ ఒక దశాబ్దకాలం పాటు దాక్కున్న దేశంగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు యూఎస్ సెనేటర్ రిక్ స్కాట్ ఎక్స్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.