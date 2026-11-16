నాసా 'డ్రాగన్ఫ్లై' మిషన్- అంతరిక్షంలోకి మీ పేరును పంపే ఛాన్స్- రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే?
NASA Dragonfly Mission : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు నాసా తమ పేరును అంతరిక్షంలోకి పంపే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
Published : November 16, 2026 at 4:53 PM IST
అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ 'నాసా' కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. తమ ప్రతిష్టాత్మక 'డ్రాగన్ఫ్లై' మిషన్ ద్వారా సామాన్య ప్రజలు తమ పేరును శని గ్రహానికి అతిపెద్ద ఉపగ్రహమైన 'టైటాన్' పైకి పంపే ఛాన్స్ను ఇచ్చింది. అందుకోసం ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. పేరును రిజిస్టర్ చేసుకున్న వారి పేర్లన్నీ ఒక చిన్న మైక్రోచిప్లో భద్రపర్చి, దాన్ని డ్రాగన్ఫ్లై అంతరిక్ష నౌక ద్వారా టైటాన్కు పంపనుంది. అంతేకాకుండా నమోదు చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ జ్ఞాపికగా ఒక ఉచిత డిజిటల్ బోర్డింగ్ పాస్ లభిస్తుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం పదండి.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఏంటంటే?
ఈ మిషన్పై ఆసక్తి ఉన్నవారు నాసా అధికారిక వెబ్పేజీ https://my.nasa.gov/specialevents/s/send-your-name-with-dragonflyను సందర్శించాలి. అక్కడ తమ పేరు, ఈ-మెయిల్ ఐడీని ఎంటర్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా డిజిటల్ బోర్డింగ్ పాస్ను పొందొచ్చు. తమ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని నాసా ప్రజలకు సూచించింది. ఇతర వెబ్సైట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వ్యక్తిగత, బ్యాంక్ వివరాలు ఇవ్వకూడదని వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఎటువంటి చెల్లింపులు చేయకూడదని, అనవసరమైన అనుమతులు ఇవ్వకూడదని హెచ్చరించింది. భారత్తో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ ఈ ఉచిత రిజిస్ట్రేషన్ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పేర్కొంది. పేర్లను సమర్పించడానికి చివరి తేదీని 2027 జనవరి 15గా నిర్ణయించింది.
ఈ బోర్డింగ్ పాస్ టికెటేమీ కాదు : ఖగోళ శాస్త్రవేత్త సింగ్
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని గోరఖ్పుర్లో ఉన్న వీర్ బహదూర్ సింగ్ ప్లానిటోరియంలో ఖగోళ శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్న అమర్ పాల్ సింగ్ ఈ 'డ్రాగన్ఫ్లై' మిషన్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ డిజిటల్ బోర్డింగ్ పాస్ అనేది భౌతిక టికెట్ కాదని, అంతరిక్ష మిషన్తో మమేకమయ్యే ఒక ప్రతీకాత్మక జ్ఞాపిక మాత్రమేనని అన్నారు. దీని ద్వారా వ్యక్తులు నేరుగా టైటాన్పైకి వెళ్లరని, కేవలం వారి పేర్లు మాత్రమే వెళ్తాయని స్పష్టం చేశారు. నాసా అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఉచితమని, ఎవరైనా తమ పేరును పంపొచ్చని, అందుకోసం ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని వెల్లడించారు.
"డ్రాగన్ఫ్లై అనేది టైటాన్ ఉపరితలంపై ప్రయాణించడానికి నాసా అభివృద్ధి చేస్తున్న ఒక అత్యాధునిక రోటర్క్రాఫ్ట్. టైటాన్ గ్రహంపై చల్లని, పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. డ్రాగన్ఫ్లై కారు పరిమాణంలో ఉండే రేడియోఐసోటోప్ థర్మోఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ శక్తితో నడుస్తుంది. దీన్ని అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్లోని లారెల్లో ఉన్న జాన్స్ హాప్కిన్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీ(APL)లో డిజైన్ చేసి నిర్మిస్తున్నారు. నాసా తరపున ఈ మిషన్కు ఏపీఎల్ నాయకత్వం వహిస్తోంది. టైటాన్కు సాపేక్షంగా తక్కువ గురుత్వాకర్షణ, చాలా దట్టమైన వాతావరణం ఉంటుంది. డ్రాగన్ఫ్లై హెలికాప్టర్ లేదా డ్రోన్ వంటి సాంకేతికతతో టైటాన్ ఉపరితలంపై సులభంగా ఎగరగలదు. ఇది వివిధ ప్రదేశాల్లో దిగి శాంపిల్స్ను సేకరించి, శాస్త్రీయ పరిశోధనలు చేస్తుంది. మరో గ్రహం లేదా ఉపగ్రహం ఉపరితలంపై ఎగురుతూ శాస్త్రీయ అన్వేషణ చేయనున్న మొట్టమొదటి రోటర్క్రాఫ్ట్ సైన్స్ మిషన్ ఇదే. ఈ ప్రయోగం (లాంచింగ్) 2028 జులైలో జరిగే ఛాన్స్ ఉంది." అని వీర్ బహదూర్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు.
నాసా బృందం ప్రకారం, డ్రాగన్ఫ్లైని ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి స్పేస్ఎక్స్ ఫాల్కన్ హెవీ రాకెట్ ద్వారా 2028 జులై 5-25 మధ్య ప్రయోగించనున్నారు. ఈ అంతరిక్ష నౌక శుక్ర, భూగ్రహాలను దాటి ప్రయాణిస్తుంది. సుమారు ఆరు సంవత్సరాల ప్రయాణం తర్వాత ఇది 2034 డిసెంబర్ నాటికి టైటాన్కు చేరుకుంటుందని అంచనా. అక్కడికి చేరుకున్నాక ఇది మూడు సంవత్సరాలకు పైగా సాగే ఒక మిషన్ను నిర్వహిస్తూ టైటాన్లోని వివిధ ప్రాంతాలను అన్వేషిస్తుంది.
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