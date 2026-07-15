అంతరిక్షానికి చేరుకున్న భారత సంతతి వ్యోమగామి- 8నెలల పాటు ISSలోనే పరిశోధనలు
అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్న అనిల్ మేనన్ సహా మరో ఇద్దరు రష్యా వ్యోమగాములు
Published : July 15, 2026 at 8:52 AM IST
Indian Origin Astronaut Anil Menon : భారత సంతతికి చెందిన అమెరికా వ్యోమగామి అనిల్ మేనన్ సహా మరో ఇద్దరు రష్యా వ్యోమగాములు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. కజకిస్తాన్లోని బైకనూర్ కాస్మోడ్రోమ్ నుంచి సోయజ్ MS-29 వ్యోమనౌక వీరిని ISSకి మోసుకెళ్లింది. ముగ్గురు వ్యోమగాములు ISSలో ఎనిమిది నెలల పాటు ఉండనున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్లో వారు తిరిగి భూమికి చేరుకోనున్నారు. అనిల్ మేనన్కు ఇదే తొలి అంతరిక్ష యాత్ర అని నాసా తెలిపింది. ఆయనకు వీడ్కోలు పలకడానికి భార్య అన్నా విల్హెమ్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, నాసా అధిపతి జేర్డ్ ఇజాక్మన్లు కాస్మోడ్రోమ్ వద్దకు వెళ్లారు. ISSలో మేనన్ అనేక శాస్త్రీయ పరిశోధనలు జరుపుతారు. దీర్ఘకాలిక అంతరిక్ష ప్రయాణం వల్ల మానవ శరీరంపై పడే ప్రభావాలు, గురుత్వాకర్షణ లేకపోవడం వల్ల రక్తప్రసరణలో జరిగే మార్పులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికతతో అల్ట్రాసౌండ్ పరిశోధనలు నిర్వహిస్తారు. ఇది విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో భూమి నుంచి ఎలాంటి మెడికల్ సపోర్ట్ లేకుండా అంతరిక్షంలోనే స్వయంగా చికిత్స అందించే వీలు కలుగుతుంది.
STORY | NASA astronaut Anil Menon, two others reach International Space Station— Press Trust of India (@PTI_News) July 15, 2026
NASA astronaut Anil Menon and two Russian cosmonauts reached the International Space Station to hugs and handshakes in the early hours of Wednesday (India time) onboard Soyuz MS-29 spacecraft after a… pic.twitter.com/3DQAt2UFae