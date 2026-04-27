నెతన్యాహును గద్దె దించేందుకు ప్లాన్- కొత్త పార్టీని ప్రకటించిన ఇజ్రాయెల్ మాజీ ప్రధానులు

ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం- నెతన్యాహుకు వ్యతిరేకంగా విచ్ఛిన్నమైన ప్రతిపక్షాన్ని ఏకం చేస్తున్న మాజీ ప్రధానులు- కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన నఫ్తాలి బెన్నెట్, యైర్ లాపిడ్

Israel New Political Party
Isarel PM benjamin netanyahu, Former Israeli prime ministers Naftali Bennett and Yair Lapid (AP)
Published : April 27, 2026 at 10:05 AM IST

Israel New Political Party : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నెలకున్న వేళ ఇజ్రాయెల్‌లో కీలక రాజకీయ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహును గద్దె దించే లక్ష్యంతో కొత్త రాజకీయ పార్టీని పెట్టారు ఇజ్రాయెల్ మాజీ ప్రధానులు నఫ్తాలి బెన్నెట్, యైర్ లాపిడ్. తమ పార్టీలైన యెష్ అటిడ్ (యైర్ లాపిడ్), బెన్నెట్ 2026 (నఫ్తాలి బెన్నెట్)ను విలీనం చేశారు. ఈ కొత్త పార్టీకి 'టుగెదర్, లెడ్ బై బెన్నెట్' అని పేరు పెట్టారు. ఈ ఏడాది జరగబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఈ రెండు పార్టీలు ఒకే కూటమిగా పోటీ చేయనున్నాయి.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుకు వ్యతిరేకంగా విచ్ఛిన్నమైన ప్రతిపక్షాన్ని ఏకం చేయడమే ఈ ఇద్దరు రాజకీయ నాయకుల కూటమి లక్ష్యం. కాగా, నెతన్యాహుకు నఫ్తాలి బెన్నెట్, యైర్ లాపిడ్ ప్రధాన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు. ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో నెతన్యాహు ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపే ప్రయత్నంలో భాగంగా చేతులు కలుపుతున్నట్లు బెన్నెట్, యైర్ లాపిడ్ ప్రకటించారు.

