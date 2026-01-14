నా 'సుంకాల పాలసీ' వల్లే అమెరికా ఖజానాపై డాలర్ల వర్షం- విదేశాలపైనే భారం : ట్రంప్
'నిపుణులు' అని చెప్పుకునే వాళ్లు 100 శాతం రాంగ్ అని, ట్రంపే రైట్ అని మరోసారి తేటతెల్లం అయిందని వ్యాఖ్య
Published : January 14, 2026 at 8:25 AM IST
Trump on US Tariffs : అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి వేగంగా బలోపేతం కావడానికి తన సుంకాల పాలసీయే ప్రధాన కారణమని అమెరికా డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. దీనివల్ల దేశ ఖజానాలోకి వందలాది బిలియన్ డాలర్లు వచ్చి చేరాయని, ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేయగలిగామన్నారు. దిగుమతి సుంకాల వల్ల విదేశీ వస్తు, ఉత్పత్తుల ధరలు పెరిగి అమెరికన్ వినియోగదారులపై భారం పడిందనే వాదనను ఆయన తిరస్కరించారు. సుంకాల పాలసీపై ఈ తరహాలో విమర్శలు చేసిన వారు తగిన ఆధారాలను చూపించలేకపోయారని మండిపడ్డారు. తాను విధించిన దిగుమతి సుంకాలను విదేశాలు, మధ్యవర్తులు మాత్రమే చెల్లించారని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. వాటిని అమెరికన్ వినియోగదారులు చెల్లించలేదన్నారు. దీంతో 'నిపుణులు' అని చెప్పుకునే వాళ్లు 100 శాతం రాంగ్ అని, ట్రంపే రైట్ అని మరోసారి తేటతెల్లం అయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మిచిగాన్లోని ఫోర్డ్ మోటార్ కంపెనీ రివర్ రౌజ్ కాంప్లెక్స్ను ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సందర్శించారు. అనంతరం డెట్రాయిట్ ఎకనామిక్ క్లబ్లో ప్రసంగిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికా వాహన రంగంలోకి 70 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు
''నా సుంకాల పాలసీ వల్లే అమెరికా ఆర్థికంగా పుంజుకుంది. అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగులు, కార్మికుల వేతనాలు పెరిగాయి. దేశం ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఓడించగలిగింది. అమెరికా బడ్జెట్ లోటును ఏకంగా 27 శాతం మేర తగ్గించగలిగాం. నా విధానాల వల్లే యావత్ ప్రపంచంలో మరోసారి అమెరికా గౌరవాన్ని పొందుతోంది. నేను మీకు మాట ఇచ్చిన విధంగానే విదేశీ వాహనాలపై 25 శాతం సుంకాన్ని విధించాను. ఈ నిర్ణయంతో మన దేశీయ వాహన రంగంలోకి రికార్డు స్థాయిలో 70 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఆ డబ్బంతా ప్రపంచ కార్ల తయారీ రాజధాని డెట్రాయిట్కే చేరింది'' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Addressing media after coming out from The White House, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says, " we have very low inflation. so that would give too late power, the chance to, give us a nice beautiful big rate cut, which would be great for the country. but rates… pic.twitter.com/Ec5ke19Ss3— Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2026
ఏడాదిలోనే 18 ట్రిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు
''మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఒబామా హయాంలో తెచ్చిన 'అఫర్డబుల్ కేర్ యాక్ట్' వల్ల ఆరోగ్య బీమా కంపెనీలకు తప్ప ప్రజలకు ప్రయోజనం లేదు. చౌకగా ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించే స్కీంను ఈవారం చివర్లోగా మేం ప్రకటిస్తాం. నేరుగా దేశ ప్రజల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు చేరాలి అనేది మా సర్కారు టార్గెట్. ఆ డబ్బుతో ప్రజలు వారికి ఇష్టం వచ్చిన ఆరోగ్య సంరక్షణ పాలసీని తీసుకుంటారు. ఫలితంగా దేశంలోని లక్షలాది మందిపై ఆరోగ్య బీమా ప్రీమియంల భారం తగ్గుతుంది. 2024 ఎన్నికల ప్రచారం వేళ ఇచ్చిన ప్రతీ హామీని గత 12 నెలల్లో నెరవేర్చాను. అమెరికా చరిత్రలోనే తొలిసారిగా భారీ పన్ను తగ్గింపులను నేనే చేశాను. మేడిన్ అమెరికా కార్లను కొనేందుకు అమెరికన్లు తీసుకునే లోన్ల వడ్డీపై పన్నును తగ్గించాను. రెండేళ్ల క్రితం దేశంలో ఒక గ్యాలన్ గ్యాస్ ధర 4.50 డాలర్లు ఉండగా, ఇప్పుడది 2.30 డాలర్లకు తగ్గింది. విదేశాలతో అమెరికా వాణిజ్య అసమతుల్యతలను తగ్గించాం. బైడెన్ హయాంలో అమెరికా ఏటా 1 ట్రిలియన్ డాలర్లను నష్టపోతుండేది. మేం స్వల్ప కాలంలోనే ఆ నష్టాన్ని 62 శాతం మేర తగ్గించాం. నాలుగేళ్లలో బైడెన్ సర్కారు 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను సాధించింది. మేం ఏడాది కంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే 18 ట్రిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాం. ఇంత భారీ పెట్టుబడులు ఏ దేశానికీ రాలేదు'' అని ట్రంప్ వివరించారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " just as i promised you, i've imposed a 25% tariff on all foreign automobiles... u.s. auto factories are now seeing more than $70 billion of new investment... and much of that money is coming right here to the car-making capital of the… pic.twitter.com/Vh4CqHxXN1— ANI (@ANI) January 13, 2026
'మిన్నెసోటా, చికాగోలో మాఫియాల భరతం పట్టాం'
డెట్రాయిట్కు బయలుదేరే ముందు వాషింగ్టన్లోని వైట్ హౌస్ వద్ద అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడారు. మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలోకి అక్రమంగా చొరబడిన కిల్లర్లు, రేపిస్టులు, డ్రగ్ డీలర్ల భరతం పట్టామని ఆయన తెలిపారు. వాళ్లంతా విదేశీయులే అని వెల్లడించారు. బైడెన్ సర్కారు హయాంలోని హాస్యాస్పద ఓపెన్ బార్డర్ పాలసీ వల్లే అలాంటి వాళ్లు ఆనాడు అమెరికాలోకి రాగలిగారని ట్రంప్ విమర్శించారు. చికాగోలోనూ నేరాలను బాగా తగ్గించామని, అక్కడున్న డ్రగ్ ముఠాలు, నేరగాళ్ల మాఫియాల ఆట కట్టించామన్నారు. వాళ్లందరినీ స్వదేశాలకు సాగనంపామని ఆయన పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే చికాగో ఆర్థికంగా మంచి గణాంకాలను చూస్తుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వెలిబుచ్చారు. కానీ అక్కడి గవర్నర్ అసమర్ధుడిలా వ్యవహరిస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. వాషింగ్టన్ డీసీ సురక్షితమైన ప్రదేశమని, అక్కడ కుటుంబాలతో జీవించొచ్చని ఆయన తెలిపారు.