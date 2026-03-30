ETV Bharat / international

ఇరాన్​ చమురును స్వాధీనం చేసుకోవడమే నాకు ఇష్టం : ట్రంప్

Trump On Iran Oil
US president Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 8:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Iran Oil : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ చమురు నిల్వలపై ఆయనకున్నఆసక్తిని బయటపెట్టారు. ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులకు గుండెకాయ వంటి ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే యోచనలో అమెరికా ఉన్నట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని, అక్కడి చమురు నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉందని సంకేతాలిచ్చారు. ఇరాన్ చమురు ఎగుమతుల్లో 90శాతం వాటా కలిగిన ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని అమెరికా తన నియంత్రణలోకి తీసుకోవచ్చని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గతంలో వెనిజులాలో చేపట్టిన ఆపరేషన్లతో దీన్ని ఆయన పోల్చారు.

నిజం చెప్పాలంటే, ఇరాన్ చమురును స్వాధీనం చేసుకోవడమే తనకు ఇష్టమైన పని అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి, రక్షించడానికి వీలుగా పెంటగాన్ ఇప్పటికే 10వేల మంది సైనికులను సిద్ధం చేసింది. సుమారు 3వేల 500 మంది సైనికులు ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాకు చేరుకున్నారు. ఈ పరిణామాలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 116 డాలర్లకు పైగా పెరిగింది. గత నెల రోజుల్లోనే ధరలు 50శాతం పైగా పెరగింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన తర్వాత అక్కడ 'పాలన మార్పు' జరిగిందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం అక్కడ ఉన్న కొత్త నాయకత్వం చాలా "ప్రొఫెషనల్" గా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు

TAGGED:

TRUMP ON KHARG ISLAND
TRUMP ON IRAN OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.