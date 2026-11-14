'హువాంగ్కు మళ్లీ CEO పోస్ట్ ఇవ్వాల్సిందే'- ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు- రేసులో ముగ్గురు భారతీయులు!
Next CEO Of NVIDIA : సీఈఓ పదవి కోసం సంజయ్ మెహోత్రా, నికేశ్ అరోరా, థామస్ కురియన్ పేర్లు నివిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆర్మ్ హోల్డింగ్స్ సీఈఓ రెనే హాస్ను సంప్రదించినట్లు సమాచారం.
Published : November 14, 2026 at 8:00 AM IST
చైనా గూఢచారితో వివాహేతర సంబంధం నడిపారన్న ఆరోపణలపై ఎన్విడియా నుంచి తప్పుకున్న మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ స్థానంలో మరొకరిని ఎంపిక చేసేందుకు బోర్డు కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాజీనామా చేసిన కొద్ది రోజులకే, జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి నియమించాలని కోరుతూ దాఖలైన ఒక పిటిషన్కు టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు తెలిపారు. చైనా గూఢచార సంస్థలతో సంబంధాలున్నాయని అమెరికా అధికారులు అనుమానిస్తున్న ఓ వ్యాపారవేత్తతో హువాంగ్కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు వస్తున్న నివేదికలపై విచారణ తీవ్రతరం కావడంతో ఆయన తన పదవి నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఎన్విడియా సహ వ్యవస్థాపకుడిని తిరిగి నియమించుకోవాలని ఒక వినియోగదారుడు సూచించిన నేపథ్యంలో మస్క్, శుక్రవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ఈ పిటిషన్కు మద్దతు తెలిపారు. అంతకుముందు కూడా హువాంగ్తో కలిసి పనిచేయడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంతో పరిచయం ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను ఉటంకిస్తూ, ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ మరో కంపెనీ ఉద్యోగితో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నారని రాయిటర్స్ నివేదించింది. గతంలో 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' కూడా హువాంగ్కు తన కింద పనిచేసే ఎన్విడియా హెల్త్కేర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింబర్లీ పావెల్తో వివాహేతర సంబంధం ఉందని కథనం ప్రచురించింది. కంపెనీలో పనిచేసే ఐదుగురిని ఉటంకిస్తూ, మార్చిలో జరిగిన ఎన్ విడియా సమావేశం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియాలోని శాన్హోసేలోని ఓ హోటల్లో వారిద్దరూ ఆప్యాయంగా ఉన్న దృశ్యాలు వీడియోలో రికార్డయ్యాయని పేర్కొంది.
భారత సంతతి టెక్ దిగ్గజాల పేర్లు
మరోవైపు జెన్సన్ హువాంగ్ స్థానంలో నియమించేందుకు భారత సంతతికి చెందిన ముగ్గురు టెక్ దిగ్గజాల పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. సంజయ్ మెహోత్రా, నికేశ్ అరోరా, థామస్ కురియన్లలో ఒకరికి ఎన్విడియా సీఈఓ బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మైక్రాన్ టెక్నాలజీ సీఈఓ సంజయ్ మెహోత్రాకు సెమీకండక్టర్ రంగంలో దశాబ్దాల అనుభవం ఉంది. పాలో ఆల్టో నెట్వర్క్స్ సీఈఓ నికేశ్ అరోరా 2018 నుంచి ఆ సంస్థకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఏఐ ఆధారిత సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగాన్ని విస్తరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఏఐ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేశారు. భారీ స్థాయి టెక్నాలజీ సంస్థల నిర్వహణలో అనుభవం ఉన్న ఈ ముగ్గురి పేర్లను ఎన్విడియా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
రేసులో ఆర్మ్ సీఈఓ రెనే హాస్
జెన్సన్ హువాంగ్ వారసుడిగా ఆర్మ్ హోల్డింగ్స్ సీఈఓ రెనే హాస్ పేరును కూడా ఎన్విడియా బోర్డు పరిశీలిస్తున్నట్లు 'ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్' నివేదించింది. హువాంగ్ నిష్క్రమణ తర్వాత నాయకత్వ ఎంపికపై దృష్టి సారించిన బోర్డు పరిశీలిస్తున్న అభ్యర్థుల్లో హాస్ కూడా ఉన్నారని కథనం పేర్కొంది. 2022 నుంచి సాఫ్ట్బ్యాంక్ మద్దతు ఉన్న బ్రిటిష్ చిప్ తయారీ సంస్థకు ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. గతంలో దాదాపు ఏడేళ్లపాటు ఎన్విడియాలో పనిచేశారు. హువాంగ్తో పాటు కంపెనీ బోర్డులోని పలువురు సభ్యులతో ఆయనకు మంచి వృత్తిపరమైన సంబంధాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వారసుడి ఎంపిక ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని ఎన్విడియా స్పష్టం చేసింది. కొత్త చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ను గుర్తించేందుకు సెర్చ్ ఫర్మ్ను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో ఉన్నామని, ఇప్పటివరకు ఏ అభ్యర్థితోనూ అధికారికంగా సంప్రదింపులు జరపలేదని కంపెనీ బోర్డు వెల్లడించినట్లు 'ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్' తెలిపింది. అంతర్గత లేదా బాహ్య అభ్యర్థుల వ్యక్తిగత విషయాలపై వస్తున్న ఊహాగానాలు ఇప్పుడే చేయడం తొందరపాటేనని బోర్డు పేర్కొంది.
చిప్ల ఎగుమతులపై సెనేట్ విచారణ
ఇదిలా ఉండగా, ఎన్విడియా అధునాతన సెమీకండక్టర్ చిప్ల ఎగుమతి నియంత్రణలు, చైనాతో సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సింగపూర్కు చెందిన మెగాస్పీడ్ సంస్థపై దర్యాప్తు అంశాలు అమెరికాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్ సెనేట్ బ్యాంకింగ్ కమిటీ ముందు స్వచ్ఛందంగా సాక్ష్యం చెప్పేందుకు అంగీకరించినట్లు సీఎన్ఎన్ నివేదించింది. "బ్యాంకింగ్ కమిటీ అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కార్యదర్శి లుట్నిక్ స్వచ్ఛందంగా హాజరయ్యేందుకు అంగీకరించారు" అని ఆయన ప్రతినిధి క్రిస్టెన్ ఐచామర్ సీఎన్ఎన్కు తెలిపారు. అయితే సాక్ష్యం ఇచ్చే తేదీ, ఇతర ఏర్పాట్లు ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉందని ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న ఓ వ్యక్తి వెల్లడించారు.
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