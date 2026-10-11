స్టార్లింక్తో భారత్కే మేలు- అంబానీ మద్దతుదారులు అర్థంపర్థంలేని వాదనలు : ఎలాన్ మస్క్
Elon Musk On Mukesh Ambani : స్టార్లింక్ పోటీవల్ల భారతీయులకే మేలు జరుగుతుందని మస్క్ అన్నారు. ధరలు మరీ ఎక్కువైతే భారత్లో ఎవరూ కొనరు కదా అని ప్రశ్నించారు.
Published : October 11, 2026 at 10:19 AM IST
Elon Musk On Mukesh Ambani : భారత్లో స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవల ప్రారంభంపై అమెరికా బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్ మరోసారి రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీపై విమర్శలు చేశారు. అంబానీ మద్దతుదారులు అర్థంపర్థంలేని వాదనలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. స్టార్లింక్ పోటీవల్ల భారతీయులకే మేలు జరుగుతుందన్న ఆయన ధరలు మరీ ఎక్కువైతే భారత్లో ఎవరూ కొనరు కదా అని ప్రశ్నించారు. ఈ పోటీతో అంబానీ లాభాలు కొంత తగ్గొచ్చేమో గానీ, ఆయన వ్యాపారం ఏమీ మూతపడిపోదని మస్క్ ఎద్దేవా చేశారు. ఈ మేరకు ఎలాన్ మస్క్ ఎక్స్ వేదికగా పేర్రొన్నారు.
"అంబానీకి మద్దతుగా ఇంటర్నెట్లో ప్రచారం చేసే వారి వాదనలు అర్థరహితంగా ఉన్నాయి. ఒకవైపు, భారతదేశంలో అంబానీకి ఉన్న ఆచరణాత్మక గుత్తాధిపత్యం అందించే అత్యంత తక్కువ ధరలతో స్టార్లింక్ పోటీపడలేదని వారు అంటారు. అదే సమయంలో, స్టార్లింక్ ఒక బలమైన పోటీదారుగా మారుతుందని కూడా వాదిస్తారు! ఇది పరమ హాస్యాస్పదమైన ద్వంద్వ ప్రమాణం, అతిశయోక్తి."
- ఎలాన్ మస్క్, స్టార్లింక్ అధినేత
కాగా తక్కువ ధరలతో సేవలు అందించే సంస్థలతో పోటీ పడలేనంత పరిస్థితి ఉంటే, స్టార్లింక్ ఎలా బలమైన పోటీదారుగా మారుతుందని మస్క్ ప్రశ్నించారు. పోటీ ఎప్పుడూ సామాన్య వినియోగదారులకు మేలు చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్త సంస్థలు రంగంలోకి రావడం వల్ల వినియోగదారులకు ఎంపికలు పెరుగుతాయని అన్నారు. స్టార్లింక్ రాకతో అంబానీ లాభాలు కొంత తగ్గినా, ఆయన వ్యాపారం మూతపడే పరిస్థితి ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు భారత్లో స్టార్లింక్ సేవల ధరలు మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వినియోగదారులు వాటిని కొనుగోలు చేయరని చెప్పారు. అందుకే స్పేస్ఎక్స్ ధరలను అందుబాటులో ఉంచాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా భారత్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు అత్యంత చౌకగా, విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉన్నాయన్న వాదనను ప్రశ్నిస్తూ మాక్33 ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ సీఈఓ ఆరోన్ బర్నెట్ చేసిన పోస్టుపై మస్క్ స్పందించారు. ఈ వినియోగంపై చర్చలో మొబైల్ డేటా ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉందని బర్నెట్ పేర్కొన్నారు. మొబైల్ డేటా వినియోగం ఎక్కువగా ఉండటాన్ని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని దేశంలో ఇంటర్నెట్ సేవల పరిస్థితిని అంచనా వేయడం సరికాదన్నది ఆయన వాదించారు. భారత్లో ఒక వినియోగదారుడు నెలకు సగటున 30 నుంచి 40 జీబీ మొబైల్ డేటాను వినియోగిస్తున్నారని బర్నెట్ తెలిపారు. ఇది అమెరికా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలతో పోలిస్తే 20 నుంచి 50 శాతం ఎక్కువని పేర్కొన్నారు. అయితే గృహాల్లో ఫైబర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ల ద్వారా నెలకు దాదాపు 300 జీబీ డేటా వినియోగం జరుగుతోందని వివరించారు.
తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటే స్థిర బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారుల సంఖ్య మరింత పెరిగి ఉండేదని బర్నెట్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం స్థిర ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల వాటా 5 శాతం కంటే తక్కువగా ఉందన్న వాదనను ప్రస్తావిస్తూ, ఈ సంఖ్య 6 నుంచి 10 శాతానికి లేదా 15 నుంచి 20 శాతానికి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. అలా జరిగితే 10 కోట్ల నుంచి 20 కోట్ల మంది వరకు వినియోగదారులు స్థిర ఇంటర్నెట్ సేవలను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుందని అంచనా వేశారు.
గుత్తాధిపత్యానికి చోటు లేదు: సింధియా
మరోవైపు భారత్లో ఏ రంగంలోనూ గుత్తాధిపత్యానికి చోటు లేదని కేంద్ర టెలికాం శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా స్పష్టం చేశారు. వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. స్వేచ్ఛా విపణిలో ఏ నెట్వర్క్ను ఎంచుకోవాలన్నది వినియోగదారుల ఇష్టమని తెలిపారు. సంస్థల మధ్య పోటీ ఉండటం వల్ల వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు, మరిన్ని ఎంపికలు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
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